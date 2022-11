Las VTC tradicionales, al borde del cierre por el final de decreto Ábalos

Ver cómo un negocio que funcionaba se hunde sin poder hacer nada por evitarlo y tener que aceptarlo a la espera de una solución que no llega. Esa es la amarga sensación que viven desde el 1 de octubre varias de las empresas de vehículos de turismo con conductor (VTC) que llevaban a cabo desde hace décadas en entornos urbanos servicios tan rutinarios como el del transporte funerario, el traslado de un empresario desde su hotel hasta el lugar de una reunión o acercar directamente al recinto de su actuación a un artista.

El final del conocido como 'decreto Ábalos' -el marco lanzado en 2018 por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ofrecía cuatro años de amortización a los dueños de estas licencias- sin que se haya adoptado una legislación autonómica ha dejado sin poder operar en el ámbito urbano al 70 % de las licencias de VTC valencianas. Los propietarios de estas, en su mayoría, no son grandes multinacionales. Son de compañías locales que, cuando únicamente ha pasado un mes y medio desde el inicio de esta inoperatividad forzada, se encuentran ya en una situación límite, al borde del abismo de tener que bajar definitivamente la persiana.

Esa es la situación concreta que relata Mario (nombre ficticio usado para preservar su identidad), propietario de algunas de estas licencias de vehículos en València, que ve cómo tras unas pocas semanas ya se ha visto obligado a tener que "despedir a casi a la mitad de nuestros conductores" y a "perder infinidad de clientes" por no poder ofrecer los servicios que antes podían llevar a cabo con normalidad y ahora, ante la falta del necesario marco normativo, ya no.

"Sobrevivir como podemos"

"Estamos intentando sobrevivir todos como podemos, pero si esto no cambia, para principios de año nos veremos abocados al cierre", destaca abatido. De consumarse el fin de la actividad, además, dejaría sin trabajo a varias familias. "Hay gente que lleva más de diez años conmigo, que he visto crecer a sus hijos. ¿Con qué cara le digo que se vaya a la calle?", se pregunta.

En sus palabras, el empresario repite en más de una ocasión que se encuentra "desesperado" y "desmoralizado". Su negocio, resalta, "funcionaba bien desde hace muchos años", siendo "rentable y sin deberle nada a nadie". Sin embargo, la realidad en poco tiempo ha dado un giro de 180 grados. "Estoy yendo al psicólogo para que me ayude a asumir que voy a tener que cerrar una empresa que es como un hijo para mí, que me ha costado noches sin dormir, lloros y lagrimas, y que veo que se va a morir", enfatiza.

"Tengo mi casa y todo hipotecado en un negocio que me va a tocar cerrar por un problema administrativo", señala Mario

A ello se suma el oscuro escenario que se dibuja en un horizonte cercano. "Tengo mi casa y todo hipotecado en un negocio que me va a tocar cerrar por un problema administrativo", señala Mario, que resalta que ir a un banco a por un préstamo resulta complicado ya que "no voy a poder devolverlo". "Las multinacionales pueden aguantar con todo porque tienen capital suficiente, pero las empresas locales, que llevamos años trabajando, no podemos aguantar", insiste Mario frente a una situación en la que cree que "se está dejando morir al sector" y ante la cual apela "al sentido común de las administraciones" para lograr una solución que en caso de postergarse podría ser irreversible.

Contactos en busca de una solución

De momento, como explica el presidente de la Asociación Profesional de la Movilidad de la Comunitat Valenciana (Movea-CV), Ricardo González, "la incertidumbre y la inseguridad jurídica está siendo brutal" en el sector. Por ello, señala que se siguen tiendo "contactos para tratar de desbloquear la situación". Por su parte, fuentes de la conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat aseguraban a este diario ayer que se sigue "hablando con todas las partes, negociando y viendo posibles soluciones" aunque preferían no especular aún sobre plazos.