Alarma en la cerámica: las ayudas llegarán tarde y ya hay 400 empleos destruidos

Fue el 23 de noviembre cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en Castelló que el sector cerámico tendría ayudas adicionales para tratar de sobrevivir a la crisis energética y la escalada de los precios del gas. Lo dijo tras reunirse con la patronal del azulejo, Ascer, y conocer de primera mano las preocupaciones de la industria de la que dependen uno de cada tres empleos en la provincia de Castelló.

Tras varias semanas sin conocer más detalles, Sánchez reveló en València, en un acto del PSOE, que el paquete de medidas se aprobará el jueves, 29 de diciembre. Preguntado al respecto, el presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu, comentó ayer que las ayudas «llegan muy tarde, y cada día que pasa, es más tarde». Nomdedeu hizo estas manifestaciones en el transcurso de una comparecencia, en la que hizo balance de un año 2022 marcado por los elevados costes energéticos. El tesorero de Ascer, Francisco Ramos, calculó que el sobrecoste del año a punto de acabar respecto al 2020 (el último con unos precios estables) «es de 2.150 millones de euros». Algo que, según el presidente de este colectivo, afecta a los resultados económicos de las empresas, tanto en la obtención de beneficios como en la posibilidad de realizar innovaciones. «Tenemos un problema de supervivencia, y hay que resolverlo cuanto antes para poder invertir».

A pesar de que el responsable de la patronal dijo «entender que la administración tiene sus tiempos y muchos más frentes que atender», comentó que desde el Gobierno «están tomando soluciones sobre otros frentes políticos todos los días», mientras que para la cerámica «han tardado cinco semanas, y no sé si van a tardar más». En cuanto a las posibles actuaciones para el sector, Nomdedeu comentó que no sabe cómo se articularán. «Habrá que confiar en el presidente del Gobierno», dijo, ya que «no sabemos nada desde Ascer, ni por parte de los ministerios ni desde Presidencia, con lo cual no sabemos lo que puede haber detrás».