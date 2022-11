Una nueva huelga de transportes amenazó la semana pasada con paralizar España. Tan solo medio año después del parón impulsado por la Plataforma en Defensa del Transporte a nivel nacional como consecuencia del incremento de los precios del combustible, esta misma plataforma promovió un nuevo paro indefinido que se inició el pasado lunes, pero que ayer mismo ya fue desconvocado.

La Plataforma en Defensa del Transporte defendía que, pese a los acuerdos establecidos con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a principios de año, las cosas no han cambiado y la situación es idéntica para la mayoría de los transportistas autónomos que continúan trabajando a pérdidas.

En el marco de esta situación, Levante-EMV organizó un encuentro informativo, con la colaboración de Caixa Popular, en el que diferentes representantes del sector logístico sacaron a la palestra algunos de los principales debes del sector y debatieron acerca de los retos y posibles soluciones para un futuro a corto y medio plazo.

El acto, que tuvo lugar en las instalaciones de Levante-EMV, estuvo moderado por la subdirectora del periódico, Isabel Olmos, y contó con la participación de David Oliver, responsable del Sector Transporte y Logística de Caixa Popular; Alfredo Soler, presidente de la asociación de directivos y empresarios logísticos Propeller Club València; José Riquelme, socio fundador del Grup Sea Line; Juan Antonio Marco, coordinador del grado en Gestión Docente del Transporte y la Logística de Florida Universitària; y Héctor Pastrana, docente del Ciclo Formativo Superior en Transporte y Logística de Florida Universitària.

«No es el momento»

Pese a los acuerdos alcanzados con el Gobierno para prohibir a los camioneros trabajar por debajo de los costes, todavía hay muchos transportistas a los que les cuesta dinero de su bolsillo poner el camión en marcha, de ahí que algunos prefieran tenerlo parado dentro de la cochera.

Esta situación, que se ha vuelto insostenible en algunos casos, propició la convocatoria de una nueva huelga de transportes que llega en un momento «muy complicado» para muchos sectores de la economía española. Se calcula que cada semana de huelga de los transportistas supone unas pérdidas de 600 millones de euros para la economía nacional.

«No es el momento», coincidieron en afirmar los representantes que participaron en el encuentro organizado por Levante-EMV. «Se podría haber hecho antes o después», destacó Juan Antonio Marco, quien señaló que la intención de convocar esta huelga justo en esta época del año —coincidiendo con el Black Friday y en los prolegómenos de las fechas navideñas— pretendía «hacer daño al sector empresarial y tratar de sacar mayores beneficios».

Por su parte, Alfredo Soler subrayó que «habría que abortar esta huelga» porque «no hay motivos para convocarla». El presidente de Propeller destacó que en marzo se hizo una «gran labor» con el Gobierno para alcanzar una serie de ayudas y alertó que el parón que planteaba la Plataforma en Defensa del Transporte «nos da en la línea de flotación» en un momento de «recesión a nivel internacional».

«Entrar ahora en un periodo de conflictos es como pegarnos un tiro en el pie» David Oliver - Responsable del Sector Transporte y Logística de Caixa Popular

Al respecto de las quejas expuestas por los transportistas respecto a los trabajos por debajo de los costes, Soler apuntó que «estamos en un libre mercado y nadie te pone una pistola para que trabajes por un precio. Cada uno es libre de poner su tarifa».

Asimismo, David Oliver también evidenció que, desde el punto de vista financiero, era «el peor momento» para promover una huelga: «Habrá motivos, pero estratégicamente no está bien planteada. Entrar ahora en un periodo de conflictos que supongan una pérdida de ingresos, será como pegarnos un tiro en el pie».

Falta de conductores

Uno de los principales problemas a los que ha tenido que hacer frente el sector de la logística en los últimos años ha sido la escasez de conductores. El crecimiento económico mundial ha motivado un incremento en la demanda de transporte que ha evidenciado la falta de relevo generacional en el sector.

En este sentido, según el último informe publicado por Transport Intelligence, el déficit de conductores de camiones en Europa supera los 400.000, de los que más de 15.000 corresponden al mercado español. Al respecto de esto, José Riquelme confesó que «nunca he tenido problemas con la falta de conductores» y reconoció que «los empresarios que cuidan su staff, no tienen ese problema».

Sin embargo, la escasez de conductores lleva afectando al transporte de mercancías por carretera desde hace, aproximadamente, 15 años y se ha visto acrecentada debido a la falta de interés de los jóvenes y las mujeres. «Hay una falta de renovación muy importante» en un sector que está «muy masculinizado», señaló Juan Antonio Marco; el número de menores de 25 años y mujeres conductoras representan el 7 % y el 2 % del total, respectivamente.

En este sentido, Héctor Pastrana identificó la difícil conciliación laboral como uno de los principales motivos para este problema con el relevo generacional en un sector que no es «demasiado atractivo». «Gran parte del alumnado en nuestro grado son hijos de conductores —destacó Pastrana—. Si tu padre no ha tenido una conciliación adecuada, lo primero que haces es huir de ello y los propios conductores no recomiendan seguir su mismo camino».

