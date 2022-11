Los empresarios asturianos se quejan: "La guinda del colapso de los servicios públicos es la cita previa"

Normas obsoletas, tecnología insuficiente, procedimientos confusos, infraestructura deficiente, falta de flexibilidad... Son algunos de los obstáculos que encuentran a diario los empresarios asturianos al relacionarse con la Administración. Y ahora, la cita previa, que es "la guinda" del colapso burocrático, un elemento adicional importante, porque "hace más complejo lo que ya de por sí es farragoso", denunciaron ayer la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés.

Ignacio García, director de apoyo corporativo y responsable de los servicios jurídicos de FADE, resaltó la existencia de leyes "obsoletas" –algunas hasta con sesenta años de antigüedad– y abogó por nuevas normas adaptadas a la realidad actual y a las modalidades de declaración responsable, que propugna la Unión Europea (UE). La "simplificación administrativa" resulta indispensable, opinó, porque "si a todo el entramado burocrático se añade falta de flexibilidad y cintura tenemos la tormenta perfecta". Añadió que la "maraña burocrática" afecta "mucho" a quienes pretenden poner en marcha una actividad económica.

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, resaltó las diferentes velocidades a las que avanzan la economía y la Administración. La primera necesita "rapidez y agilidad", mientras que la segunda es "un mastodonte que va a paso de tortuga". El resultado de esa conjunción es que la Administración se ha convertido en "una especie de muro para los ciudadanos. Y en especial para los empresarios, los autónomos y las pymes, que "no pueden cerrar el negocio para resolver trámites burocráticos". Puso como ejemplo los fondos europeos: "Advertimos hace tiempo que una de las mayores trabas iba a ser la burocracia, y se ha cumplido; muchas pymes renuncian ante el marasmo de requisitos administrativos y burocráticos". Pero es que el problema ha ido "a mayores" después de la pandemia, principalmente al mantenerse el sistema de citas previas, que ha convertido en ocasiones la relación con la Administración "en un diálogo de besugos", que imposibilita en muchas ocasiones que los ciudadanos puedan resolver sus problemas. La burocracia es, en definitiva, "uno de los mayores lastres a los que se enfrentan los ciudadanos", concluyó Paniceres.

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, ve "buena predisposición y voluntad" por parte de los responsables políticos para mejorar lo que es "una clara evidencia: la lentitud y la farragosidad que el administrado, las empresas y los particulares encuentran cuando acceden a realizar cualquier tipo de gestión ante las administraciones públicas". Una realidad que en ocasiones "puede llegar a hacer inviable, desde el punto de vista empresarial, el desarrollo de un proyecto", indicó. Baragaño resaltó que la entidad que preside lleva "muchos años" colaborando con la Administración para identificar los procesos que requieren mayor simplificación y agilidad y para "reducir el exceso de burocracia y dar rapidez a todos los trámites administrativos que las empresas o el comercio necesitan".

Daniel González Menéndez, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, diferencia entre cita previa y burocracia. La primera, "no necesariamente conlleva grandes problemas, más allá de hechos puntuales, pero la burocracia sí". "Pero nos consta que las administraciones están trabajando en ello y que han puesto medidas en marcha para amortiguar este problema, como es el caso de las declaraciones responsables". Reconoció, no obstante, que estas medidas "aún distan mucho de la verdadera necesidad de reducir y simplificar la burocracia", que a su juicio "no consiste sólo en reducir tiempos, sino que los trámites sean mucho más sencillos, sin necesidad de tener que estudiar procedimientos administrativos o adquirir conocimientos en Derecho".

"El tiempo es dinero. Cuando se alargan los trámites, hay alguien al que le está costando dinero, y ese alguien es el empresario" y a potenciales empleados, clamó González. Además, "el laberinto burocrático al que se enfrenta un emprendedor o empresario condiciona, y mucho, la decisión de llevar adelante el proyecto", indicó.