La importancia de la comunicación y la profesionalización de los directivos de comunicación, también para las empresas más pequeñas, ha sido una de las conclusiones de las ‘I Jornada de Comunicación y Pymes’, organizadas por DircomCVM (Comunitat Valenciana y Murcia) y la Generalitat con la colaboración de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana. Más de 300 participantes entre dircoms y ceos de pymes de la autonomía se reunieron jueves y viernes para analizar el estado de la comunicación en las pymes.

Los conferenciantes y participantes de las diferentes mesas de debate pusieron también de relieve que la sociedad, de la que las empresas forman parte «indisoluble», es cada vez más sensible a su impacto y a responsabilidad con el entorno, los clientes, los trabajadores y el medio ambiente. «Es muy necesario un diálogo permanente de la empresa con la sociedad», concluyó Esther Castellano, presidenta de DircomCVM al cierre del encuentro, según un comunicado de la organización.

Así, la comunicación, y con ella la figura del dircom, el responsable de establecer este dialogo con los grupos de interés, internos y externos, y con la sociedad, «adquiere un gran protagonismo en la empresa y en la sociedad de hoy. La comunicación contribuye a crear reputación, y sin reputación no hay negocio, ni crecimiento, ni internacionalización, no hay futuro para las pymes», según la nota. «La organización que no comunica no existe», afirmó José Fernández Álava, director general de Dircom. Y «el tamaño ya no es una excusa, las pymes también están obligadas a comunicar, a dar a conocer a la sociedad qué hacen y qué son».

El director general de Relaciones Informativas de la Generalitat Valenciana, Pere Rostoll, destacó la importancia de la responsabilidad compartida entre instituciones, medios de comunicación y dircoms: «Si somos capaces de contar lo que hacemos, la sociedad irá mejor»

Las ‘I Jornadas de Comunicación y Pymes’ han abordado los muy diversos aspectos que atañen a la comunicación, desde los planes de comunicación interna, externa y de crisis, así como las claves para integrar la comunicación en la gestión de las pymes para abrir ese «diálogo» que impulse su crecimiento, posicionamiento, reputación e internacionalización, entre otros muchos aspectos. Entre ellos, también el de la transformación digital, según el comunicado.