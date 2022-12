Las compras de Navidad son un momento ideal para hacer los mejores regalos, bien sea en las tiendas o bien a través de Internet, canal por el que el año pasado se dispararon un 58 % las ventas respecto a años anteriores. Sin embargo, comprar por Internet tiene sus riesgos, ya que existen mayores posibilidades de sufrir un fraude o un engaño.

Cómo comprar en Navidad con seguridad

El mejor consejo para garantizar la seguridad de las compras por Internet es adquirir los regalos en tiendas que ofrezcan todas las garantías, es decir, en comercios conocidos o en las grandes plataformas de ventas. Es una premisa aunque no infalible porque esto no garantiza que el consumidor no tenga problemas en este tipo de compras y deba presentar una reclamación.

Pero es importante tener cuidado y no realizar las compras de Navidad en páginas no conocidas o que ofrezcan condiciones extrañas. Según los expertos de Legalitas, los estafadores acostumbran, últimamente, a crear webs que parecen legales y donde ofrecen productos muy rebajados. En estos casos, ocurre que tras unos días, el portal desaparece; o puede que el comprador reciba un producto completamente diferente al solicitado; o, incluso, que nunca llegue ningún paquete y, además, se cargue el cobro en la cuenta corriente.

En caso de que esto ocurra, los consumidores pueden reclamar el importe defraudado a su entidad bancaria para que efectúe la devolución, aunque es cierto que los bancos exigen un buen número de gestiones y, principalmente, que el comprador demuestre que ha sido engañado. Todos los trámites se resuelven más fácilmente, si el consumidor cuenta con asesoramiento profesional.

Trucos para saber si una página es legal

Ante las compras por Internet, el consumidor puede comprobar, de forma fácil y sencilla, que la página web es legal. Deberá cumplir los siguientes requisitos:

Disponer del certificado de seguridad SSL , es decir, que la página empieza por “https”.

, es decir, que la página empieza por “https”. Contar con el símbolo en verde , algo que significa que la información va cifrada.

, algo que significa que la información va cifrada. Incluir el Aviso Legal y las Condiciones de Compra; un factor que demuestra que cumplen con las normativas y ofrecen sus datos para que los consumidores pueden ejercer su derecho a reclamar o a devolver la compra.

Más allá de comprobar estas tres indicaciones antifraude, los expertos de Legalitas recomiendan buscar información sobre la empresa – en caso de ser desconocida -, aunque puede desaparecer a los pocos días; y sobre todo, en caso de sospecha, evitar realizar la compra. “Vale la pena perder un buen chollo estas Navidades a que te estafen dinero”, aseguran.

Qué información deben dar las empresas

Los compradores ‘on-line’ tienen los mismos derechos que los que realizan las compras en las tiendas físicas, es decir, que los portales web deben poner a disposición de los consumidores sus políticas de devolución, los servicios de atención al cliente, el plazo de devolución, los medios de pago… ; en definitiva, todos los datos que se necesiten conocer para comprar con seguridad.

En el mismo sentido, la Ley de Consumidores y Usuarios también afecta a las compras ‘on-line’, por lo que los consumidores tienen derecho a ser protegidos y a ejercer sus derechos libremente. Las empresas han de respetar su dignidad y sus intereses económicos.

Los derechos para las compras por Internet son:

Todos los productos deben tener una garantía de tres años.

El vendedor debe indicar el plazo de devolución y cuál es el procedimiento a seguir, en caso que el producto sea defectuoso.

y cuál es el procedimiento a seguir, en caso que el producto sea defectuoso. La recepción de la compra debe entregarse en el plazo acordado. Es verdad que, en períodos como la Navidad, los plazos pueden dilatarse aunque el vendedor debe informar de este hecho antes de formalizar el pedido. Si no lo cumple, se puede formalizar también una reclamación.

Qué hacer si la empresa no atiende a las reclamaciones

En caso que la empresa no atienda una reclamación, los consumidores deben acudir a la Oficina de Atención al Consumidor de su localidad. Antes de ir, es preciso recopilar toda la información disponible, incluyendo también la respuesta del vendedor tras la reclamación, si la hubiera.

Normalmente, los trámites de las reclamaciones son extensos; de hecho, la estrategia de muchas empresas es que el consumidor se canse y acabe desistiendo. En adición, las alegaciones deben presentarse en la forma y tiempos adecuados por lo que es crucial un buen asesoramiento. De hecho, desde Legalitas aseguran que una reclamación particular no tiene la misma fuerza que si la presenta un abogado.

Muchos consumidores pueden pensar que no vale la pena contratar un servicio así, pero la contraprestación es no perder los derechos como compradores.

Los motivos para contratar asesoramiento legal

Ante una estafa, la mejor respuesta se da con la contratación de asesoramiento. Los interesados en hacerlo o aquellos que duden si lo necesitan o no pueden, en sólo tres minutos, ver cuál es el riesgo real al que se enfrentan con esta sencillo test: