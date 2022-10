El Gobierno echa el resto para que la gigafactoría de Volkswagen se quede en Sagunt

El Gobierno ha echado el resto para retener la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt tras el amago que ha hecho la multinacional alemana de tumbar el proyecto si no recibe más ayudas. El Ejecutivo solo puede ofrecer cerca de 400 millones de euros de fondos europeos frente a los 700 que reclama la empresa germana por los condicionantes técnicos que impone Bruselas. Estos condicionantes obligan a que la inversión se destine íntegramente a la innovación, ya que los fondos no están pensados para «sufragar hormigón. Es dinero público, no se puede hacer cualquier cosa», según precisaron a Levante-EMV fuentes bien informadas. Ante esta situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a aportar otros recursos de Estado. La Generalitat era ayer optimista ante el arreón que ha dado el Gobierno tras el órdago lanzado por Volkswagen. La gigafactoría conlleva la inversión de 3.500 millones y la creación de 3.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos.

La Unión Europea exige que los fondos del vehículo eléctrico se utilicen para proyectos de "innovación" El grupo alemán obtuvo en la aprobación provisional del Perte para el desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado 167 millones de euros, una cifra muy alejada de los cerca de mil millones de ayudas públicas a los que aspiraba inicialmente para electrificar sus plantas de Landaben (Navarra) y Martorell (Barcelona) y poner en marcha la gigafactoría de Sagunt. Tras rebajar sus expectativas, confiaba en obtener 700 millones de ayudas en la aprobación definitiva, pero el Gobierno solo puede acercarse a 400 millones, según los criterios seguidos por los funcionarios de la Administración. Este hecho unido al retraso en la concesión de las ayudas desencadenaron el desencuentro entre el Ejecutivo y la empresa. La presión del grupo alemán no puede influir en el aumento de los fondos europeos porque las partidas ya están cerradas Fuentes conocedoras del proceso de concesión de las ayudas explicaron que la presión del grupo alemán no puede influir en el aumento de los fondos europeos porque las partidas ya están cerradas. De hecho, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció ayer que las ayudas del Perte del coche eléctrico ascenderán finalmente a 887 millones de euros de los 2.995 presupuestados (un 30 % del total). La idea del Gobierno es comunicar el dinero que va a recibir cada proyecto «el lunes o el martes». Volkswagen va a pasar de los 162 millones de euros iniciales a cerca de 400, según fuentes cercanas al proceso de adjudicación. Reconducir la situación El propio presidente del Gobierno se ha implicado personalmente para tratar de reconducir la situación y que Volkswagen mantenga su apuesta por Sagunt. Sánchez recordó que junto a las ayudas del PERTE del vehículo eléctrico habrá otros recursos del Estado y de las comunidades autónomas. «Vamos a seguir trabajando con el grupo Volkswagen y Seat y con el resto de los fabricantes para que España continúe siendo un referente mundial del coche eléctrico, incluidas las baterías, y su fabricación en España, con importantes proyectos como el de la gigafactoría de Sagunt», añadió el jefe del Ejecutivo. La vicepresidenta Teresa Ribera subrayó que el compromiso del Gobierno con el proyecto de Volkswagen para levantar una gigafactoría de baterías eléctricas en Sagunt «no ha cambiado un ápice». «Apreciamos enormemente el esfuerzo de Volkswagen» de fabricar en España varios modelos eléctricos y de trabajar en la inversión para la factoría de baterías de Sagunt, señaló. Hizo hincapié en que «hay un compromiso firme del Gobierno en la transformación de la industria del automóvil y de la movilidad» y, en el caso del proyecto de Sagunt, consideró «clave» que se pueda materializar cuanto antes. Avances positivos Tras los avances de ayer, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se mostró confiado en que se producirá un «resultado positivo» para la gigafactoría, ya que defendió que hay «voluntad conjunta» tanto del Gobierno como de la empresa alemana para que el proyecto salga adelante. Puig insistió en que la inversión de la multinacional supondrá una «enorme palanca de progreso» al suponer «la inversión industrial más importante hecha en España». El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, manifestó que no tiene «ninguna duda» de que saldrá adelante el proyecto de Volkswagen para instalar su fábrica de baterías en Sagunt. Álvarez, que pidió «calma» durante la negociación y quiso evitar «dar la razón a unos o a otros», afirmó que cuenta con «información fiable» --procedente de la representación de UGT en el Comité de Vigilancia del grupo Volkswagen-- que apunta a que «no hay ningún debate en Volkswagen a alto nivel de ningún tipo de posibilidad de que los planes que hay previstos para España, incluida la fábrica de baterías, no se lleven adelante».