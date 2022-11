EEUU y Marruecos avivan las ventas del granito: hito histórico pese a la inflación

Al igual que industrias como la metalúrgica o de elaborados de productos del mar, la granitera amplificó su mercado internacional cuando la demanda interna en España entró en modo catatónico tras la doble recesión de hace una década. Un esfuerzo que le ha permitido incrementar las toneladas exportadas en más de un 60% respecto a 2008. Una estrategia que se ha reforzado en los últimos años, mano a mano con el puerto de Vigo. Aun en un contexto ya de estancamiento en mercados residenciales como el norteamericano, por la elevada inflación y el endurecimiento de las condiciones de acceso a la financiación bancaria, la piedra natural que se exporta desde la dársena olívica se ha anotado un récord absoluto en los ocho primeros meses del año. No en volúmenes, pero sí en facturación. En este periódico las ventas superaron los 70 millones de euros, solo teniendo en cuenta la mercancía comercializada por vía marítima. Supone un incremento de más de diez puntos en comparación con 2021.

Hay dos países que explican esta buena progresión. El primero es Marruecos, que se ha encaramado al primer puesto en la extensa lista de clientes del granito gallego, como constatan los balances de la Secretaría de Estado de Comercio. Entre enero y agosto las exportaciones al país magrebí sumaron un importe de 19,24 millones de euros, prácticamente el doble que en el último ejercicio prepandemia. Marruecos es un mercado muy dependiente de las importaciones. “La capacidad instalada de la industria marroquí es capaz de satisfacer la demanda interna, sin embargo, la poca competitividad de la industria en términos de calidad, eficiencia, mercado informal y precio hace que Marruecos tenga que importar gran parte de los materiales de construcción”, resume la Cámara de Comercio española. Una debilidad local que ha aprovechado el granito que sale desde Vigo, pese al tímido crecimiento económico de este país.

Este primer puesto que ahora ocupa Marruecos era antes propiedad de Estados Unidos. El sorpasso no obedece a una caída en las ventas en el mercado norteamericano, donde también se superaron los 19 millones de euros, aunque con una progresión temporal más estable. El granito no se utiliza únicamente para el mercado residencial, lo que ofrece una diversificación en caso de pinchazo en las viviendas privadas. Es cierto que la política monetaria de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) ya se nota en los precios de las casas, pero éstos están aun por las nubes, cerca de máximos históricos. El coste medio de una vivienda llegó en junio a los 413.800 dólares, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (National Association of Realtors, NAR); en agosto ya bajó de los 390.000. Todo el mercado está inflacionado, lo que ha permitido al granito –no solo en el mercado de EE UU– anotar un nuevo récord de ventas pese a haber descendido la cantidad de toneladas comercializadas (-8,15% interanual).

El que no levanta cabeza, tampoco como cliente, es el turco. Otrora en el top 5 de compradores del granito exportado desde Vigo, en los ocho primeros meses de este año apenas se gastó 3,3 millones de euros en mercancía. La lira se ha depreciado más de un 50%, con una inflación superior a los ochenta puntos y una política monetaria que no ha obtenido ningún resultado hasta la fecha. Argelia, pese al conflicto diplomático con España a raíz del respaldo de Madrid a Rabat sobre el Sáhara, se mantiene como cliente premium. También Reino Unido, aun con el Brexit, o México.