Asimismo, Riquelme advirtió que su staff de oficinistas se compone por muchos antiguos conductores que prefieren trabajar en una oficina porque es «menos sacrificado»: «La gente empieza en el camión, pero, cuando ven que están preparados para trabajar en la oficina, se cambian», señaló.

«Los propios conductores no recomiendan a sus hijos seguir su mismo camino» Héctor Pastrana - Docente del Ciclo Formativo Superior en Transporte y Logística de Florida Universitària

Del mismo modo, Alfredo Soler confesó que la escasez de conductores es algo que «me quita el sueño». Así pues, el presidente de Propeller se mostró preocupado por la necesidad de conseguir hacer atractivo el trabajo de conductor para las futuras generaciones.

«Si las condiciones económicas no atraen a los jóvenes, quizá tenemos que atacar las condiciones laborales para hacerlo más llamativo», sugirió Juan Antonio Marco.

Respecto a ello, David Oliver incidió en que, desde Caixa Popular, «cuando una empresa nos pide una financiación, analizamos los costes de plantilla y su organización (respecto a la aplicación de la ley aprobada en marzo)».

Al mismo tiempo, el coordinador del grado en Gestión Docente del Transporte y la Logística de Florida Universitària subrayó que el sector de la logística necesita «un buen gestor de imagen» para que la gente empiece a entender la importancia de la cadena de suministro. Al respecto de ello, Marco destacó que la pandemia contribuyó a visualizar el sector: «Yo salía al balcón para aplaudir a mis compañeros del sector logístico que salían cada mañana a hacer su trabajo», aseveró.

«Durante la pandemia, yo salía al balcón para aplaudir a mis compañeros del sector logístico» Juan Antonio Marco - Coordinador del grado en Gestión Docente del Transporte y la Logística de Florida Universitària

Por último, los ponentes coincidieron en señalar la falta de formación como uno de los principales debes del sector. «Si queremos tener un sector profesionalizado, todos los puntos de la cadena de suministro deben tener una formación adecuada», explicó Juan Antonio Marco, quien resaltó a su vez que el sector «no ha tenido formación profesional hasta hace pocos años».

Ampliación del puerto

La ampliación del Puerto de València, una de las grandes demandas del sector logístico en los últimos años, centró gran parte del debate. «La ampliación es necesaria para todo, incluido el medio ambiente», apuntó José Riquelme, quien lamentó que el debate «se ha politizado» y señaló la postura del Ayuntamiento de València como «una irresponsabilidad».

«El plan estratégico de la ciudad debería pivotar en torno a la relación con el puerto», añadió Juan Antonio Marco, quien consideró la operación «necesaria desde el punto de vista comercial y económico».

Hasta el momento, el Ayuntamiento de València se ha mostrado reacio a la ampliación portuaria debido al impacto medioambiental. «Es una gran mentira —apuntó Riquelme—. El impacto visual está hecho desde hace más de diez años».

«El impacto visual de la ampliación del puerto está hecho desde hace diez años. Es una gran mentira» José Riquelme - Socio fundador del Grup Sea Line

Asimismo, Alfredo Soler resaltó que el consistorio está bloqueando a «una empresa extranjera dispuesta a poner 1.200 millones de euros y crear 30.000 puestos de trabajo en València».

Por su parte, David Oliver aseguró que la ampliación del puerto «es inevitable» y será fundamental para maximizar económicamente el Corredor Mediterráneo. Al respecto de ello, el responsable de Caixa Popular señaló que estas actuaciones obligarán a construir y financiar una nueva estación intermodal y confesó que «en Caixa Popular tenemos especial interés en ello».

Retos del sector

Para finalizar la jornada, los participantes debatieron entorno a los próximos retos del sector. En este punto, David Oliver destacó que este momento «es una oportunidad para que el sector se adapte a los nuevos tiempos» y se convierta en «un referente para otros sectores».

A nivel digital, José Riquelme subrayó que el sector logístico «siempre hemos sido pioneros»: «Hace una década que empezamos y sabíamos que, quien no fuera acorde con la digitalización, se iba a quedar atrás».

Respecto a los retos medioambientales, Riquelme apuntó que el sector de la logística está «muy concienciado con la sostenibilidad y avanza hacia nuevos métodos de movilidad que no requieran combustión».

"Debemos crear un sistema de transporte público de mercancías totalmente eléctrico" Alfredo Soler - Presidente de Propeller Club València

Por su parte, Juan Antonio Marco destacó que «el gran caballo de batalla va a estar en las ciudades» e instó a plantear «cómo hacer sostenible un modelo que, a día de hoy, no lo es». Para ello, Alfredo Soler animó a crear «el transporte público de mercancías», totalmente eléctrico.

Pese a todo, los ponentes advirtieron que «estamos ante un momento excepcional»: «La pandemia recalentó la cadena de suministro y, ahora que se ha desinflado, tenemos un gran aliado en la transformación digital».