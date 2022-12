Ford sitúa a Almussafes como un "referente innovador" para la firma en Europa y el mundo

En un momento de cambio para el sector de la automoción, la planta valenciana que Ford tiene en Almussafes es ya "un puntal innovador" para la multinacional a nivel europeo pero también en el contexto mundial, siendo incluso un "referente" en aspectos como la robotización, la impresión 3D o en AGV (vehículos de guiado automático) para otras fábricas de la firma. Así lo ha apuntado esta mañana Carlos Molinero, responsable de innovación y transformación de Ford España durante la jornada Ford I+Day organizada por la multinacional del óvalo en el Museu de les Ciencies Principe Felipe de la capital del Turia, que ha destacado que a medio plazo y "pese a que tenemos un camino enorme aún por delante" con la estructura innovadora que se ha instalado en la factoría valenciana "seremos punteros, de lo mejorcito del mundo [en el sector de la automoción] sin ninguna duda".

En la misma línea, el director de Fábricación de Ford España, Dionisio Campos, ha puesto en valor la importancia de la innovación no solo en Almussafes sino porque es "una necesidad para toda la industria". Eso sí, el dirigente ha destacado que algunas iniciativas que se han impulsado en la planta valenciana se han convertido en "estándares" para toda la compañía y ha remarcado que el objetivo de proyectos innovadores como los que se están realizando en Valencia -en colaboración con las pymes de la autonomía algo que destaca es un "orgullo"- es buscar un "valor añadido que nos permita tener una mayor competitividad y productividad".

Respecto al futuro, Campos ha destacado que el sector y Ford se encuentran ante "otra reconversión que vamos a tener que afrontarla sabiendo que el mercado no te va a perdonar el no ir". Por eso, ha enfatizado "tendremos que adaptar nuestras capacidades" ante un "reto mayor que en el pasado", ya que elementos como la tecnología centrada en los datos son cosas que "no se ven".

Impacto de la innovación

De momento, según ha explicado Molinero, gracias a ese impulso innovador y la estructura que lo envuelve se están desarrollando proyectos en un "50 % menos de tiempo y con un coste un 30 % menor que antes".