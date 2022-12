El Consell desbloquea otras 26 plantas fotovoltaicas con 82 MW

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Conselleria de Economía ha desbloqueado otras 26 plantas fotovoltaicas con 82 megavatios (MW) de potencia. Los proyectos se suman a las plantas de 763 MW liberadas por la Conselleria de Territorio de las que ayer informó este periódico. Para poner en contexto las cifras hay que tener en cuenta que las plantas solares conectadas a la red en la Comunitat Valenciana disponen de una potencia de 411 MW (los proyectos aprobados la doblan) y en los últimos cinco años solo se habían autorizado 50 MW.

Las nuevas plantas a autorizadas por la Dirección General de Energía están ubicadas en los municipios de Pilar de la Horadada, Elche, Mutxamel, Petrer, Novelda, Xixona, Crevillent, Callosa de Segura de Alicante; Borriana, Càlig, Xilxes y Nules de Castellón; y Cheste, Riba-Roja, Cofrentes, Requena, Llosa del Bisbe, Náquera, Tuéjar, Llíria y Aras de los Olmos, de la provincia de València. Algunos de los municipios albergan más de una de estas nuevas instalaciones, que ya cuentan con la autorización previa y de construcción de la Administración valenciana.

DIA

A su vez, la Generalitat subraya que trabaja para cumplir con la concesión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) antes del 25 de enero de 2023 de los proyectos que están en peligro por el bloqueo de los dos últimos años.

Los impulsores de 452 plantas fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana tienen hasta el 25 de enero para obtener los permisos de la Generalitat o perderán los avales a pesar de que el retraso no es culpa suya. No todas las plantas verán la luz porque algunos proyectos no cumplen los criterios medioambientales.

Mil millones de euros

El Consell se está jugando mil millones de euros con el bloqueo de los parques fotovoltaicos proyectados en la Comunitat Valenciana. Un informe del bufete legal y fiscal Andersen advierte que los promotores pueden exigir al Consell los 300 millones de euros de los avales que han depositado para garantizar ejecución la de las plantas solares (garantía que impuso el Gobierno para evitar la especulación) y 700 millones del valor de los proyectos.