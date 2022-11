Una delegación de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) participó hoy en la concentración convocada por ASAJA en Madrid para protestar contra la actual reforma de la Política Agrícola Común (PAC) “que no tiene en cuenta a los agricultores”. La concentración tuvo lugar a las puertas de la Oficina de la Comisión Europea en España, después de que la Comisión decidiera dejar fuera a los agricultores y ganaderos en las jornadas tituladas “la Nueva Política Agrícola Común europea: retos y oportunidades para impulsar la agricultura sostenible en España”, en las en la que ha participado el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski.

El representante de AVA-ASAJA, Miguel Minguet, aseguró que “hemos dejado clara la hipocresía de la Comisión Europea que hace una legislación para los agricultores pero sin contar con ellos. No nos han dejado entrar a la reunión sobre la PAC porque saben que descubriríamos sus vergüenzas y les diríamos que esto no tiene ningún sentido. Todas estas propuestas 'De la Granja a la Mesa' son un despropósito que al final no tratan más que de desmontar el sector productor europeo con el objetivo de importar libremente de terceros países. Lo que necesita Europa es seguridad alimentaria y pueblos prósperos con población. Su planteamiento filosófico nos aboca a un futuro muy negro que no sabemos si futuros gobiernos podrán revertir. Tenemos que ser capaces de parar este disparate antes de que sea demasiado tarde”.

El arroz será uno de los cultivos más afectados por la nueva reforma de la PAC

Protesta de los arroceros

Los arroceros han copado la mayor parte de los asistentes valencianos porque el arroz será uno de los cultivos más afectados por la nueva reforma de la PAC. Por un lado, se prevé un recorte de en torno al 10% de las ayudas directas al cultivo del arroz. Por otro lado, el Ministerio plantea ecoregímenes de difícil aplicación en el parque natural de La Albufera que ponen en peligro unas subvenciones necesarias para garantizar una rentabilidad suficiente.

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, criticó este nuevo “desprecio”: “El metaverso de la PAC, los burócratas dentro, los agricultores fuera. Del campo a la mesa, si no estamos en el campo no habrá nada en la mesa”.