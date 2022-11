Antonio Olmedo: "La falta de suelo está generando en València subida de precios y alquileres"

¿Cómo afrontan los promotores un 2023 en el que, si no hay recesión, el crecimiento será bajo por la inflación y los efectos de la guerra en Ucrania?

Las perspectivas nuestras no son malas. La situación de las empresas, desde el punto de vista de producto, está muy bien. Lo tenemos todo prácticamente vendido, incluso lo que está en desarrollo. Otra cosa es que por culpa de un débil crecimiento no se genere empleo y, por tanto, haya menos compradores.

¿Descartamos un estallido como el de la burbuja inmobiliaria de 2008?

Burbuja es una palabra perversa. Lo de 2008 fue una burbuja financiera que tuvo sus consecuencias en el sector inmobiliario por encima de otros sectores. No prevemos un estallido como el de entonces. Los bancos centrales han controlado la liquidez del sistema para evitar que haya un exceso de crédito por parte de los bancos. Las empresas no tienen nada que ver en su comportamiento y su situación económica respecto a entonces. La solvencia de los compradores es mucho mayor. En aquella época los bancos les ofrecían el 110 % del valor de tasación para que se compraran un coche o los muebles.

Ustedes quieren vender pero la gente joven ni tiene los ingresos ni logra la financiación para comprar. ¿Cómo solucionamos este nudo gordiano?

Hay dos aspectos. Por un lado, los jóvenes tienen que tener empleo estable y con una cierta retribución. Por otro, si no hay ahorro, en otros países lo que se está haciendo es darles una cobertura para llegar al 100 % del crédito, dado que la banca solo llega al 80 %. Hay que hacer viviendas para alquiler para los jóvenes y eso debe hacerse con la colaboración público- privada. Hay que desarrollarlo y que no se quede en palabras huecas. No se ha hecho nada todavía en esa colaboración. Por cada vivienda que se inicia se generan tres puestos de trabajo directos y a ello hay que añadir el efecto que tiene en la recaudación de impuestos. Eso marca la importancia de nuestro sector. En rehabilitación de vivienda, por cada millón que se invierte se generan aproximadamente 18 o 20 puestos de trabajo directos.

Uno de los grandes problemas del sector en València es la falta de suelo, al mismo tiempo que crecen las críticas por la destrucción del paísaje propio. El dilema parece irresoluble, ¿no?

Tenemos que conciliar el urbanismo con el medio ambiente. Lo mejor es enemigo de lo bueno y otras veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Si no hay equilibrio entre medioembiente y urbanismo se paraliza la actividad económica del sector inmobiliario, teniendo en cuenta lo que significa este sector, que también genera recursos para el textil, el mueble y otros tantos sectores. Respecto a la falta de suelo, su ausencia en València está generando subidas de precios y de alquileres.

¿Para cuántas viviendas queda suelo en València?

Hay que distinguir suelo finalista, dispuesto para salir al mercado, y el desarrollo de los planes de actuación como el de Benimaclet, Parc Central o el Grao. Los retrasos se están acumulando. Todos esos PAI se están redifiniendo y pueden acabar teniendo menos viviendas de las previstas inicialmente.

¿Es serio lo que está pasando en el PAI de Benimaclet, paralizado por Compromís en el ayuntamiento de València?

Produce inseguridad jurídica y eso lo que hace es retraer inversión y la actividad económica.

¿Pueden hacer algo los promotores inmobiliarios para echar una mano en la Valencia vaciada?

Podemos hacer algo en colaboración con el sector público. ¿Por qué se ha producido ese vaciamiento en esas localidades? En buena medida se han ido en busca de una mejor calidad de vida. Eso se produce por falta de servicios en buena parte. Cuando la ONU dice que en 2050 el 75 % de la población va a vivir en grandes ciudades es por algo, y ese algo es que tienen más coberturas de servicios. La solución no es a corto plazo. Tenemos que ver la causa, ver iniciativas para instalar allí actividad económica que genere empleo. Es la única vía para que la gente se traslade a esas zonas y, luego, reclame nuevas viviendas.

Siempre se ha dicho que España era un país de gentes que querían ser propietarios de sus viviendas y por eso no prosperaba el alquiler. Ahora hay personas, sobre todo jóvenes, que optan por el alquiler, pero los precios están tan altos que se convierte en una opción casi imposible. ¿Qué se puede hacer?

No concibo que España, en Europa, sea la única donde predomina la propiedad sobre el alquiler. Los alemanes o suecos, cuando vienen a España, compran la vivienda en propiedad. En sus países vive en alquiler un porcentaje más elevado que aquí porque son sus fondos de pensiones los propietarios de las viviendas en alquiler y por tanto indirectamente ellos son los propietarios. En España, el plan de pensiones ha sido tradicionalmente la vivienda. En cuanto al alquiler para jóvenes, tiene que haber oferta pública de viviendas. También para mayores. Si no hay oferta, como sucede ahora, los precios seguirán disparados. Ahí estaremos para colaborar.

El sector constructor echa de menos profesionales. Falta mano de obra. ¿Cómo se puede solucionar?

A corto plazo, se soluciona trayendo mano de obra con inmigración y haciendo atractivo el sector en la formación para atraer trabajadores. Los empleados del sector están bien pagados.

Las materias primas están disparadas. ¿Tiene aguante el sector?

La capacidad de aguante está en la capacidad de compra del producto final, o sea la vivienda. Si repercutimos costes, que haya comprador. En estos momentos, lo estamos pasando francamente mal por los contratos que se firmaron para entregar la vivienda ahora. Se tienen que cumplir. Lo estamos haciendo y eso nos repercute en la cuenta de resultados.

Los fondos de inversión extranjeros están tomando posiciones en varios sectores de la economía valenciana. ¿Cuál es la relación con ellos de los promotores inmobiliarios?

La normal entre empresas. Los fondos que están tomando posiciones en algunas sociedades inmobiliaras valencianas lo están haciendo con la mayor normalidad. Hay interés porque la Comunitat Valenciana tiene buenas expectativas, otra cosa es que la burocracia administrativa y la inseguridad jurídica que hay les retraiga.