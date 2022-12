Francisco Polo: "La ley de 'startups' puede tener un recorrido de más de 10 años"

Emprendedor de éxito, directivo en el sector tecnológico, casi autor de un libro que ha acabado convirtiendo en políticas y, desde hace tres años, Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. Francisco Polo ha visto aprobarse este jueves la ley de 'startups', piedra angular de su estrategia para convertir a España, valga la redundancia, en una nación emprendedora.

¿Cómo se presentaría ante alguien que no le conociera?

Siempre he sido una persona muy inquieta por cambiar las cosas, así que fundé una empresa que se convirtió en la 'start-up' de más rápido crecimiento de nuestro país (Actuable), me compró otra empresa y fui 'manager' durante 7 años con muy buenos resultados. Cuando me puse a pensar qué hacer a continuación, me di cuenta de que en España no se deban las condiciones para montar la plataforma que quería, así que inicié la reflexión sobre qué tenía que ocurrir en España para que fuera el mejor lugar para emprender. Iba a plasmarlo en un libro hasta que me crucé con Pedro Sánchez, que me dijo que lo convirtiera en políticas.

Y entra en política.

En enero de 2020 creamos el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, una 'start-up' en la presidencia del Gobierno que tiene como objetivo impulsar un conjunto de políticas para que España sea reconocida en 2030 por todo el mundo como una nación emprendedora.

Cuentan con 3.459 millones de euros el año que viene para políticas de este estilo. ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer?

La ley de 'start-up' es la piedra angular de todas las medidas, pero también se han puesto en marcha programas de atracción de talento o el Next Tech, el segundo mayor fondo de capital riesgo público-privado de Europa.

Lleva ya casi tres años en el cargo, ¿Qué balance hace?

El balance es muy positivo. Comenzamos con algo que ya era un hito, poner en marcha un órgano en la presidencia del Gobierno. A continuación presentamos una estrategia con 50 medidas sobre todo lo que hay que hacer hasta 2030 y hemos dotado a esta estrategia de fondos. En la proyección inicial, los fondos que iban a respaldar esta estrategia en tres años eran 4.200 millones de euros y ya hemos acumulado 8.000 millones. Y como colofón, la ley de 'start-ups', que es un unicornio: es la primera de nuestro país, pero además es única en Europa.

"Ya no tendremos que escuchar que queremos que España sea como Estonia: allí crear una 'startup' cuesta 256 euros, y aquí, uno"

¿Qué es lo que más le hubiera gustado de esta ley al Francisco Polo emprendedor?

La ley no tiene una sola cosa. Es una revolución para la atracción de talento y de inversión. Y todo eso acompañado de muchas cosas: reducción del tipo impositivo, bonificar cuotas de la seguridad social a quien ya tenga un empleo o que ahora en España se pueda crear una empresa por un euro y en seis horas. Ya no tendremos que escuchar eso de que queremos que España sea como Estonia, porque allí crear una 'start-up' cuesta 256 euros.

Aunque en general se ha aplaudido la ley, también hay criticas: la más repetida, que se quiere estar cubierto por ella más de cinco años.

Nuestra manera de funcionar siempre ha sido estar pegados a la realidad y funcionar con datos, como funciona cualquier 'startup'. A nivel global, la vida media de una 'start-up' está entre tres y cinco años, y en España no llega ni a tres años.

¿Hay posibilidad de que cambie la ley si se viera mucho consenso en torno a una petición?

Se ha hecho el proceso lo más participativo posible, creo que por eso todo el mundo es consciente de que esta ley es un gran éxito. Cuando las cosas se hacen así, lo que surgen son leyes sólidas y hechas para durar: la ley de 'start-ups' puede tener un recorrido de más de 10 años. Eso no quiere decir que no se puedan ir haciendo modificaciones menores para adaptarla a realidades muy concretas, pero las bases están sentadas por ley.

¿Satisfecho, entonces?.

Si. Claramente la ley va a traer mayores inversiones a nuestro país, establece las herramientas para poder atraer mucho talento y claramente demuestra que la administración se pone del lado de los emprendedores.

"El sector emprendedor y la administración pública nunca habían dialogado tanto como ahora"

¿Y las 'scale-ups'? Uno de los retos de España es la consolidación de las empresas que se crean aquí.

La ley está enfocada a 'startups'. Eso no significa que ignoremos que uno de los retos del sector es precisamente el escalado, por eso es una de las metas de la estrategia de España Nacion emprendedora. Quizás lo siguiente es hacer una ley de 'scale-ups'...

¿Qué otros retos tiene el sector?

Son los que recogemos en la estrategia: la maduración de la inversión, la atracción de talento, el escalado de las empresas y que el sector del emprendimiento innovador y la administración pública nunca habían dialogado y trabajado tanto de la mano como ahora. Eso es lo que tenemos que mantener: que el Gobierno sea un ‘stakeholder’ de la 'start-up' como cualquier otro.