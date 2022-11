La junta directiva de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha anunciado este miércoles que no secunda el paro sectorial "como solución a las problemáticas que a día de hoy vive el transporte por carretera". En línea con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, máximo órgano de representación sectorial, y las organizaciones que lo integran, la Federación apuesta por mantener el "cauce de negociaciones" con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

"En la coyuntura económica actual, no es responsable ni para las empresas, ni para la sociedad, ni para el propio transporte asumir un paro sectorial que provocaría un desabastecimiento y un empeoramiento generalizado de la situación económica y social", ha asegurado el presidente de la FVET, Carlos Prades. "La solución es seguir negociando y hablando con el Ministerio. La FVET es parte del Comité Nacional y ese es el cauce e interlocución válida para resolver conflictos y no parando", ha añadido.

Desde la Federación confían en que, en este contexto, las empresas que elijan trabajar "puedan hacerlo con totales garantías" y apelan en este sentido al "respeto de todas las partes", según señala en un comunicado.

Trabajar a pérdidas

En declaraciones a los medios y preguntado por si se trabaja 'a pérdidas', según informa Europa Press, Prades ha indicado que eso depende de cada empresa ya que los costes en cada empresa son distintos y es "algo muy, muy particular". A diferencia de lo sucedido con el paro de marzo, el responsable de la FVET considera que entonces "no hubo la defensa necesaria que tuvimos los que queríamos trabajar y esa sería una de las solicitudes más importantes que tenemos hoy: libertad total para quien quiera hacer un paro e igual de igualitario para el que quiera trabajar".

"Si nos dejan trabajar a los que hemos dicho que no queremos secundar el paro, no tiene por qué haber escasez de nada", ha avanzado. En todo caso, ha hecho hincapié en que el domingo "para una fracción del transporte, tan legítima como todo el resto, pero no para el transporte en España, que está representado en el Comité, que es el interlocutor válido y que ha hecho un proceso de demostración de qué representatividad tiene para estar sentado con el Ministerio". Y considera que la Plataforma convocante del paro es "tan legítima como cualquiera pero tendrá que demostrar su representatividad".

En la Comunitat Valenciana operan más de 15.000 empresas de transporte de mercancías y es la tercera autonomía, por detrás de Andalucía y Cataluña, con mayor volumen de mercancías transportadas en España, 279 millones, un 20% más que el año anterior. La FVET aglutina a la mayoría de las firmas.

Además de estudiar nuevas medidas para limitar la subcontratación en el transporte o atender a la escasez de conductores, la FVET destaca que el Comité Nacional "está llevando una labor de seguimiento del cumplimiento de las novedades legislativas que se han conseguido en los últimos meses, como la prohibición de la carga y descarga por parte del conductor, la cláusula de revisión de precio del combustible para poder repercutir la variación del precio a los clientes, el régimen sancionador contra la morosidad en el transporte o la reducción de los tiempos de espera a partir de los cuales los transportistas tienen derecho a indemnización de dos a una hora", entre otras medidas.

Para la FVET, estas medidas "sin duda, pretenden mejorar las condiciones laborales de los conductores y defender a los transportistas, especialmente a los autónomos y a las pequeñas empresas, de posibles abusos en las relaciones contractuales". "El Comité, y la Federación en la Comunidad Valenciana, seguirá trabajando por los transportistas y nuestros conductores", ha concluido Prades.