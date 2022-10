ftalks’22, el evento en innovación alimentaria de mayor envergadura del sur de Europa y el más relevante para el sector en habla hispana, organizado por KM ZERO Food Innovation Hub, uno de los principales impulsores de startups en alimentación y a nivel global, ha premiado a las dos mejores startups de alimentación durante la jornada de hoy. Los ftalks Food Summit Startup Awards 2022 se han celebrado en el Telar de Miguel Martí, un espacio histórico protegido del siglo XII. La primera de ellas, Isauki, ha sido premiada en la categoría de Sostenibilidad por el desarrollo de pescado y marisco plant-based

Su CEO y fundador, Milos Dukat, ha recibido el galardón de la mano del CEO de KM ZERO, Raúl Martín. La segunda startup galardonada ha sido Let’s Cook, que diseña kits para cocinar con nuevas recetas y productos frescos de proximidad, en las cantidades exactas para cocinar más saludable y con menor desperdicio, que ha sido reconocida en la categoría de Innovación. La subdirectora de emprendimiento de València Activa, Lucía Calabria, ha sido la encargada de entregarle el premio a su Cofundador, Gustav Johansson. Calabria ha asegurado que “desde el Ayuntamiento apoyamos a todas las iniciativas que sitúan a València como hub innovador y tecnológico y ftalks’22, evento que aborda cuestiones de gran calado para el sector agroalimentario desde el prisma de la sostenibilidad y la innovación, posiciona a València como eje central de la industria de la alimentación a nivel internacional”.

Las startups han sido seleccionadas por un jurado formado por el Director de proyectos en Lanzadera, Tony Paños; la General Partner en Cardumen Capital, Catalina Girald; y el Director Tech Transfer Agrifood, Pedro de Álava. Ambas han recibido un trofeo diseñado por Lowpoly, fabricado mediante impresiones 3D, utilizando materiales compuestos por plásticos compostables, mezclados con material orgánico como la cáscara de naranja.

12 fueron los proyectos seleccionados previamente, que han podido presentar un pitch frente a inversores, responsables de instituciones públicas, profesionales de la industria alimentaria, medios de comunicación y líderes de opinión en ftalks’22.

Los ftalks Food Summit Startup Awards 2022 se han entregado en dos categorías: Sostenibilidad e Innovación respectivamente

Gracias a estos galardones, Isauki y Let’s Cook tendrán acceso a 4 meses de mentorización por parte del equipo multidisciplinar de expertos de KM ZERO. También tendrán la oportunidad de interactuar con miembros del KM ZERO SQUAD, red compuesta por líderes mundiales de la transformación del sector como Sam Kass, socio de Acre Venture Partners, y también chef y asesor de políticas alimentarias de la Administración Obama, o Didier Toubia, Cofundador y CEO de Aleph Farms. Además, tendrán presencia en el informe Fooduristic’23, publicación anual de referencia elaborada por el hub que cuenta con las principales voces del futuro de la alimentación. Y, en paralelo, fruto de una colaboración entre KM ZERO y Lanzadera, aceleradora e incubadora de startups impulsada por el empresario valenciano Juan Roig, las ganadoras tendrán acceso directo al programa de aceleración de esta última.

Las diez startups restantes que han formado parte del concurso -Pink Albatross, Gethello, Quelp, Oleoway, El asador en tu casa, Agrari, Delivery Nation, Uhmamix, Guimarana y Simpling Pro-, han entrado a formar parte de la comunidad de KM ZERO y tendrán acceso a futuras oportunidades de networking.

Un gran escaparate de los alimentos del futuro a nivel mundial

En la última jornada de ftalks Food Summit se ha conversado sobre el metaverso, sobre inversión de impacto, gastronomía, sobre food design, y se ha expuesto la obra de siete food designers de referencia a nivel internacional.

La directora de KM ZERO, Beatriz Jacoste, compara esta cuarta edición del evento con un viaje al futuro de la alimentación: “Esta última jornada de ftalks’22 ha sido un laboratorio donde experimentar con todos los sentidos. Los asistentes han podido tener experiencias multisensoriales y ver, oler, tocar, probar y degustar un sinfín de alimentos desarrollados con el talento de los emprendedores que veremos en los lineales en los próximos años. Un lugar en el que conocer a las personas con las que crear un futuro de la alimentación con impacto global” El future Market ha acogido por primera vez la estación de neurociencia de la compañía italiana Thimus, donde se ha creado una experiencia interactiva.

A través de un encefalograma se ha podido ver la respuesta cerebral de los participantes al consumir determinados alimentos; también han estado presentes las neveras inteligentes de Gethello; los cubiertos comestibles de Gloop; las gominolas veganas con vitaminas, ácido hialurónico, biotina y melatonina de Be-Tamins; los “Cocktails Ready To Drink” de autor para el delivery de Bold-Drinks; una nueva generación de productos a base de frutas libres de fructosa obtenidos gracias a una tecnología propia que mantiene el valor nutricional de las frutas creada por Freeshakes; y los snacks de pétalos de flores de Petalinas.

El colofón final de la jornada ha sido la future lunch, certificada por Chefs’ Manifesto, elaborada con ingredientes de productores locales y de temporada. La propuesta gastronómica ha puesto en valor la biodiversidad y la riqueza de los paisajes valencianos a través de un menú equilibrado y saludable, compuesto principalmente por ingredientes de origen vegetal, desde frutas y verduras, hasta proteínas complementarias como las gambas plant-based de Isauki, los quesos veganos de Väcka; Suquet de setas con trufa de La Finesse, especializada en la producción y comercialización de trufa en fresco; las croquetas sostenibles e inclusivas de Solo de Croquetas; o los tequeños con mermelada de GRIN GRIN.

Durante dos días, el hub de innovación ha reunido a más de 100 reconocidos ponentes internacionales, entre ellos 40 startups, que han debatido sobre las últimas tendencias del mercado y los retos actuales del sector. Ha contado con presencia institucional y con algunas de las empresas de alimentación más relevantes de España, con fondos de inversión y con líderes de opinión.

Apoyo de socios

ftalks'22 es una iniciativa de KM ZERO Food Innovation Hub que cuenta con el apoyo de más de 30 partners: Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital; València Activa, VLC Tech City, Ajuntament de València, Las Naves, Fundación LAB Mediterráneo, Better Balance, CAPSA VIDA, Ceylan, Grupo Dacsa, Familia Martínez, AINIA, Faerch, GDES, Incarlopsa, Kerry, DCM, Logifruit, Rijk Zwaan, Puratos, Solulim, Danone, Velarte, Vicky Foods, Grupo Arancia, Tech Transfer Agrifood, Grupo Uvesa, Houlihan Lokey, Guerrero Casings, Viscofan, Caixa Rural Torrent, The Westin Valencia y Broseta. Cuenta además con el respaldo institucional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e ICEX y con la colaboración de Invest in Valencia, Visit Valencia, CEMAS, World Design Capital València 2022, Thimus, Chefs’ Manifesto, Supracafé, Brandsummit, Zumex, Ocean52, Mahou San Miguel, Mimic, Quevana, Vacka, Brava Kombucha, Miwi, Xelat, Solo de Croquetas, Gloop, La Finesse, Xufex, Isauki, Grin Grin Foods y Kraut Food Studio.