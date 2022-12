Francisco Zamora: "En la construcción no habrá crisis si se ejecutan bien los fondos europeos"

Llevamos meses augurando una recesión que, de momento, no llega. ¿Cómo lo ve usted?

Pensamos que, si los fondos europeos Next Generation se ejecutan en toda su magnitud, en nuestro sector no habrá recesión. A nivel general, dependemos mucho de cómo acabe la guerra de Ucrania. Si se resuelve pronto, puede ser un punto de inflexión para que nos recuperemos rápidamente. De todas formas, en España, si la construcción va bien, como es una locomotora de la economía de la que dependen muchos sectores, no vamos a tener grandes dificultades.

Otro augurio es de una burbuja inmobiliaria. ¿Hay que temerla?

No. Tenga en cuenta que cuando la burbuja inmobiliaria de antes de 2008 se estaban haciendo en España más de 400.000 viviendas al año y ahora estamos cerca de las 100.000. Estamos muy lejos de la burbuja. El problema en la vivienda es que hay escasez de suelo y está muy caro. Es la materia prima de las promociones y eso encarece todo el proceso inicial. Además, las viviendas tienen mayores calidades que antes y eso encarece aún más el producto y dificulta que el ciudadano pueda comprar una vivienda.

Hablemos de la construcción. ¿Cómo está el sector?

En estos momentos, tiene una tercera vía que es la rehabilitación, no solo obra pública y vivienda. En España, estamos en un 0,4 % del total de viviendas que se podrían rehabilitar, mientras que en Europa están en un 4 %. Por tanto, hay mucho margen de mejora para ampliar negocio. También es cierto que parece que la gente se está animando. Hubo una época en que las ayudas a la rehabilitación no llegaban y ahora la verdad es que el cobro de subvenciones está llegando en tiempo y forma y eso anima a las personas. Además, las entidades financieras están dispuestas a dar crédito para completar las ayudas oficiales y poder llegar al 100 % de la cantidad necesaria.

¿Padece la construcción también una notable falta de trabajadores para ciertos oficios?

Sí. Estamos notando que el 80 % de los trabajadores de la construcción son mayores de 50 años y eso implica que a corto plazo nos vamos a quedar sin personal cualificado si no hay renovación. Estamos haciendo un gran esfuerzo formativo desde la Fundación Laboral de la Construcción. Un factor a tener en cuenta es que solo hay un 8 % de jóvenes entre los trabajadores y un 2 % de mujeres, con lo que es de esperar que se puedan incorporar personas de estos colectivos. Lo que es cierto es que el sector tiene capacidad para incorporar a esas personas que busquen trabajo y estén formadas.

¿Sigue siendo un grave problema para el sector la economía sumergida?

Hay gente en el desempleo que cobra el paro y a su vez está haciendo pequeñas reformas. Como no pagan IVA ni Seguridad Social, pueden ofertar precios un 30 % inferiores. Otra cosa es que empiecen y luego dejen las obras a la mitad...

¿Se nota el empuje de la obra pública ahora que entramos en período electoral?

No. Una cosa es lo que presupuestan el Estado y las autonomías y otra es lo que ejecutan. Estamos en estos momentos en un 40 % de lo presupuestado. Hay demora en sacar los proyectos y en licitarlos.

La vivienda es un grave problema. Los jóvenes no ganan lo suficiente y no pueden independizarse. ¿Qué soluciones ve en el horizonte, si las hay?

Debería haber más disposición de suelo residencial para que, con una mayor oferta, los precios bajaran. También habría que tomar medidas fiscales, como la desgravación en la compra de vivienda, que se suprimió en 2011. Esto haría que parte de las rentas se pudieran deducir y que la inversión fuera más atractiva. Otra medida sería la agilización de los trámites por parte de los ayuntamientos, singularmente las licencias de obra, porque, si se demoran mucho, los activos se quedan improductivos. Debería volver a haber vivienda de protección oficial para comprar, no solo para alquilar.

¿Cómo va a influir en el mercado hipotecario la nueva subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que los ha situado en el 2,5 %?

Será negativa, porque va a subir también el euríbor y provocará un encarecimiento de las hipotecas variables y que haya gente que retrase la decisión de compra hasta que los tipos vuelvan a bajar.

¿Cómo afectan al sector el alza de las materias primas y de la energía?

Ambas oscilan. En estos momentos, una obra ha subido de costes un 30 % respecto a hace un año. El problema está cuando las administraciones no revisan los precios de los concursos ni de las obras que están en marcha. Eso está provocando que queden obras desiertas porque las empresas no quieren trabajar a pérdidas. En otros casos, tienes la obra en marcha, pides la revisión de precios y aún sigues en pérdidas. La obra pública es una asignatura pendiente. Estamos negociando a nivel autonómico y nacional para que las obras se adecúen a los precios de mercado de las materias primas y de la energía.

Sindicatos y patronal siguen sin firmar un pacto de rentas y ya se habla de que el Gobierno quiere subir el Salario Mínimo Interprofesional por encima de los 1.050 euros. ¿Está de acuerdo?

En la construcción tenemos un convenio razonable pactado con los sindicatos. Hemos subido un 3 % este año, un 10 % en el conjunto de cuatro años y hemos incluido una cláusula para tener un fondo de pensiones para los trabajadores que pagan las empresas. ¿Pacto de rentas? Creo que al final sí lo habrá, pero debe contarse con la patronal, siempre y cuando haya racionalidad en las propuestas.

¿Es este su último mandato o deja la puerta abierta a seguir otros cuatro años?

Acabo de renovar. Tengo cuatro años por delante. Ya se lo diré dentro de cuatro años. A ver cómo me encuentro. El sector es mi vida. Mientras el cuerpo aguante, yo estaré a disposición de mis compañeros.