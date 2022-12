Las podredumbres causadas por hongos son la principal causa de pérdidas postcosecha de los cítricos. Además, la presencia de patógenos fúngicos de cuarentena puede ser un motivo de rechazo de las frutas importadas o un obstáculo para su exportación. El proyecto europeo BiOrangePack, del que AIMPLAS forma parte junto a otros 13 socios, pretende superar este problema desarrollando un novedoso recubrimiento bioactivo basado en los residuos de la pulpa, derivados de la transformación de la naranja, que permite reducir la putrefacción por hongos.

Tal y como explica la investigadora principal del proyecto en Aimplas, Irene Ríos, “gracias a este proyecto, se pretende alcanzar objetivos como reducir hasta un 30% las pérdidas causadas por las podredumbres postcosecha con tratamientos no tóxicos y ecológicos, alargar su vida útil, de 40 a 50 días para las naranjas y de 60 a 70 días para los limones, y reducir hasta un 80% los residuos de la transformación industrial de la fruta en forma de zumos o esencias, aprovechando la pulpa del cítrico residual de estas industrias”.

Además – ha continuado la investigadora – “BiOrangePack persigue aumentar la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad de la cadena de transformación de los cítricos ecológicos, interviniendo en los puntos débiles de toda cadena de suministro, por lo que también se pretende aumentar la eficiencia en el envío un 20%, gracias a la aplicación de tecnologías inteligentes y, en definitiva, contribuir al incremento del mercado de cítricos ecológicos en Europa pasando del 15% actual a un 25%”.

La prevención de las podredumbres postcosecha de los cítricos suele realizarse con fungicidas sintéticos, pero estos, además de perder eficacia ante cepas de hongos resistentes, están prohibidos en los sistemas de producción ecológica. Además, la opinión pública y la legislación nacional y europea vigente en materia de sanidad vegetal y seguridad alimentaria es cada vez más sensible a la presencia de residuos de plaguicidas en los productos alimenticios.

Ejemplo de economía verde circular

El recubrimiento bioactivo de BiOrangePack fabricado a partir de pulpa de cítricos es un ejemplo de economía verde circular. Para conseguirlo, se están extrayendo componentes activos de los residuos de la piel y la pulpa de los cítricos con capacidad antifúngica, con el objetivo de desarrollar un sistema innovador con películas poliméricas de baja permeabilidad recubiertas con sustancias biocidas para reducir la podredumbre postcosecha, y un nuevo recubrimiento bioactivo, basado en celulosa y contenedores micelares, capaces de liberar sustancias antimicrobianas naturales, que se utilizarán en los envases de naranja para reducir la podredumbre.

El impacto medioambiental del proyecto puede medirse en términos de cantidad de pulpa, el principal subproducto de la industria de zumos de cítricos y de las esencias, que se reutiliza con este tipo de uso. La pulpa de cítricos producida en la región mediterránea puede estimarse en 0,9 millones de toneladas al año.

Consorcio de 14 socios

BIORANGEPACK es un proyecto europeo financiado por PRIMA SECCIÓN 2 – 2019. En esta propuesta participan cinco de los principales países productores de cítricos de la región mediterránea, entre los que se encuentran los dos principales países productores de cítricos de la UE (Italia y España), los dos principales exportadores de cítricos (España y Turquía), dos productores de cítricos del norte de África de gran dinamismo y en expansión (Argelia y Túnez), el principal país de la UE productor de cítricos ecológicos (Italia), así como el principal país importador de cítricos de la UE (Francia).

En concreto, el consorcio está formado por la Universidad de Catania, Interuniversity Consortium for the Development of Large Interphase Systems, Sicilian Center for Nuclear Physics and Structure of Matter, la Universidad de Túnez El Manar, la Universidad de Valencia, la Universidad de Carthage en Irán, el Ecole Nationale Supérieure Agronomique, la Universidad de Ankara, DECCO Italia, AGDIA EMEA, OP Cosentino, Center Techniques des Agrumes, Partner Institut national de la recherche agronomique y AIMPLAS.