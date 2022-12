La ciudad de València, un destino atractivo también en Navidad

Si algo ha demostrado este 2022 es que la ciudad de València es un destino claramente de moda, muy atractivo ya sea para un viajero nacional que quiere despejarse unos días en los márgenes de la Albufera o para un turista internacional que quiere descubrir los secretos históricos, gastronómicos o culturales que ofrece el 'cap i casal'. Y en este impulso, la Navidad no va a ser una excepción, con ocupaciones que se prevén superiores al 70 %.

Así lo señala Luis Martí, presidente del Gremi d'Hotels de la ciudad y líder de los empresarios turísticos de la Comunitat Valenciana, que señala que para estas festividades, "las estimaciones que tenemos ahora para València son del 70-75 %, pero todavía es posible que mejore". Estos registros, añade el dirigente, representan un balance "muy bueno, porque estaría hablando de cifras del año 2019". Es decir, que València -como ha venido sucediendo en buena parte de un año en el que se prevé cerrar con una ocupación media del 76 %, según explica Martí- ya mira de tú a tú a los registros previos a la covid pese a los golpes económicos de los últimos meses.

Mejora pese a la economía

No en vano, la demanda "se ha comportado especialmente bien y si no llega a ser por la inflación, la crisis energética y el alza de precios, la verdad es que las cuentas [de las empresas turísticas] habrían cerrado muy bien". En este sentido, Martí remarca que la capital del Turia "es un destino muy atractivo también en Navidad", en el que además del turismo nacional que "tradicionalmente ha tirado, ahora el internacional se está comportando de una forma especialmente buena" ya que el "estilo de vida Mediterráneo y de València en particular atrae mucho al tener un mix de todo tipo de turismo (urbano, gastronómico, cultural, etc)". Por eso, de cara a este final de año y el inicio de 2023, este interés gracias a sus múltiples opciones se va a mantener.

La prueba de ello la ha dejado el Aeropuerto de Valencia, que ha acumulado varios meses consecutivos de récords de pasajeros en la serie mensual histórica, o las cifras de viajeros procedentes del extranjero, que han rozado los valores prepandemia y que muestran que València es hoy un destino en clara alza.