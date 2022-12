Banco Santander ha anunciado este lunes la creación de dos centros tecnológicos en Málaga y en Varsovia (Polonia) para dar soporte y servicio tecnológico a diferentes áreas de negocio del grupo. Estos dos nuevos hubs darán empleo a alrededor de 1.400 profesionales (serían unos 700 en cada uno de ellos, según detallado a este periódico fuentes de la entidad) con perfiles tecnológicos procedentes de carreras STEM (ingenierías, ciencias, matemáticas), que contribuirán a la transformación digital y comercial del banco. Desde la entidad se comenta que la incorporación de todo este empleo podría estar completada en un plazo aproximado de unos tres años.

En el caso de Málaga, ya hay 45 personas incorporadas al centro que, de momento, se ubica en la oficina que el banco tiene en la Alameda Principal. A futuro, la entidad no descarta buscar un emplazamiento propio para albergar este hub, según han apuntado las fuentes consultadas.

Banco Santander está inmerso en un "ambicioso" proceso de contrataciones de perfiles tecnológicos bajo el programa BeTech! Este mes de diciembre el banco ha lanzado la página web betechwithsantander.com, que aglutina todas las ofertas de empleo en este ámbito, muchas de las cuales están dirigidas a ocupar estos dos centros tecnológicos. Actualmente las vacantes en tecnología del grupo se sitúan en torno a 750.

La entidad financiera ha comentado que la creación de estos hubs contribuirá a "reforzar" la conectividad entre los mercados de Santander bajo el modelo operativo de One Europe.

"Málaga y Varsovia son dos de las ciudades europeas que más han apostado por incorporar a su tejido industrial nuevas compañías tecnológicas al tiempo que ofrecen una gran calidad de vida. Junto a estos dos centros, el grupo cuenta con otros similares en Bilbao y Valencia (que dan servicio a Openbank), Valladolid (Santander Consumer Finance), Solares, Cantabria, así como en los servicios centrales en aquellos países donde el grupo está presente", señala el banco.

Perfiles de Cloud, Big Data, AI o ciberseguridad

Ambos centros, tanto el de Málaga como el de Polonia, se encuentran ya operativos y han comenzado así a incorporar diferentes perfiles de tecnología que inicialmente darán soporte a las funciones de negocio de Santander Corporate & Investment Banking (SCIB), bajo la premisa de que la tecnología, según ha exlicado Santander, "es una palanca estratégica y de ella depende cada vez más la capacidad de Santander de crear los mejores productos y servicios para sus clientes".

Los perfiles que se están incorporando a estos hubs están especializados en áreas como Plataformas y APIs (interfaz de programación de aplicaciones), cloud (nube), Big Data, network (redes), DevSecOps (equipos de desarrollo, seguridad y operaciones), inteligencia artificial (AI), desarrollo de software (software development), arquitectura empresarial (enterprise architecture) y ciberseguridad.

"La tecnología es hoy una palanca estratégica para el negocio y, de manera particular, en el sector bancario, donde la digitalización de nuestros productos y servicios ya representa una parte importante de nuestra actividad habitual y la tendencia es creciente. Somos conscientes de la oportunidad que este cambio del rol de la tecnología supone para el crecimiento del negocio", ha apuntado el responsable global de Tecnología y Operaciones (T&O) de Santander, Dirk Marzluf.

Captación específica de perfiles IT

Según Santander, la creciente demanda de perfiles tecnológicos en el mercado, y en particular en instituciones financieras, le ha llevado a plantear una estrategia de "captación específica" para perfiles IT, que se materializó en 2020 con el programa Be Tech! with Santander, un plan de contrataciones de cerca de 1.000 profesionales de IT en España y 3.000 en todo el mundo, con el objetivo de convertir a Santander en la mejor plataforma abierta de servicios financieros.

"Nuestros nuevos equipos en Málaga y Varsovia formarán parte de uno de los mayores proyectos de transformación en el sector financiero del mundo. Un proyecto en constante crecimiento gracias a un equipo impulsado por la tecnología, de mente abierta y diversa, con un fuerte propósito detrás y que trabaja en un entorno que seguirá evolucionando en el futuro", ha comentado la responsable global de Recursos Humanos de Santander, Alexandra Brandao.

La ambición de la entidad, ha asegurado, es convertirse en el principal empleador de profesionales tecnológicos en el sector. "Eso se traduce en cómo queremos atraer a los mejores profesionales y ayudarles a crecer y desarrollarse con nosotros", ha dicho.

En 2019, el grupo anunció que destinaría más de 20.000 millones de euros a transformación digital y tecnología en un periodo de cuatro años. En este tiempo, Santander ha ampliado y diversificado sus capacidades tecnológicas, que, entre otros avances, han permitido migrar ya el 90% de su infraestructura a la nube.

Recientemente Santander anunció el lanzamiento de Gravity, un software a medida desarrollado internamente con el que ha digitalizado su core bancario. El número de clientes que usan canales digitales ha superado por primera vez los 50 millones y el 56% de las ventas del banco se realizan ya a través de web o móvil.