Las claves de la nueva ley de 'start-ups'.

El ecosistema de las 'start-ups', empresas de nueva creación y rápido crecimiento contarán con un marco regulador específico una vez que el Congreso de los Diputados lo apruebe este jueves después de que lo ratificara la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital el pasado 13 de octubre por 32 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

El objetivo de la normativa, que regula aspectos del ámbito administrativo, fiscal, civil y mercantil y está incluída en el plan de recuperación, es apoyar este tipo de compañías a lo largo de su ciclo de vida, especialmente en su etapa inicial. El Gobierno acompañó este proyecto normativo con la puesta en marcha del fondo ICO Next Tech para apoyar financieramente a este tipo de compañía y con un objetivo de inversión de 4.000 millones de euros, así como la línea de financiación de la empresa pública ENISA, que cuenta con 51 millones de euros, orientada a la creación de 'start-ups lideradas por mujeres, con la que se pretende reducir la brecha de género en el ámbito del emprendimiento innovador. Estos son sus puntos más destacables:

La definición

El proyecto de ley establece que serán consideradas 'start-ups´ aquellas empresas que sean innovadoras, de nueva creación o con una antigüedad de hasta 5 años en general, o de 7 años en el caso de que estén especializadas en biotecnología, energía e industria; que tengan su sede social, establecimiento permanente y la mayoría del empleo en España; que no hayan distribuido dividendos y no sean cotizadas y no superar un volumen de negocio superior a los 10 millones de euros.

Los trámites

La norma prevé facilitar los trámites para la creación de 'start-ups'. Se prevé la creación de empresas emergentes en un solo paso, mediante el otorgamiento de un número de identificación fiscal, de manera que la empresa pueda completar los trámites para su constitución con posterioridad. Se elimina el doble trámite registral y notarial y se prevé un procedimiento íntegramente electrónico.

Asimismo, la constitución de una empresa será posible mediante un documento único electrónico y la inscripción en el registro mercantil en 6 horas, si se utilizan los estatutos tipo, y en 5 días hábiles en el resto de casos. También se elimina el requisito de obtener el número de identificación de extranjero para los inversores no residentes y, durante los 3 primeros años, se exime a la 'start-up' de la causa de disolución por pérdidas relacionadas o que generen un desequilibrio patrimonial.

La Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, será la encargada de la acreditación de las empresas como 'start-ups' para que puedan acceder a los beneficios establecidos por la ley, y habrá Puntos de Atención al Emprendedor y una Oficina nacional de Emprendimiento que funcionarán como portales o ventanillas de información y acceso a las ayudas públicas. En caso de que no haya respuesta se aplicará el silencio administrativo positivo

Los impuestos

La normativa prevé medidas fiscales para atraer y recuperar el talento nacional e internacional, atraer inversión y favorecer la creación de 'hubs' digitales en España. Así se reduce el tipo impositivo en el impuesto de sociedades y el de la renta de no residentes, del tipo general del 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva. Se eleva el importe de la exención de tributación de las opciones sobre acciones ('stock-options') de 12.000 a 50.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de 'start-ups' de acciones o participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra y se flexibilizan las condiciones de generación de autocartera en sociedades de responsabilidad limitada. Se amplía también la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (de 60.000 a 100.000 euros anuales), el tipo de deducción (que pasa del 30 al 50%), así como el periodo en el que se considera de reciente creación que sube de 3 a 5 años, con carácter general, o a 7 para empresas de ciertos sectores.

Se permite el aplazamiento de la deuda tributaria del impuesto de sociedades o del de la renta de no residentes en los dos primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva, sin garantías ni intereses de demora, por un periodo de 12 y 6 meses respectivamente. Y se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados en los 2 años posteriores a aquel en el que la base imponible sea positiva.

El talento

Otro de los avances incluidos es el relativo a la figura de "nómadas digitales", es decir, aquellos emprendedores y teletrabajadores que se desplacen a territorio español. Estas personas tendrán la posibilidad de residir y trabajar en España durante 5 años, así como acogerse al régimen tributario especial y tributar por el IRPF de no residentes. Con el objetivo de repatriar talento se relajan los requisitos generales para acceder a este régimen (pasando de 10 a 5 años el requisito de no residencia previa en España).

Como incentivo social, también cabe destacar la eliminación durante 3 años de la doble cotización a la Seguridad Social en caso de pluriactividad, para emprendedores que trabajen de forma simultánea para un empleador por cuenta ajena.

Y los inversores y profesionales independientes ('free-lance') podrán acogerse por primera vez al régimen de impatriados con el que tributan al 24% en el IRPF durante cinco años y no tributan por el impuesto de patrimonio. Y se reduce de 10 a 5 años el periodo durante el que se tiene que estar fuera de España para beneficiarse del régimen de impatriados.

A su vez se duplica el plazo para obtener el NIE (la identificación equivalente al DNI que se da a los no residentes) hasta los seis meses, lo que facilita a las empresas y centros de investigación la contratación, que ahora se veía dificultada por el plazo de tres meses que no se solía cumplir.