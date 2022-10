La inflación, la energía y la falta de tesorería disparan el endeudamiento de los comercios valencianos

Garantizar la supervivencia del negocio. Ese ha sido uno de los retos que, ante las dificultades económicas de los últimos años, más han tenido que afrontar los propietarios de los pequeños y medianos comercios de la Comunitat Valenciana para no bajar definitivamente la persiana. Sin embargo, la superación de ese desafío parece haber tocado techo y la falta de liquidez derivada del actual combo de variables financieras negativas está provocando que los propietarios hayan aumentado a máximos el endeudamiento para evitar su desaparición.

Según los datos de la consultora AIS Group, en España el crédito vivo total de los comercios durante el primer semestre de este 2022 se situaba en su tope histórico con 88.695 millones de euros, más de 3.000 millones por encima del cierre de 2021. Pese a que la estadística no tiene disgregación autonómica, Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio y de la patronal valenciana Confecomerç, aseguró ayer a este diario que el sector en la autonomía también se encuentra actualmente en esta situación, "recurriendo a pólizas, a préstamos, a lo que sea para poder seguir adelante".

Factores para endeudarse

La pandemia, no en vano, obligó a muchas pymes a tener que recurrir a los créditos ICO, prestamos a través de entidades privadas que los propietarios están viéndose obligados a devolver cuando la cifra de negocio todavía no ha alcanzado los valores precovid y con un contexto económico cada vez más adverso. Y ello está dejando una realidad clara. "Hay problemas de tesorería que se veían venir desde hace tiempo", destaca Torres, que señala dos elementos como los principales para este crecimiento del endeudamiento.

Por un lado, la crecida de la inflación y de los costes de la energía, esta última variable "que no estaba tan presente y que ahora nos está ahogando". En esta línea, el presidente de Confecomerç remarca que no se puede trasladar al precio final toda la subida porque "dejaríamos de ser competitivos", por lo que "estamos reduciendo cada vez más el margen de nuestros beneficios". Esto, sumado a un "problema en la demanda porque hay una falta de consumo" derivada de la bajada del poder adquisitivo de los ciudadanos por esa misma inflación, está "acabando con los negocios que necesitan liquidez para seguir subsistiendo", enfatiza Torres.

Rechazo de los bancos

Asimismo, el dirigente comercial asegura que están notando "que los bancos están rechazando muchas operaciones" de pequeños y medianos propietarios que quieren obtener financiación por la vía tradicional, incluso "aunque se tenga un aval del Estado". "Quieren hacer avales personales para asegurarse la devolución", señala Torres, más aún tras la elevada morosidad en el retorno de los ICO iniciales. Por eso, considera que aquel propietario "que no tenga fondos propios o no apueste su patrimonio personal va a tener serios problemas", llegando incluso a tener que bajar la persiana. Con la situación actual, concluye, "no es descabellado llegar a un 20 % de comercios valencianos que tengan que cerrar".