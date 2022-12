Los responsables del Consejo Económico y Social de España (CES) y del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES CV) llamaron ayer a «corregir las disfunciones que tiene» la economía valenciana para lograr un empleo de calidad, apoyándose en «activos» como su economía diversificada, la industria, la innovación tecnológica y el potencial exportador de la agricultura.

El presidente del CES, Antón Costas; el del CES CV, Arturo Leon, y el consejero del CES de España Raymond Torres participaron en una jornada celebrada en la Facultad de Economía de la Universitat de València (UV). Durante su intervención, Antón Costas explicó que «el panorama económico es complejo y doloroso, pero no apocalíptico. Llevamos más de un año hablando de la llegada de una fuerte recesión económica, con un fuerte impacto en la actividad económica y el empleo. No se han cumplido los presagios más alarmistas. La economía ha levantado el pie del acelerador, pero no ha pisado el freno. Y el empleo sigue aumentando». El presidente del CES añadió que «el desafío prioritario de la economía española es el de la inclusión social».