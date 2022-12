La balanza comercial exterior de la Comunitat Valenciana agrava su déficit

Salvo cambio drástico en el último momento, 2022 terminará siendo deficitario para la Comunitat Valenciana en lo que se refiere a su balanza comercial en el extranjero. La subida de costes provocada por la inflación y la crisis energética acrecentada con la guerra en Ucrania han acabado provocando que una autonomía tradicionalmente exportadora y que se movía en el superávit como la valenciana encadene en octubre un trimestre entero en negativo.

En concreto, según los datos dados a conocer esta mañana por la Dirección Territorial de Comercio de la Comunitat Valenciana referentes al décimo mes del año, el saldo entre las exportaciones (3.304 millones de euros) y las importaciones (3.384 millones) fue negativo por un volumen de 80 millones de euros. Con ello, si se mira la evolución en lo que va de año, este déficit comercial ya roza los 300 millones (298,9).

Peor situación en el año

Pero la situación podría ser peor. No en vano, las ventas en el extranjero que ascendieron en total a 32.871 millones en estos diez meses -sobre todo de semimanufacturas no químicas como son los propios productos cerámicos, de la alimentación o del sector del automóvil- han sido las que han impedido que el déficit comercial valenciano se haya disparado más allá de esos 298 millones. Esta última cifra contrasta, no obstante, con el valor del mismo periodo del año pasado, cuando el superávit comercial a nivel internacional de la Comunitat Valenciana era de 2.361 millones o, incluso, del peor año de la última década (2013), cuando este balance era positivo en 1.827 millones de euros.

En paralelo, entre unas importaciones que ya ascienden hasta los 33.170 millones de euros, el coste de adquirir productos energéticos se ha disparado un 109 % respecto al mismo periodo de 2021, alcanzando los 4.686 millones. Es, con ello, el segundo sector al que más dinero han destinado las empresas valencianas, solo superado por los bienes de equipo, que crecen en coste un 34 % en relación a 2021 y rozan un impacto total de 6.000 millones de euros (5.922).

Situación en octubre

En este escenario, si se mira únicamente el mes de octubre, los mayores incrementos entre los sectores se dieron en los productos energéticos (que han crecido un 131 % respecto al año pasado, hasta suponer 528 millones de euros) y son la segunda partida en la que más se han gastado en el exterior las empresas valencianas. Por delante solo está la compra de bienes de equipo -con crecidas especialmente en la importación de aparatos eléctricos o elementos de oficina y telecomunicaciones- con un impacto de 600 millones, un coste un 22,4 % más caro que el año pasado.

En el lado exportador, por su parte, la alimentación -pese a un retroceso del 4 % en los cítricos- sigue siendo la partida más cuantiosa de las ventas valencianas fuera de España, seguida del sector del automóvil, que mejora en un 57,6 % sus datos impulsado por una exportación de coches y motos que mejora tras verse muy lastrada el pasado ejercicio. Mucho más complicada es la situación de los productos cerámicos -como los del sector azulejero, gravemente afectado por las subidas energéticas- que en octubre redujeron su volumen de exportación un 4,3 % respecto al pasado curso, quedándose en los 305 millones.