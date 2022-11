La demanda de vivienda vuelve a las grandes ciudades tras el fin del efecto covid

La demanda de vivienda en la Comunitat Valenciana ha vuelto a las grandes ciudades tras el fin del efecto covid que provocó que miles de familias buscaran unifamiliares y pisos grandes tras decubrir durante el confinamiento que no les gustaba su casa. En 32 municipios del interior de la Comunitat Valenciana no se ha registrado ni una venta de inmuebles en el primer semestre del año. Por contra, ciudades como València han registrado los mejores niveles de ventas desde el segundo trimestre de 2007 (en pleno pico de la burbuja inmobiliaria). Los expertos apuntan al fin del teletrabajo (que no se ha consolidado) y a la pérdida del miedo a los contagios como causa del "regreso a la normalidad". Los pisos que se compran son cada vez más pequeños y la preferencia vuelve a ser el centro de las ciudades.

El último informe del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia confirma el cambio de tendencia. Luis Fabra, director de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza y responsable del estudio, apunta que «la venta de viviendas unifamiliares ya no crece» como tras el estallido de la pandemia. «El 78,31 % de las compras de viviendas ha correspondido a pisos frente a un 21,69 % de vivienda unifamiliar, que se queda a cierta distancia de los máximos históricos con el 23,73 % que alcanzó en el tercer trimestre de 2020», recoge el informe. El tamaño medio de las viviendas vendidas también está cayendo tras el acusado aumento de 2020 y 2021. «La superficie media de las compraventas de viviendas nuevas fue en el tercer trimestre del año de 103 metros cuadrados, alejándose progresivamente del máximo histórico de 107 metros cuadrados alcanzado en el segundo trimestre de 2021», apunta el análisis de los API. Fabra explica que «los compradores se olvidan de comprar más metros porque no lo necesitan tras el fin del teletrabajo. En el caso de los pisos de segunda mano cae el tamaño de compra por sexto mes consecutivo. Volvemos a la normalidad». Municipios del interior Alfredo Cano, presidente de los API de Valencia, explica que sí se siguen vendiendo inmuebles en municipios del interior, pero muchos están enfocados como segundas residencias. «Lo que es más complicado de vender son las viviendas situadas a más de una hora de València», admite. En la provincia de Valencia hay siete municipios donde no se ha registrado ni una sola venta en el primer semestre del año: Aielo de Rugat, Beniatjar, Carrícola, Casas Bajas, Cotes, Sempere y Vallés. En Alicante no se han vendido inmuebles en seis municipios (Alcoleja, Benasau, Benifato, Benimassot, Facheca y Gorga) y en Castelló en 19 (entre los que destacan Barracas, Castellfort, Serratella y Todololella). Esta situación contrasta con el gran dinamismo del mercado inmobiliario en el resto de la Comunitat Valenciana. En los últimos doce meses se han registrado 96.878 compraventas de inmuebles en las tres provincias, niveles máximos desde el primer trimestre de 2008. Esto supone un crecimiento del 29,48 % de las ventas respecto al año anterior. València Por lo que se respecta a la ciudad de València, en el tercer trimestre del año se han acometido 2.904 compras, el mejor resultado desde el segundo trimestre de 2007 con un incremento trimestral del 7,08 %. En el último año se han adquirido en la capital del Túria 10.825 viviendas, un 25,41 % más que doce meses antes y el mejor resultado desde 2007, según precisa el informe de los API. Fin del ciclo alcista El sector afronta el fin de ciclo alcista tras alcanzar un récord de ventas en quince años por la compra de los extranjeros y por el adelanto de compras para evitar la subida de tipos. El volumen de ventas en la Comunitat Valenciana en el segundo trimestre de 2022 (último periodo disponible) ha sido de 4.286 millones de euros el máximo nivel desde el tercer trimestre de 2007. El responsable del estudio de los API subraya que el enfriamiento del mercado no tendrá nada que ver con lo ocurrido hace 15 años.