Alsa, el líder de los autobuses, crece sin atajos en el ferrocarril

Alsa coge velocidad en el negocio ferroviario, pero sin acelerones. La compañía asturiana estaba en todas las quinielas sobre los operadores que entrarían en la alta velocidad ferroviaria en España con la liberalización de los servicios. Es el líder en el transporte de viajeros por carretera, tiene licencia y certificado de seguridad para operar trenes de viajeros por la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y cuenta con la experiencia de su matriz National Express, que opera trenes de alta velocidad en el Reino Unido. Sin embargo, Alsa sigue a la expectativa en un negocio en el que ya ha entrado Ouigo (SNCF) y este mes lo hará Iryo (Air Nostrum, Globalvia y Trenitalia) para competir con Renfe. Que no haya dado el paso en los servicios de alta velocidad no quiere decir que Alsa no siga tomando posiciones en el sector. Desde el pasado año ha incrementado su actividad en mercancías, formación y mantenimiento de instalaciones ferroviarias.

Alsa inició su andadura en el siglo XIX con 'La Ferrocarrilana', que pese al nombre no tenía nada que ver con el tren. Era una diligencia que unía Luarca y Oviedo. La vinculación de Alsa con el ferrocarril comenzó hace 21 años, cuando la compañía se hizo cargo de la gestión del funicular de Bulnes, en el corazón de parte asturiana del parque nacional de Picos de Europa. Desde entonces, Alsa ha ido dando pasos en el negocio sobre raíles. En el transporte de viajeros, el grupo asturiano participa desde 2007 en Metros Ligeros de Madrid, empresa concesionaria de la línea 1 del Metro Ligero de Madrid, que une los distritos de Hortaleza y Ciudad Lineal, y también participó en Travelsa, la concesionaria del fallido tranvía de Vélez-Málaga que el ayuntamiento de la ciudad andaluza intenta ahora recuperar. Además, Alsa fue pionera en el transporte privado de viajeros por la Red Ferroviaria de Interés General al empezar a operar en 2017 el 'Tren de Felipe II', un servicio ferroviario turístico entre Madrid-Príncipe Pío y El Escorial. La compañía también opera trenes turísticos charter organizados por asociaciones de amigos del ferrocarril y diferentes diputaciones y ayuntamientos –como son los casos del 'Tren de los Reyes Magos', el 'Puerta de Andalucía', el 'Mezquita de Córdoba', el 'Expreso Cariñena', el 'Las Edades del Hombre' o el 'Tren dels Llacs'–, y trenes turísticos por España fletados por la agencia inglesa de viajes ferroviarios PTG Tours. En 2003 Alsa creó la filial Alsa Rail para aglutinar e impulsar su actividad ferroviaria en el transporte de viajeros, pero también de mercancías y en áreas como la consultoría, el mantenimiento, los servicios auxiliares y la formación. En este último segmento creó el Centro de Formación Ferroviaria Alsa (CFF-Alsa), que en 2018 fue homologado y el pasado año obtuvo la adjudicación de los servicios de formación de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC). También el pasado año Alsa incrementó sus servicios de mantenimiento de instalaciones y edificios de las líneas de alta velocidad dependientes de Adif. En 2021 consiguió los contratos de mantenimiento de la línea Madrid-Levante y del edificio de La Sagrera en Barcelona, que se sumaron a los que ya tenía en mantenimiento de instalaciones y edificios de los tramos de alta velocidad Lleida-Frontera Francesa, Olmedo-Orense y Antequera-Granada. Servicio de maniobras La operación de trenes de mercancías también se ha incrementado. Alsa gestiona los servicios de maniobras de trenes de la terminal de transporte de mercancías de Zaragoza-Plaza y a ese contrato se ha añadido desde septiembre de 2021 la gestión de las maniobras de la terminal logística de Valencia (Fuente de San Luis). "Este contrato ha permitido a Alsa obtener la autorización para operar por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, lo que ha posicionado a la compañía como parte fundamental en la cadena logística de transporte de mercancías", señala el grupo asturiano en su última memoria. Alsa sigue muy atenta a las oportunidades que puedan surgir en el mercado ferroviario, aunque fuentes de la compañía apuntaron que en los últimos meses "no ha producido ninguna novedad relevante en la actividad ferroviaria de Alsa".