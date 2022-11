Ryanair se estrena en Asturias con una ocupación del 96% en la primera conexión con Dublín

El primer vuelo de Ryanair procedente de Dublín llegó a Asturias a las 9.40 horas con 176 personas a bordo. Solo un cuarto de hora después otras 172 se subían al mismo avión para viajar a la capital irlandesa. La compañía aérea de vuelos baratos considera al Principado su "nueva perla del norte", y asegura que llega con vocación de quedarse si se mantienen los niveles de ocupación superiores al 90%, como ocurre en su estreno en la región en esta nueva etapa. De momento se pone en marcha con cinco rutas internacionales. A la de Dublín se suman Londres, Düsseldorf, Bruselas y Roma. El Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, apeló a la clase empresarial para que "dé dinamismo a estos vuelos, en la corresponsabilidad público privada de apostar por esta conectividad".

Siobhán Coakley reside con su familia en Limerick y llegó ayer a Asturias con sus hijos a pasar unos días de vacaciones atraída por los "encantos" de la promoción. Y los asturianos Alfonso Rego y Elena Diaz, aprovechaban la ventaja de esta nueva conexión para viajar a Dublín a ver a su hija, que reside allí.

"Es fantástico. Fuimos a pasar el puente a Dublín y tuvimos que ir hasta Bilbao para el vuelo de ida. Pero ahora ha sido directo y en hora y cuarto estamos en casa de nuevo", explicó Marta Rodríguez, que estrenó el enlace de la capital irlandesa con Asturias acompañada de su esposo, Miguel Barón, y de su hijo Jaime. El vuelo desde Bilbao les costó 150 euros a cada uno. Para la vuelta, solo 40 euros por persona. "Ha sido fantástico", remarcaron.

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial acudió al Aeropuerto de Asturias a recibir este primer vuelo de Ryanair acompañado de Jorge García, viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio. Con ellos también estuvieron el director del aeródromo asturiano, Carlos San Martín, y la responsable de Ryanair para España y Portugal, Elena Cabrera.

"Es motivo de celebración para todos los asturianos ver la nueva dinámica de operación de otoño en el Aeropuerto, con 10 conexiones internacionales, 20 directas y una expectativa de futuro que supone un gran punto de inflexión, para nuestra conectividad con el resto de España y del mundo, pero también para nuestras expectativas de desarrollo en el ámbito turístico", señaló Alejandro Calvo.

"Estas conexiones recupera al Aeropuerto de Asturias como punto de destino para una compañía fundamental en la conectividad internacional en bajo precio, pero también en el turismo descubridor. Y además, lo estamos haciendo con unos datos de ocupación desde el principio muy interesantes. Así que a ese empujón que desde el Gobierno del Principado de Asturias hemos podido dar para ayudar a esa conectividad, la mejor respuesta es ver la satisfacción de quienes viajan y la dinámica de futuro para nuestra región", añadió el Consejero.

Calvo aprovechó para pedir la colaboración de la clase empresarial asturiana, que tantas veces a reclamado la implantación de conexiones internacionales directas desde la región. "Es muy importante que los asturianos podamos viajar, pero también la ocupación de entrada a Asturias. Expectativa será de meses y años, de consolidar rutas, donde Asturias debe dar un empujón e impulsar la colaboración pública privada, con el trabajo de nuestro sector empresarial y económico, dando dinamismo a estos vuelos va a ser fundamental. Se trata de que sean viables económicamente en el tiempo".

En cuanto a las ayudas públicas que las compañías recibirán por las conexiones desde el Aeropuerto de Asturias, el Consejero señaló que "el porcentaje es muy pequeño respecto de la dimensión global de la operativa. No es tantoel apoyo económico como la corresponsabilidad a la hora de apostar por esta conectividad".

Elena Cabrera, country manager de Raynair para España y Portugal, aseguró que en la compañía están "muy contentos de iniciar operaciones en Asturias. Empezamos con cinco rutas que hacemos internacionales: Dublín, Londres, Dusseldorf, Bruselas y Roma. Estamos muy por encima de nuestras expectativas porque esperábamos un otoño que empezara con menos fuerza que el verano, pero está funcionando espectacular, con niveles superiores al 90% de ocupación. Esperamos que el invierno sea espectacular".

La directiva de la compañía de vuelos baratos indicó que opera en 28 aeropuertos en España. "La intención es quedarnos, tener una relación de larga duración con Asturias, y no hemos podido empezar de mejor manera. Es un mercado que tenemos que madurar", y matizó que el contrato de apoyo de la promoción en rutas no incluye las conexiones con Dublín y Londres, que "las hemos puesto extra, no tienen ayuda pero consideramos que pueden funcionar bien y que pueden alargarse en el tiempo". Ryanair ya operó en Asturias hace una década, sin ayudas, y al año abandonó.

¿Por qué de nuevo esta apuesta por Asturias? "Creemos que el norte de España es la perla a descubrir. Ryanair llegó hace 20 años al país. Al principio las rutas siempre eran a zonas de playa, al sur y Baleares, pero descubrimos que el norte es una perla y que tiene muchísimo interés en los países del norte de Europa, como Irlanda, Reino Unido, y los nórdicos. Tanto en destino como en origen hacemos distintas campañas y acciones de comunicación. Asturias es nuestra nueva perla", señaló Cabrera.