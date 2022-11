Medio Ambiente desbloquea 100 parques solares con una inversión de 1.600 millones

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana ha desbloqueado cien parques fotovoltaicos con una potencia de 2.000 megavatios y una inversión de 1.600 millones de euros. Estos parques suponen un tercio del objetivo que se ha marcado la Generalitat para el año 2026 (6.000 megavatios de energía fotovoltaica). La patronal valenciana de energías renovables (Avaesen) subraya que el desbloqueo es una buena noticia ya que permitirá cumplir el objetivo de que estén definitivamente aprobados en tres meses, fecha límite en la que los promotores pueden perder los derechos de conexión.

Los proyectos todavía deben obtener la autorización de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (que es donde está habiendo más problemas) y de Industria (donde no se espera que haya problemas). Los promotores de los 452 proyectos que tramita la Generalitat (todos de menos de 50 MW) tienen hasta el 25 de enero para que la Administración valenciana apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y les conceda el permiso para poder comenzar a instalar los parques fotovoltaicos. «Los proyectos que no tengan los permisos de la Generalitat en enero perderán los puntos de conexión que les ha concedido Red Eléctrica y no podrán seguir adelante», lamentó Marcos J. Lacruz, presidente de la patronal. Los proyectos en juego conllevan una inversión de más de 5.000 millones de euros.

Encarrilados

Fuentes cercanas al proceso de tramitación explicaron que 100 proyectos con 2.000 megavatios (casi dos veces la potencia de la central de Cofrentes, aunque los reactores nucleares funcionan al 100 % de su capacidad las 24 horas del día) ya están encarrilados tras recibir el visto bueno de Medio Ambiente, que considera que cumplen las normas medioambientales y no suponen riesgo alguno. Además, 56 proyectos son de menos de 5 megavatios y ni siquiera requieren de la autorización de Territorio.

Los promotores de los parques fotovoltaicos en trámite han depositado 300 millones en avales

Los promotores de los parques fotovoltaicos bloqueados en la Generalitat llevan más de dos años trabajando en ellos y cuentan con los terrenos, el proyecto redactado, el punto de conexión autorizado por Red Eléctrica y han depositado avales por valor de 300 millones de euros.

En vías de solución

Marcos J. Lacruz subrayó que con el desbloqueo de los cien parques fotovoltaicos «se allana el camino» para que sean una realidad. «Es positivo porque vemos que la Administración valenciana se está moviendo para resolver el problema. Son proyectos que en condiciones normales van a obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en breve porque ya han sido examinados por la Conselleria de Agricultura. Es un avance, pero la Generalitat debe seguir trabajando para desbloquear el resto».

La Comunitat Valenciana va muy retrasada en el despliegue de parques renovables. En 2019 se enganchó a la red en la C. Valenciana un parque de 4 MW, en 2020 no se desarrolló ninguno y en 2021 se conectaron plantas con una potencia de 40 MW. «En el primer semestre de 2022 se han conectado a la red solo 3 MW frente a 650 MW en Castilla-La Mancha, según la estadística de Red Eléctrica», advierte Marcos J. Lacruz.

Tres consellerias

La tramitación de los parques renovables depende de tres consellerias: Economía Sostenible, Agricultura y Política Territorial. La Conselleria de Economía y la de Agricultura han tratado de agilizar los proyectos, pero se han encontrado con las trabas de la Dirección General de Territorio (que depende de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad). El problema de fondo es que un sector de Compromís está en contra del despliegue masivo de la energía fotovoltaica pese a que para la Unión Europea es una prioridad el cambio de modelo energético dentro de la lucha contra el cambio climático y a que en noviembre de 2030 se producirá el apagón de la central nuclear de Cofrentes, que cubre un tercio de la demanda de energía valenciana.