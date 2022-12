BBVA ha sido reconocido como el banco del año en España, según la revista The Banker, del grupo británico Financial Times. La publicación también ha distinguido en sus «Bank of the Year Awards» al Grupo BBVA como banco global del año, y a sus filiales en Europa Occidental, Perú y Colombia. Para el country manager de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, «este galardón es una motivación para seguir trabajando en el desarrollo e incorporación de las tecnologías más innovadoras para dar el mejor servicio a nuestros clientes».

El reconocimiento pone en valor la apuesta del banco en España y sus esfuerzos por ofrecer a sus clientes herramientas digitales que les faciliten información personalizada para que puedan tomar las mejores decisiones -como el primer simulador para la adquisición de un vehículo eléctrico-, así como soluciones específicas de ahorro que impactan positivamente además en el medio ambiente. La apuesta de BBVA por la innovación y la sostenibilidad, dos de sus prioridades estratégicas, ha sido galardonada por la publicación The Banker en una nueva edición de los premios con los que anualmente se reconoce a las mejores entidades financieras del mundo. Este año, BBVA ha logrado la distinción como mejor banco de España por el lanzamiento del simulador de préstamo para adquirir un coche eléctrico y así fomentar la movilidad sostenible. Se trata de una herramienta online que ofrece la posibilidad de calcular, con solo introducir datos como la cantidad que se necesita y el plazo de devolución, el préstamo que mejor se adapta a las necesidades del cliente que quiera comprar un coche híbrido o eléctrico. Esta solución facilita información personalizada sobre cuáles serían los intereses del mismo así como el importe total del préstamo. «Ser galardonados como el mejor banco de España es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo y a nuestra apuesta por la innovación y la digitalización en España. Estoy especialmente orgulloso de la mención que The Banker hace a las herramientas y tecnologías innovadoras que aplicamos para mejorar la Salud Financiera de nuestros clientes, una de nuestras seis prioridades estratégicas. Dos ejemplos relevantes son el machine learning aplicado a la personalización de los servicios financieros y el simulador pionero de BBVA para la compra de un coche eléctrico», ha afirmado Peio Belausteguigoitia, country manager de BBVA en España. Asimismo, la revista británica ha destacado positivamente el lanzamiento de «Ahorra dinero ahorrando energía», la campaña sobre el Plan de ahorro energético de BBVA con el que el banco quiere dar a conocer las diferentes soluciones y alternativas que pone a disposición de los clientes para ahorrar energía a la vez que se impulsa la sostenibilidad medioambiental. Entre estas soluciones se encuentra la calculadora de la huella de carbono, que gracias al big data permite conocer a los clientes las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que emiten a la atmósfera; el servicio de asesoramiento para la adopción de medidas vinculadas a la eficiencia energética o a la movilidad sostenible, así como el servicio de asesoramiento en sostenibilidad para la gestión de subvenciones o la financiación en materia de eficiencia de energía.