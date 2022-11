La balanza comercial exterior de la Comunitat Valenciana dispara su déficit

El golpe económico que ha supuesto la subida de la inflación y de la energía durante este último año continúa dejando un fuerte impacto en la balanza comercial de la Comunitat Valenciana en el extranjero, que ya pierde más de 200 millones en su saldo anual pese a ser desde la Gran Recesión una autonomía con superávit. Según el 'Informe Mensual de Comercio Exterior de la Comunitat Valenciana' ofrecido esta mañana por la Dirección Territorial de Comercio en la autonomía, el déficit del saldo entre las exportaciones y las importaciones valencianas se elevó durante el mes de septiembre en 170 millones, al registrarse ventas por valor de 3.219 millones y compras en el exterior que ascendieron hasta los 3.390 millones.

Los mayores impactos respecto al mismo periodo del año pasado los volvió a dejar la compra de productos energéticos, cuyo coste se disparó un 59 % interanualmente hasta suponer en septiembre 303 millones de euros. Junto a estos, destacaron también las subidas de costes en las importaciones dentro del sector del automóvil, que crecieron en un 55 % hasta los 440 millones impulsadas especialmente por la adquisición en el extranjero de automóviles y motos. No en vano, la falta de este tipo de vehículos en la Comunitat Valenciana ha sido un problema que se ha venido agravando en los últimos meses, según han venido denunciando las distintas patronales del sector.

En el apartado de las exportaciones, mientras, no hubo crecimientos excesivos -en cuanto a volumen económico se refiere, que viene marcado también por la inflación- durante el mes de septiembre. El sector del automóvil, en un momento marcado por los problemas de producción de Ford en Almussafes, tan solo elevó su negocio un 11,7 % hasta los 620 millones, mientras que las semimanufacturas no químicas únicamente incrementaron sus exportaciones hasta los 526 millones (+7,8 %).

Entre los cinco principales mercados para la Comunitat Valenciana en el extranjero, únicamente el británico ha mejorado en más de un 25 % sus cifras respecto al año pasado -en concreto en un 43,8 %, una evolución marcada también por la mejora respecto al año 2021, más condicionado por el brexit- mientras que el francés ha crecido un 22,7 %, el alemán un 23,5 %, el italiano únicamente un 2,4 % y el estadounidense, un 10,6 %.

Impacto en el acumulado del año

Más allá del mes de septiembre, con este nuevo descuadre, la balanza comercial en el exterior de la Comunitat en lo que va de año pasa de perder 48 millones a 218 millones, un incremento considerable respecto a la situación que se vivía tan solo un año antes, cuando el saldo era considerablemente positivo (las exportaciones generaron 2.332 millones de euros más que las importaciones) o de 2016, cuando se marcó el récord en los nueve primeros meses del año (3.487 millones en positivo). En los tres primeros trimestres de este año las importaciones fueron por valor de 29.785 millones y las exportaciones, de 29.567 millones.

Por partidas, la importación de productos energéticos también supone el mayor crecimiento en los costes económicos hasta septiembre, ya que se ha disparado un 106 % respecto al año pasado hasta suponer un impacto de 3.746 millones. No obstante, esta cifra aún no ha superado la de los bienes de equipo (5.321 millones), los productos químicos (4.215 millones) o la alimentación, las bebidas y el tabaco (3.953 millones). Las exportaciones siguen estando encabezadas por las semimanufacturas no químicas (que suponen 5.384 millones de euros, un 30,8 % más que el año pasado) y el sector del automóvil (4.406 millones, un 32,1 % más).