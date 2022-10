José María O’Kean: "No creo que vayamos a vivir una crisis como la pandemia o la Gran Recesión"

José María O’Kean Alonso (Sevilla, 1957) , es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide de la capital andaluza. El próximo jueves pronunciará en València una conferencia sobre ‘El entorno económico actual y los retos del pequeño comercio para crear valor en el espacio digital’ en el evento ‘RETAIL future’ que organiza el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana.

El pequeño comercio ha resistido mejor de lo esperado las restricciones por la pandemia.

Depende de qué sectores, porque es una actividad muy diversa, y en qué ciudades. Además, hay otra generación, que compra mucho en internet. Asimismo, la pandemia ha hecho que muchas personas, sobre todo mayores, reacias a dar sus datos en internet, se hayan ido acostumbrando. De todas formas, el centro de las ciudades no está como antes. La gente está haciendo el consumo en bares y restaurantes, pero no en otros negocios como la ropa, el calzado o la cosmética, que están padeciendo la competencia de internet.

¿Los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuando haya que devolverlos, provocarán cierres?

A muchos comercios y pequeñas empresas les ha venido bien para sostenerse, pero algunos tenían problemas de viabilidad previos y cuando haya que devolver el dinero de los ICO se verá si podrán continuar. Una parte del comercio y las pymes están dopados por los créditos del ICO.

¿Qué futuro le espera al pequeño comercio en un mundo cada vez más dominado por el mercado digital?

Jugar a otra cosa es el camino. Mantener la pequeña tienda, pero abrir una línea paralela para jugar en venta online. Por otro lado, el servicio que prestan a sus clientes debe cambiar, pero con instrumentos digitales de análisis de datos, sabiendo qué es lo que quieren y ofreciéndoselo.

Hasta ahora, el pequeño comercio veía como su gran enemigo a las grandes superficies. ¿Es el mundo online y grandes plataformas como Amazon ahora su mayor peligro?

Las grandes superficies están teniendo serios problemas por la presencia de Amazon, porque, a pesar su tamaño, no pueden tener la variedad de productos que ofrecen esas plataformas. El pequeño comercio puede integrarse en el mundo de Amazon ofreciendo productos específicos y únicos, pero más ajustados de precio. La supervivencia de las grandes superficies está en cuestión. Será a corto o largo plazo en función de los gustos del cliente, es decir cuánto tiempo le seguirá gustando tocar los productos y acudir a las grandes superficies.

Conforme se acerca el invierno, se emsombrece más el panorama y crecen los augurios de que nos precipitamos hacia una crisis de magnitud todavía desconocida. ¿Qué opina?

No creo que vayamos a vivir una crisis como la de la pandemia o la Gran Recesión. No hay ningún elemento que nos pueda llevar a una crisis de gran magnitud. Es posible que haya algún trimestre con caídas leves pero no profundas. La inflación interanual está alta, en el 8,9 %, con un descenso de un punto intermensual, pero si miras desde principios de enero es del 5,2 %. No es previsible que en los meses que quedan de año la inflación sea alta y eso indica que podemos acabar el año entre el 5 % y el 6 %. Pensar que iremos a una inflación del 12 % no es realista. La clave es que los salarios no suban en exceso y se queden en torno al 3 % o 4 %. Entonces, la inflación bajaría al 4 %.

¿Cuál es su previsión sobre la subida de tipos de interés en Europa?

Van a seguir subiendo,porque tenemos inflación y para acabar con ella hay que quitar dinero de la economía para que se pare y bajen los precios. En segundo lugar, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) está subiendo los tipos más que Europa y eso hace que los capitales financieros vayan a Estados Unidos, aprecien el dólar y deprecien el euro. Y eso obliga al Banco Central Europeo (BCE) a reaccionar. EE UU subirá los tipos si la inflación sigue alta. Y la tiene alta. Es difícil predecir a cuánto llegarán los tipos y en cuánto tiempo. Depende de Estados Unidos. Europa intenta no subir demasiado los tipos para no entrar en recesión y que no se dispare la carga de la deuda de los países de la eurozona.

Las empresas siguen con grandes beneficios, en parte por la inflación, pero no quieren trasladar la subida de los precios en la misma magnitud a los salarios. ¿Cómo lo ve?

Hay empresas que sí están ganando mucho dinero y otras, no. Hay algunas que han repercutido las subidas de los costes en sus productos y están ganando más, pero a otras el mercado no se lo ha permitido y están peor. La gente está perdiendo capacidad adquisitiva y algunos no llegan a final de mes, así que hay que subir los salarios pero de forma moderada para que no alimenten la inflación. De ahí la importancia de un pacto de rentas.

¿Debe la banca solidarizarse con quienes lo están pasando mal? De momento, ya se han quejado por el impuesto que ha anunciado el Gobierno.

Es normal que se quejen, porque ya está el impuesto de Sociedades. El problema es que por esta tasa fiscal pagan poco debido a las desgravaciones.

Como andaluz, ¿qué opinión le merece esa especie de pugna fiscal entre autonomías que iniciaron Madrid y Andalucía?

Es una manera de atraer a personas con niveles de riqueza alta a esas comunidades. Todo lo que sea una batalla fiscal es una competencia desleal respecto a los demás. Parecería que lo lógico es que se paguen los mismos impuestos en todas partes, pero España es un país especial por su configuración territorial y cada autonomía quiere sus impuestos.

¿Y usted cómo se posiciona? ¿Hay que cobrar más impuestos a los ricos para distribuir el dinero desde el Estado?

Los impuestos tienen cuatro funciones. Recaudar, generar incentivos para hacer cosas o no hacerlas (no consumir gasolina, no fumar, por ejemplo), ayudar al ciclo económico (subirlos si hay inflación) y la redistribución. Los que más ganan pagan más impuestos para hacer transferencias a los que tienen menos. La clave es dónde está el equilibrio y en la eficacia, porque si pones un impuesto a los ricos y estos se van del país el impuesto deja de tener efectividad.