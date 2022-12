Los precios de la vivienda subirán un 11% en 2023

Los precios en la vivienda subirán un 11% en València durante 2023. Así lo refleja la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politécnica de València en un informe sobre el mercado inmobiliario en la ciudad de València y su área metropolitana.

La predicción que muestra la Cátedra Observatorio de la Vivienda, a partir de los datos del Ministerio completados con los datos del Observatorio, es que el precio de la vivienda subirá exactamente un 10.9 por ciento. El dato sale de sumar el 2.9 por ciento del primer trimestre de 2023, el 2.8 por ciento del segundo trimestre, el 2.7 por ciento del tercer trimestre y el 2.5 por ciento del cuarto trimestre: "El precio de la vivienda ha seguido aumentando, siguiendo la tendencia mostrada en trimestres anteriores, lo que indica que esta tendencia es difícil de romper de forma inmediata, la correlación no es directa punto a punto, por lo que se necesitarían varios trimestres con aumento de la oferta para que el precio pueda ir cambiando la pendiente de su curva", detallan en el informe.

En palabras de su director Fernando Cos-Gayón: “El precio de la vivienda nueva en València va a continuar creciendo en 2023. No va a haber un descenso y mucho menos drástico”. Este 2022 el precio de la vivienda nueva ha aumentado un 26% y para 2023 todas las previsiones indican que seguirá creciendo. Éstas muestran que durante el primer trimestre del 2023 el precio subirá un 2,9% y un 2,8% en el segundo trimestre del año.

La escalada de precios se produce por la elevada desigualdad entre la oferta y la demanda de vivienda provocada por la escasez de nuevas promociones debido al poco suelo disponible en la ciudad y el aumento del coste de las materias primas, entre otros.

Otro claro ejemplo de la tensión del mercado y la consiguiente subida de precios la encontramos en la comparación entre el cuarto trimestre del 2019 y el mismo trimestre del 2022. En el cuarto trimestre de este año, el precio ha subido más de un 50% respecto al mismo trimestre de hace únicamente dos años.

En este nuevo informe de la Cátedra se detallan datos concluyentes que contradicen los titulares alarmantes sobre una crisis en el sector inmobiliario que no se corresponde con las previsiones para el próximo año. “Este año ha sido excepcional, el precio de la vivienda ha aumentado un 26%. En 2023 va a seguir subiendo, evidentemente no en esos números, pero seguirá en aumento. No seamos catastrofistas ya que el sector se encuentra con buen estado de salud”, ha señalado Cos-Gayón.

En el documento también se analiza la oferta de alquiler residencial en el que su precio medio se encuentra en máximos históricos con 1.200 € mensuales, superando con creces la media de la cuota hipotecaria en la ciudad.

Ante esta escalada de precios tanto en alquiler como en compra, desde la Cátedra se insiste en la urgente necesidad de que las administraciones públicas aborden la situación límite en la que se encuentra el acceso a la vivienda en el mercado inmobiliario valenciano.

Fernando Cos-Gayón señala que, “son necesarias políticas que garanticen el acceso, mediante ayudas directas, garantías para las cantidades de entrada a la compra y no financiadas, una colaboración público-privado eficaz y sostenible que haga viable el desarrollo de promociones destinadas a estas tipologías, gestión eficaz en el desarrollo de urbanístico. Sin estas acciones, corremos el riesgo de entrar en una situación de emergencia habitacional para una parte relevante de la población que no puede, ya no comprar una vivienda, sino siquiera alquilar una completa, debiendo compartirla varias familias”.