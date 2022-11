Luz verde de Bruselas al plan presupuestario español para 2023. La Comisión Europea considera que el proyecto remitido a mediados de octubre por el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ajusta a las orientaciones fiscales de la Unión Europea y cumple con la recomendación de que el crecimiento del gasto corriente financiado a nivel nacional aumente el próximo año por debajo del crecimiento potencial a medio plazo, tal y como recomendó la UE antes del verano para mantener una política fiscal prudente. El dictamen permite a España obtener el aprobado de Bruselas aunque avisa de que deberán concentrar las ayudas para abaratar la energía en los grupos más vulnerables.

En un mensaje similar al recibido por otras capitales, Bruselas avisa de que el gasto corriente neto podría dispararse en 2023 y provocar un aumento del déficit y la deuda pública si se prorrogan sin más las ayudas para paliar la subida de los precios de la energía, o el gobierno adopta nuevas iniciativas sin poner el foco exclusivamente en quienes más lo necesitan. “Una prolongación de las medidas de apoyo existentes y/o una promulgación de nuevas medidas de apoyo en respuesta a los altos precios de la energía contribuiría a un mayor crecimiento del gasto corriente neto financiado por el Estado y a un aumento del déficit público y de la deuda previstos en 2023”, alerta la Comisión que destaca que España tiene previsto realizar inversiones públicas en transición verde y digital y en seguridad energética haciendo uso de fondos europeos y preservando las inversiones a nivel nacional.

La mayoría de los planes presupuestarios diseñados por los países de la Eurozona se basan en un escenario macroeconómico mucho más positivo del recogido en las últimas previsiones de crecimiento de otoño, cuando Bruselas revisó a la baja el crecimiento. En el caso español, el cuadro macroeconómico enviado a Bruselas parte de un crecimiento del 2,1% en 2023 cuando las previsiones de otoño limitan el Producto Interior Bruto al 1%, con un déficit público cuatro décimas superior. Según Bruselas, España y el resto de Estados miembros deberán centrar las medidas de alivio en los hogares más vulnerables y en las empresas más expuestas y retirarlas a medida que disminuyan las presiones de los precios de la energía.

Actualmente el 70% de las medidas, según la Comisión, no son específicas, un porcentaje que podría dispararse al 90% el próximo año. “La vasta mayoría de estas medidas son medidas de precios (dos tercios)” y por tanto “podría distorsionar la señal de precios y reducir los incentivos para contener el consumo energético y aumentar la eficiencia”, alerta la Comisión que cifra en un 1,3% del PIB europeo el coste de las medidas adoptadas en 2022 (1,6% en el caso de España).

Política fiscal prudente

Dado que buena parte de las mismas deberían expirar durante el primer trimestre de 2023, este porcentaje debería caer previsiblemente al 0,9% en 2023, aunque si los Estados miembros optan por prorrogarlas -el documento no cuantifica qué ocurrirá en el caso español- se disparará al 2%. “Existe un claro riesgo de que la orientación fiscal resulte más expansiva de lo previsto actualmente”, ha alertado el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni. De entre los países más endeudados, España figura entre los alumnos aventajados junto con Grecia y Francia, los dos países que reciben el aprobado sin condiciones de Bruselas. No es el caso ni de Bélgica ni de Portugal que solo cumplen parcialmente. Además, no hay dictamen, de momento, de Italia a cuyo gobierno -recién entrado en funciones hace un mes- urgen a presentar un borrador presupuestario actualizado lo antes posible. Según el análisis, tanto el plan español como el portugués, francés, griego y belga preservarán las inversiones financiadas con fondos nacionales.

En cuanto a los estados con niveles de deuda bajos o medios, los planes presupuestarios de Croacia (que se incorporará en enero a la Eurozona), Chipre, Finlandia, Irlanda, Letonia y Malta se ajustan a las orientaciones fiscales pero solo lo hacen parcialmente los de Austria, Lituania, Alemania, Estonia, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia y Eslovaquia. Bruselas avisa de que el gasto corriente primario que financian a nivel nacional estos países no es el resultado de un apoyo temporal y específico a los hogares y empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania.

Desequilibrios macroeconómicos

Los dictámenes forman parte del ejercicio anual de coordinación de política económica que lleva a cabo la Comisión Europea y que llega acompañado de un análisis sobre desequilibrios macroeconómicas. El informe concluye que está “justificado” revisar en profundidad la situación de países como España que ya experimentaron desequilibrios el año pasado para examinar “si esos desequilibrios se están agravando, están en proceso de corrección o se han corregido, con el fin de actualizar las evaluaciones existentes y evaluar las posibles necesidades políticas restantes”, apunta la Comisión que también despeja las dudas en cuanto a la capacidad de los países rescatados de devolver el préstamo recibido.

“La economía española siguió expandiéndose en 2022 a pesar de las crecientes perturbaciones provocadas por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania aunque se espera una rápida desaceleración en 2023 en medio de una gran incertidumbre con riesgos a la baja. El saldo de las administraciones públicas en 2022 ha mejorado, gracias a los buenos resultados de los ingresos, pero el elevado déficit subyacente y el alto nivel de deuda siguen siendo una fuente de vulnerabilidad”, valora Bruselas que considera que pese a este entorno el sector bancario “se ha mantenido resistente”.

En líneas generales, la evaluación general apunta a que los proyectos enviados por los países de la Eurozona reforzarán la calidad y la composición de las finanzas públicas y contribuirán a una recuperación sostenible e integradora gracias a inversiones a través del mecanismo de recuperación Next Generation EU que fomentarán el crecimiento, en particular a la transición ecológica y digital, y la seguridad energética. El análisis esconde, sin embargo, nubarrones por la incertidumbre de la guerra de Rusia en Ucrania y el impacto de los precios de la energía.