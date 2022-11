La alimentación asegura que el Gobierno escoltará hasta 4.000 camiones diarios en el paro del transporte

La organizaciones empresariales que representan a la industria alimentaria y de la distribución de la Comunitat Valenciana garantizan que no habrá problemas de suministros en los puntos de venta al público como consecuencia de la huelga indefinida convocada por camioneros autónomos vinculados a la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera a partir del próximo lunes. Esta movilización, pese a que no la respaldan las patronales mayoritarias del sector en España, ha puesto en alerta a la cadena de suministro, en cuyo recuerdo aún pervive el impacto sufrido por las movilizaciones promovidas por la misma agrupación en marzo pasado.

Los supermercados valencianos, según la patronal Asucova, que representa los intereses de grandes cadenas del sector como Mercadona, Consum, Masymas y Dialprix, entre otras firmas, no han observado un aumento de la demanda ante el paro de transportistas, si bien reclaman al Gobierno que garantice la seguridad y el abastecimiento de productos y materias primas en un momento "especialmente crítico" para el sector. Según el director de Asucova, Pedro Reig, no habrá tanto seguimiento como en marzo, que afectó de lleno a territorios como Andalucía y Galicia y en menor medida en la Comunitat Valenciana. "Los supermercados están preparados para no fallar, seguiremos trabajando para garantizar los suministros a todos los clientes. No hay dependencia de proveedores únicos", apunta Reig.

Asucova destaca que el Gobierno ha asegurado que garantizará el libre tránsito de camiones, con escoltas policiales si hace falta, en las carreteras valencianas, donde operan diariamente entre 3.000 y 4.000 camiones. "Tenemos capacidad de maniobras y almacenes logísticos para que no falta nada en las tiendas. Hace falta calma y tranquilidad", indica el dirigente de la entidad que representa a los supermercados.

Por su parte, la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova) reclama "seguridad y garantías" para el abastecimiento de productos y materias primas . "Se trata de una nueva amenaza que se suma a otros factores que están perjudicando al sector como las consecuencias que aún se arrastran del paro de marzo, el elevado coste energético o las nuevas tasas impositivas previstas para 2023, cuya adaptación ya se está notando en el incremento de costes", explica el secretario general de Fedacova, Sergio Barona.

Fvet se descuelga, Asovaltra secundará el paro

La movilización no cuenta con el respaldo de la patronal mayoritaria del sector en la C. Valenciana. La junta directiva de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) anunció ayer que no secunda el paro sectorial "como solución a las problemáticas que a día de hoy vive el transporte por carretera". "En la coyuntura económica actual, no es responsable ni para las empresas, ni para la sociedad, ni para el propio transporte asumir un paro sectorial que provocaría un desabastecimiento y un empeoramiento generalizado de la situación económica y social", explica el presidente de la FVET, Carlos Prades.

En la Comunitat Valenciana operan más de 15.000 empresas de transporte de mercancías y es la tercera autonomía, por detrás de Andalucía y Cataluña, con mayor volumen de mercancías transportadas en España, 279 millones, un 20% más que el año anterior.

Las organizaciones territoriales de la Federación Nacional de Transporte (Fenadismer), que agrupa a unos 230.000 transportistas y 60.000 vehículos, también acordaron ayer por unanimidad no secundar el paro indefinido. Por su parte, la asociación de autónomos valencianos Asovaltra sí secundará el paro.