La inflación en cinco claves: subida récord de los alimentos y primera bajada de la luz

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que la inflación volvió a bajar en octubre por tercer mes consecutivo, hasta el 7,3%, con dos tendencias contrapuestas: los alimentos, tirando al alza de la tasa general de los precios; y la electricidad y el gas, favoreciendo la senda de moderación. Estas son algunas de las claves de los datos del índice de precios de consumo (IPC) publicados este martes por el INE.

¿Por qué baja la inflación?

Tras haber tocado techo en julio con una tasa del 10,8%, la tasa de inflación encadena ya en España tres meses consecutivos de corrección que la sitúan en el 7,3%, por debajo del nivel de febrero (7,6%), cuando estalló la guerra en Ucrania. No es que bajen los precios, pero como en octubre subieron respecto a septiembre mucho menos de lo que lo hicieron en igual mes del año pasado (0,3% frente a 1,8%) la tasa anual se recorta. Las medidas adoptadas por el Gobierno para moderar los precios de la energía han sido clave para encarrilar la inflación que, de otro modo, según cálculos del Banco de España, sería, al menos 3,5 puntos superior (habría superado el 14%). También cuenta la bajada de los precios de la energía en los mercados internacionales. Además, hay que tener en cuenta el llamado 'efecto escalón': los precios actuales de la electricidad y de la luz se comparan con unos meses del año pasado en los que ya empezó a agudizarse su encarecimiento.

¿Qué es lo que más sube?

Entre los bienes y servicios más inflacionistas, los alimentos han tomado el relevo a la energía. En octubre los alimentos subieron el 13,3% respecto a septiembre y anotan una subida anual del 15,4%, que es récord desde el inicio de esta serie histórica en enero de 1994. El grupo de productos energéticos, por su parte, anotó una rebaja mensual del 6,2% que deja en el 8% la subida anual de este epígrafe. Entre los alimentos, destacan las subidas anuales que anotan alimentos como el azúcar (42,8%), las legumbres y hortalizas (25,7%), los huevos (25,5%), la leche (25%), el aceite (23,9%), los cereales y derivados (22,1%), las patatas (19,9%), el pollo (18,3%), el pan (14,9%) o la carne de vacuno (14,9%).

También subieron en octubre los precios de los carburantes. También presionó al alza la subida de los precios de los carburantes, que se incrementaron en octubre el 2,9% respecto al mes anterior. En particular, el INE registra una subida mensual de la gasolina del 2%, que deja en el 1,1% la variación anual. En el caso del gasóleo, este la subida mensual fue del 3,5%, lo que eleva al 24,3% el encarecimiento anual de este carburante.

¿Qué es lo que más baja?

En tasa mensual, si se compara con el mes de septiembre, los precios de la electricidad bajaron en octubre el 22,5%. Por primera vez después de casi 20 meses de inflación, el recibo de la luz de octubre en el mercado regulado resultó más barato que el del mismo mes del año anterior: el 15,4% inferior. Lo cierto es que en octubre de 2021 la luz ya había subido el 62,8%, con lo cuál la rebaja actual apenas corrige una parte del encarecimiento acumulado de la luz.

También bajó el mes pasado el precio del gas, el 6,4%, así como los servicios de alojamiento (-3,9%), los paquetes turísticos (-4,3%) o los billetes de avión (-5,2%). Esto no quiere decir siempre que los precios sean más baratos que hace un año, pero sí moderan su subida. Así el precio del gas es el 10,6% más caro que hace un año.

¿Qué va a pasar a partir de ahora?

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha dicho en público en recientes ocasiones que la expectativa del Gobierno es que la tasa de inflación se mantenga en niveles actuales hasta final de año, antes de retomar la senda descendente en 2023. A ello ayudará el 'efecto escalón', pues después de las intensas subidas del 2022 cabe pensar que estas serán menores el año próximo. De momento, la tasa media de inflación en 2022 se sitúa en el 8,8% y el Banco de España prevé que la media bajará hasta el 5,6% el año próximo. El descenso del dato de la inflación hasta el 7,3% convierte a España en el segundo país con menor tasa de subida de precios de la Unión Europea, solo por detrás de Francia y muy por debajo de la media de la zona euro, que, según el dato adelantado por Eurostat, se sitúa en octubre en el 10,7%.

¿Cómo afecta a pensiones, salarios y beneficios?

La inflación media de doce meses que se anote en noviembre marcará la subida de las pensiones en 2023. El Gobierno estima que el dato se situará en el 8,5%, pero podría oscilar en alguna décima hacia arriba o hacia abajo. El dato de la inflación, sin embargo, apenas se está trasladando a la negociación colectiva. Con datos hasta octubre, la subida salarial media pactada apenas se sitúa en el 2,6%, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Por ello, los sindicatos están impulsando una campaña de movilizaciones. En sentido contrario, la patronal CEOE insiste en mantener la moderación salarial para evitar efectos de segunda ronda: "En este contexto, resulta especialmente relevante evitar un escenario en el que los aumentos de los precios y salarios se retroalimenten entre sí, para no producir efectos de segunda ronda que nos lleven a una espiral inflacionista", sostiene la CEOE. Por su parte, la llamada inflación subyacente (que no tiene en cuenta los precios más volátiles de energía y alimentos no elaborados) se mantuvo en octubre en un elevado nivel del 6,2% y para las centrales sindicales este indicador se aproxima a la subida de los márgenes (beneficios) de las empresas. Al mismo tiempo, el elevado nivel de inflación en la zona euro (10,7% en octubre) presiona al alza sobre la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) de subida de los tipos de interés.