El Museu de les Ciències de València acoge desde hoy la quinta edición del Valencia Digital Summit 2022 (VDS2022), el evento tecnológico internacional del ecosistema innovador valenciano y punto de encuentro anual para emprendedores, startups, inversores, corporaciones e instituciones. En esta ocasión, unos 300 ponentes se darán cita bajo el lema 'Inspiring the Good Future'.

El foro muestra cómo la tecnología, la innovación y la digitalización están construyendo un futuro mejor y por qué son fundamentales para afrontar los principales retos sociales y económicos a los que se enfrenta la sociedad.

Valencia Digital Summit analizará las últimas tendencias tecnológicas e innovadoras para sectores estratégicos de la Comunitat Valenciana. En esta nueva edición, las personas emprendedores tendrán la oportunidad de mostrar sus proyectos a los más de 10.000 asistentes que se espera reunir este año.

El programa incluye más de 300 ponencias de líderes internacionales y nacionales, mesas redondas, talleres y foros temáticos de líderes internacionales y nacionales en sectores como automoción, aeroespacial, construcción, puertos, salud, agroalimentación o recursos humanos. Además, reunirá a más de 150 corporaciones y más 1.500 startups.

El acceso a VDS2022 es gratuito, previo registro a través de su página web, y los asistentes podrán disfrutar de zonas expositivas en las que se presentarán las últimas novedades tecnológicas, tendencias y productos disruptivos, con el objetivo de poner en valor el talento existente en la Comunitat Valenciana, atraer inversión a la región y generar oportunidades de negocio entre corporaciones y startups.

Programa

El evento ha arrancado con una mesa redonda Valencia y Ford: una historia de éxito, con la participación del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent; la directora general de Internacionalización, Mª Dolores Parra, y la Gerente de Transformación e Innovación de Ford Europa, Paula Carsi.

El auge del sector Foodtech y Tecnología detrás de una lechuga con Sergio Pajares (CTO de Mercadona), la presentación de diferentes proyectos de startups del área agroalimentaria y un encuentro con el chef Quique Dacosta y la directora general de KM ZERO Food Innovation Hub, Beatriz Jacoste, forman parte también de la jornada, en la que también se abordará la movilidad y las smart cities a través de compañías como Zeleros, Siemens Mobility, Cooltra o Accenture Song o ponencias como Ciudades inteligentes para un futuro más habitable.

Salud aeroespacial

Los sectores de salud, aeroespacial, portuario y la tecnología blockchain contarán con foros especializados que desarrollarán una agenda de sesiones donde se expondrán experiencias de innovación y digitalización, así como casos de éxito y modelos inteligentes.

En concreto, más de 60 tecnológicas de sectores como FoodTech, Industry 4.0, Health, Mobility y FinTech, entre otros, participarán en 'Meet the Startups', un networking con formato de "cita rápida" en el que estas empresas podrán conectar y generar sinergias así como explorar nuevas oportunidades de negocio.

La construcción será abordada desde una perspectiva sostenible en una mesa redonda moderada por Marija Rucevsk, managing partner & cofounder en Helve, en la que participarán Iker Marcaide, founder and Executive Chairman en Zubi Group; Gonzalo Galindo, presidente de CEMEX Ventures; Tanja Kufner, head of ventures en Nemetschek SE y Paula Sánchez, CEO & cofounder en CoCircular.

La industria aeroespacial y el potencial de la Comunitat Valenciana para acoger su desarrollo será otro de los temas destacados. A lo largo de tres sesiones, que tendrán lugar el 26 de octubre, se expondrán los atractivos que ofrece la Comunitat Valenciana para el sector aeroespacial y las bases para el desarrollo de esta industria y se darán a conocer casos de éxito de empresas valencianas. Entre otros, Foundations for the development of the aerospace industry in the region, con la participación de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE-AIAE) y entidades como Espai Aero y Val Space Consortium.

El encuentro concluirá el 26 de octubre a las 17.00 horas con la entrega de premios de la VDS2022 Competition, donde han participado más de 500 startups de 35 países distintos.