Ford desliza que la evolución del Mustang Mach-E se fabricará en Almussafes

Cuatro meses después de que Ford anunciara que traerá a Almussafes la electrificación a través de su plataforma GE2, el director general de Ford Model E -la división eléctrica de la marca- en Europa, Martin Sander, dejó entrever ayer que la evolución del Mustang Mach-E, el primer SUV deportivo 100 % eléctrico de la marca, se producirá en las instalaciones de la fábrica valenciana.

El dirigente europeo aseguró que este modelo "es un producto muy exitoso en Europa", cuyo único "problema" actual es que en México no se logra alcanzar la producción que cada vez más demanda el mercado. Con este escenario, el dirigente remarcó que Ford necesita asegurar la "producción de él a largo plazo", una vía en la que aparece la GE2 de Almussafes, plataforma que evolucionará la GE1 en la que actualmente se produce el Mustang Mach-E y que no tendrá, por ahora, ninguna otra planta en el Viejo Continente de la firma del óvalo. Es decir, que ante una apuesta por evolucionar el exitoso modelo, la fábrica tendrá un gran posicionamiento.

La decisión sobre los vehículos

En un encuentro en el que también estuvo presente el director de Fabricación de Ford Almussafes, Dionisio Campos, Sander afirmó que será en 2023 cuando se decidirá qué vehículos eléctricos llegan a la factoría, remarcando que Almussafes -una planta "muy flexible y con un equipo motivado e innovador"- puede "fabricar dos modelos [eléctricos] y estamos mirando oportunidades para aprovechar todo lo que se pueda su capacidad".

En este sentido, el dirigente añadió que "[la planta] es un activo muy importante para Ford Europa y no hay ningún motivo para repensar nuestra decisión [de traer la electrificación]", un dictamen que se dio, reconoció, gracias a todo lo ofrecido -tanto por la dirección de la planta, como por los sindicatos y las Administraciones- que dio lugar a una oferta "muy interesante".

Tanto Campos como el jefe de la división eléctrica europea de la firma insistieron además en que la decisión de renunciar al Perte del vehículo eléctrico lanzado por el Gobierno se debió a que no "estábamos en posición de lograr acometer la inversión para 2025" como se exigía para acceder a los fondos y Sander afirmó que "si las condiciones son adecuadas" considerarán unirse a un segundo Perte eléctrico si finalmente se lanza.

Producir en 2026

De momento, con la situación actual, confirmó que la "nueva fecha" que se prevé para iniciar la producción en la planta valenciana es 2026, aunque esto no "está escrito en piedra". Porque, con un mercado "muy dinámico" y una "tecnología que se desarrolla muy rápido", elegir el "timing" para lanzar el producto y que sea competitivo resulta "fundamental".

Asimismo, respecto al volumen de la inversión que Ford pueda llevar a cabo en la fábrica valenciana, Sander enfatizó que todavía "no hemos tomado la decisión", aunque será diferente a los 2.000 millones de dólares que ha previsto para Colonia, porque en Almussafes "ya se ha hecho mucho trabajo de electrificación de la planta" para poder producir el Kuga híbrido o ensamblar baterías.

Un reestructuración total

Por otro lado, Sander aseguró que la reestructuración de la multinacional de cara al futuro "se va a dar en todo Ford Europa, en todas las plantas, no solo en motores". En este sentido, el responsable apuntó no solo a la disminución de los componentes necesarios para fabricar un eléctrico puro respecto a lo necesario para un vehículo de combustión -y la consecuente reducción de personal-, sino también a que se deberá "reducir la complejidad del negocio [en concreto, de las opciones personalizables que se ofrecen para cada modelo], porque sino no seremos competitivos" contra, entre otros, Tesla.

Por último, respecto a posibles problemas de abastecimiento derivados del contexto actual de crisis, el dirigente europeo no cree que vayan a producirse porque la marca "tiene garantizado el 100 % de los materiales y las baterías necesarias para fabricar en 2023 y el 70 % para 2026".