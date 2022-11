El presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, ha asegurado hoy que en la Comunitat Valenciana "estamos haciendo las cosas bien" y, como ejemplo de ello, citó las inversiones de multinacionales, la más destacada de ellas la de Volkswagen en Sagunt. En su opinión, a esta dinámica ha contribuido el hecho de que "nos hemos quitado el peso reputacional que teníamos" como consecuencia de los numerosos casos de corrupción en las administraciones públicas en tiempos del PP.

Navarro ha sido esta mañana el protagonista del desayuno informativo que organiza el "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea', al que ha asistido casi todo el espectro político valenciano empezando por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, buena parte de su Gobierno, incluyendo al vicepresidente por Unides Podem Héctor Illueca, así como el líder el PP, Carlos Mazón, dirigentes de Compromís y de Ciudadanos, y los secretarios generales de UGT, Ismael Sáez, y CC OO, Ana García, además de numerosos representantes empresariales.

El presidente de la CEV lanzó un mensaje optimista respecto al futuro económico al descartar que la economía, pese a la desaceleración evidente, entre en recesión, fundamentalmente por el empuje que mantienen el turismo, la industria y la construcción. Su previsión es que en 2022 el PIB crezca varias décimas por encima del 4 % y que en 2023 se quede en el 1 %.

Diálogo

Navarro puso en valor el diálogo social y citó al respecto la reforma laboral pactada con los sindicatos, pero mostró su "preocupación" por que el "clima electoral" se convierta en un obstáculo para seguir en esa línea. Al respecto citó la expresión de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de apoyo a los representantes de los trabajadores contra la patronal CEOE por el inmovilismo de esta en la búsqueda de un pacto de rentas para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios por la inflación. No obstante, en el turno de preguntas dejó entrever que la postura de la CEOE está condicionada por las elecciones a la presidencia de la organización: "Cuando pase, seremos capaces de llegar a acuerdos, como otras veces".

Como en otras ocasiones, el líder patronal no dejó pasar la ocasión para volver a algunas de las reivindicaciones ya habituales por parte de los empresarios, como la infrafinanciación, que implica que cada valenciano recibirá el año que viene 360 euros menos de lo que le correspondería, el incumplimiento del nivel inversor del Estado en la autonomía que el Estatuto fija en el 10,6 %, con una singular incidencia este año en Alicante, y el inacabado corredor mediterráneo. También reiteró su exigencia de cancelación de la deuda histórica valenciana.

Navarro critica que el Gobierno no esté dando ayudas a los azulejeros como sí hace Italia con su sector

En el capítulo de las quejas, el presidente de la patronal mencionó que el Gobierno no esté dando ayudas directas a sectores intensivos en consumo energético, como el azulejo, a diferencia de lo que hace Italia, y también criticó "el exceso de burocracia" en la administración. "Hay que reducirla", dijo antes de añadir que desde el sector público se insta a cambiar el modelo productivo, pero "no se habla" de un cambio en las administraciones. Pidió eficiencia, transparencia, una gestión independiente, colaboración con el sector privado y concluyó que "esta puede ser la reforma fiscal que necesitamos y no otro".

Impuestos

Ya en materia impositiva, aplaudió cambios del Consell como en el IRPF y pidió a Compromís que no obstaculice la bonificación en el impuesto de sucesión a todas las empresas familiares y también reclamó que la Generalitat ponga fin al atasco administrativo en las renovables, por el bloqueo a numerosas plantas solares que está provocando una parte de dicha formación. Por último, expresó su incomprensión por la oposición de Compromís a la ampliación del Puerto de València.

Además de reclamar a la Generalitat que legisle para que tanto taxis como VTC "puedan convivir" para "cubrir las necesidades del sector turístico", expresó su preocupación por que siga sin resolverse el conflicto con Argelia, porque los competidores valencianos están tomando posiciones en aquel país.