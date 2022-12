La operación del año, pendiente de Bruselas

Un teléfono móvil salvó a Meinrad Spenger (Knittelfield, Austria, 1975) de morir por culpa de una avalancha de nieve mientras esquiaba. Era 2012 y el proyecto Más Móvil, entonces aún Ibercom, empezaba su andadura en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde empezó a cotizar en marzo con una valoración bursátil, tras la primera sesión de 763 millones de euros. Spenger era cofundador y consejero delegado, cargo que mantiene.

Diez años después, tras haber situado a Más Móvil en la división de honor de las teleoperadoras españolas, Spenger esta padeciendo otra avalancha, esta vez burocrática. Son las preguntas y dudas que desde la Unión Europea plantean para poder dar al visto bueno en algún momento del año próximo a la mayor operación corporativa anunciada en España en 2022.

El 23 de julio Más Móvil y Orange España anunciaban su intención de fusionar al 50% sus negocios de telecomunicaciones en España, con lo que se crearía la primera operadora nacional en número de líneas. La valoración conjunta de ambas empresas sumará 18.617 millones -7.754 de Más Móvil y 10.863 de Orange- si la unión fructifica sin necesidad de tener que desembarazarse de activos estratégicos. En ingresos y beneficio bruto conjunto podrá ser la segunda operadora nacional tras Telefónica.

La nueva Orange Más Móvil tendrá como principales accionistas al Estado francés, que hoy controla el 13,4% de Orange y a tres fondos de inversión: Cinven, KKR y Providence, que actúan bajo una sociedad común: Lorca Telecom. Spenger mantiene aún cerca del 4,5% de Más Móvil.

Fueron estos tres fondos los que lideraron la exclusión de bolsa de Más Móvil el 3 de noviembre de 2020. Después de haber saltado de cotizar en el MAB al mercado continuo, Más Móvil acabó siendo miembro del selecto Ibex 35 durante tres años, donde su valoración llegó a ser de 3.000 millones de euros. Este crecimiento se produjo gracias a dos vectores principales: campañas agresivas de precios y productos más compras de empresas como Yoigo y Euskaltel, comprada en 2021. Endeudarse no era entonces un problema. Hoy, Más Móvil cuenta con doce marcas distintas, que se suman a las tres de Orange. No todas se mantendrán tras la fusión.

La anunciada boda con Orange España espera mantener inversiones en desarrollo de fibra además de poder competir más cerca de Telefónica en lograr clientes empresariales, aseguran fuentes de la empresa. Anticipándose a la fusión, Más Móvil deja a Orange participar en la subasta de frecuencias de 5G. También descoloca a la filial de Vodafone ,el grupo británico, siempre parte de las quinielas corporativas, tanto en España como a nivel global. Este quedará ya muy por detrás de los tres líderes y sufriendo, por detrás, la competencia de un nuevo entrante en el sector: Digi, propiedad del magnate rumano Zoltan Teszari.

Jean-François Fallacher, CEO de Orange España y anunciado nuevo presidente de la nueva sociedad (Más Móvil tiene actualmente como presidente no ejecutivo a Eduardo Díez-Hochleitner, ex alto directivo de Prisa), espera que la Comisión no obligue a realizar desinversiones a la nueva empresa para facilitar la fusión. Señala que la competencia es muy alta en España, a diferencia de otros países, al haber ocho empresas facturando más de cien millones.

¿El horizonte? Una salida a bolsa del nuevo grupo, que puede producirse a partir de 24 meses tras completarse oficialmente la fusión. Si acabara ocurriendo, Meini -apodo con el que es conocido- Spenger tiene la opción de volver a ser juez y parte de un sector que busca más negocio en medio de su transformación.

Una de las joyas de la República francesa

En 2013, France Télécom se tranformó en Orange Télécom. Un cambio de imagen y marca en medio de serios problemas reputacionales, incluyendo suicidios de empleados. Una de las joyas del estado francés -en España entró en el negocio móvil con las extintas Amena y Wanadoo- ha superado su crisis y, como octava operadora mundial, quiere dar carpetazo al pasado. En abril, su consejo nombró como CEO a Christel Heydemann. Ayer, la compañía anunciaba que dejaba el grupo Ramon Fernandez, histórico adjunto al CEO y opositor a la operación con Más Móvil.