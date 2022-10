La 'renuncia silenciosa', un fenómeno laboral que se expande en la Comunitat Valenciana

Una horita de más para acabar un informe, un esfuerzo extra en una posición que no te corresponde para cubrir la baja de un compañero, coger una llamada fuera de tu horario porque es imprescindible... y un sinfín más de estas situaciones se repiten día a día entre los trabajadores valencianos. Y raro es aquel que no lo ha tenido que hacer alguna vez. Sin embargo, esa aceptación del trabajo 'de más' casi sin rechistar comienza a agotarse.

La prueba de ello está en el aumento de la conocida como 'renuncia silenciosa', un fenómeno en el que el trabajador se limita a hacer única y exclusivamente aquello para lo que ha sido contratado. O lo que es lo mismo, no hacer horas y tareas -postura que secundan fuentes consultadas tanto de UGT como de CCOO- que no te corresponden, en muchas ocasiones debido a la falta de una expectativa de mejora en tus condiciones salariales o dentro de la compañía.

"Se está produciendo más renuncia silenciosa que en otras épocas". Así lo asegura Víctor Tatay, director regional de Adecco Levante, quien apunta a que este factor se ve cada vez más cuando se analiza el clima laboral de las compañías, el nivel de absentismo en las empresas o ves "la rotación de trabajadores en el mercado, que está creciendo fuertemente". Sus últimas cifras -aunque desde la patronal valenciana CEV descarten hacer una valoración al no tener datos concretos sobre ello- lo respaldan.

Según el 'Observatorio Adecco sobre Bienestar Emocional y Factores Psicosociales' dado a conocer esta misma semana y elaborado a partir de 43.000 encuestas, más de la mitad de las empresas entrevistadas marcaba la opción de que la renuncia silenciosa "está afectando a las personas trabajadoras". Además, una de cada tres apuntaba a que tenía una mayor incidencia entre los jóvenes.

Nuevas peticiones

"Detectamos que los empleados piden a las empresas cosas distintas", destaca Tatay

"Detectamos que los empleados piden a las empresas cosas distintas", destaca Tatay, que pone como ejemplo -más todavía tras una experiencia como la acontecida con la pandemia- la importancia creciente de apuestas del siglo XXI como la implantación del teletrabajo, la flexibilidad horaria o una mayor formación, elementos que el dirigente de Adecco considera que son "más demandados por la gente joven" y que "muchas veces una empresa tradicional no está dispuesto a dártelo". De ahí que, cuando la renuncia silenciosa no resulta ya suficiente, muchos busquen nuevas oportunidades en otros lugares.

"En España uno de cada cuatro trabajadores quiere cambiar de trabajo en los próximos meses y uno de cada ocho ya se está postulado para otros cargos", explica Tatay con datos de otro informe, el 'Global Workforce of the Future 2022', presentado por Adecco para todo el mundo a inicios de este mes. En la Comunitat Valenciana, enfatiza, la realidad no es muy diferente. Entre los motivos para el cambio de empleo, más allá de las nuevas condiciones, el dirigente pone el foco en el salario, que sigue siendo el factor por el que en España "más de la mitad de las personas deciden marcharse de un trabajo a otro".