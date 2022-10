La mayoría de las pymes valencianas aún no encaran los grandes procesos digitales

Los fondos Next Generation, impulsados para la recuperación de los efectos de la covid-19 con una clara mirada hacia al futuro, han establecido dos pilares esenciales por los cuales todas las empresas deben apostar. El primero, la sostenibilidad y la reducción de las emisiones. El segundo, aún más trascendente para sobrevivir hoy en la economía global, el de la digitalización. Sin embargo, en este último, el reto está muy lejos de superarse tanto en España como en la Comunitat Valenciana.

Porque la mayoría de empresas pequeñas o medianas de la autonomía, pese a estar mejorando sus actuaciones en este sentido, todavía no están encarando buena parte de los grandes procesos de la digitalización. Según el informe ‘Sociedad Digital en España 2022’ elaborado por la Fundación Telefónica, la práctica mayoría de las microcompañías (con menos de diez empleados) cerraron el año 2021 cumpliendo con los elementos más básicos, es decir, tener ordenadores (un 90,1 % de estas microempresas los tenía, ocho puntos más que en 2020) y contar con acceso a Internet (un 87 % frente al 79,8 % del año anterior). Ambos se situaban, además, cuatro puntos por encima de la media española, en el 85,4 % y el 83 %, respectivamente.

No obstante, esta amplia penetración cae considerablemente cuando se habla de tener presencia en el entorno digital. En este sentido, el porcentaje de estas compañías que tienen una página web aún no llega al 31 % (30,3 %). Es decir, dos de cada tres no contaban en 2021 con ella.

Pero si se mira cuáles de ellas han profundizado en su digitalización y usan el cloud computing o computación en la nube –que engloba todos aquellos servicios que están o se ofrecen por completo a un cliente mediante Internet– este porcentaje se encontraba en 2021 el 8,2 %.

No resulta esta situación muy diferente en aquellas empresas con 10 trabajadores o más. Dos de cada tres sí que utilizan en la actualidad los medios sociales, con plataformas como Instagram o Facebook, por ejemplo. Sin embargo, solo un 30,6 % (2,6 puntos más que un año antes) utilizó en 2021 servicios en la nube y, de ese volumen de pymes, menos de la mitad (un 41,8 %) había adquirido el año pasado un software financiero o contable.

A esta realidad se suma que el uso de dispositivos del internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés), que engloba softwares, sensores y otras tecnologías digitales, solo entró en las estrategias de negocio en 2021 del 28,9 % de las empresas analizadas (eso sí, había aumentado 11,6 puntos respecto a 2020). Además, solo una de cada diez realiza actualmente análisis de big data.

Carencia de profesionales

Más allá de datos, la realidad es que las carencias de la digitalización también se dan en el empleo. Porque, según los datos del informe de la Fundación Telefónica, apenas había el año pasado en España 727.000 especialistas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), lo que suponía solo el 3,8 % del total del empleo español, cuando la media europea para este registro llegaba al 4,8 %. Asimismo, solo un 17 % de las empresas tiene este tipo de especialistas en sus plantillas.