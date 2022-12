Las niñas y los niños de Australia, Noruega, Estados Unidos, Colombia o Sudáfrica disfrutarán este año de juguetes hechos en el Valle del Juguete en Alicante -zona estratégica por su cercanía a València- o de cualquier empresa española dedicada a este sector, que hacen llegar sus productos a cualquier rincón del mundo. Para ello, cuentan con el apoyo de Valenciaport, el puerto español mejor conectado y el cuarto de Europa, un enclave fundamental que facilita el comercio de la economía española y de la industria exportadora y, en concreto, de las pymes que se dedican al juguete.

La conectividad del Puerto de València, que mantiene relaciones con 1.000 puertos de 168 países, es una ventaja competitiva para las pymes. Gracias a su capacidad para tejer relaciones comerciales con los cinco continentes, las mercancías pueden llegar a cualquier rincón del mundo. Así, por ejemplo, este año se han enviado 6 contenedores con 24 toneladas de juguetes a las Islas Sociedad en la Polinesia Francesa para que las niñas y los niños de Tahití o Bora Bora puedan disfrutarlos. Algunos países como Togo, Guinea Bissau, Cosa Rica, Honduras o las Islas Mayotte (frente a Mozambique) solamente llegan un contenedor o dos al año. Un servicio para todas las empresas que independientemente del destino y la cantidad pueden llevar sus juguetes gracias a las navieras, consignatarias, transitarias y el resto de la comunidad portuaria del principal puerto de contenedores del sur de Europa.

Así, entre enero y noviembre de este año, desde las dársenas de Valenciaport han partido 1.290 contenedores cargados de juguetes ‘made in Spain’ con destino a 90 países. En total, 7.211 toneladas de ilusión que llegan a América, África, Asia, Oceanía y Europa. Desde las islas paradisiacas de la Polinesia Francesa o el Caribe a Japón, pasando por Canadá, los países del Golfo de Nigeria, el Golfo Pérsico, o la costa del Pacífico en América del Sur.

Por países, el que más mercancía ha recibido desde Valencia ha sido España. Diversos puertos españoles han recepcionado 1.625 toneladas repartidas en 95 TEUs y carga rodada con las islas Baleares y Canarias. Grecia, Méjico y Estados Unidos son los principales importadores de juguetes españoles.

Mercados internacionales

Según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), la presencia en mercados internacionales es clave para el sector, de hecho, el 65% de las empresas exportan parte de su producción fuera de España. Los mercados europeos son el principal destino de nuestras exportaciones con países como Portugal, Francia, Italia y Alemania a la cabeza. A muchos de estos países vecinos los productos llegan por tren o carretera, no obstante, durante este año Valenciaport registra envío de juguetes con 7 países europeos, liderando el tráfico Grecia con 279 contenedores y 1.255 toneladas. En segundo lugar, se sitúa Italia con 111 toneladas transportadas todas ellas a través del ro-ro (barcos que trasladan el cargamento en ruedas, principalmente camiones), utilizando las autopistas del mar que unen Valenciaport con los principales puertos italianos. A continuación, se posicionan Reino Unido (14 TEU y 63 toneladas), Chipre (8 TEU y 34 toneladas), Malta (4 TEU y 20 toneladas), Irlanda (4 TEU y 12 toneladas), y Noruega (2 TEU y 9 toneladas).

El grueso de los países que importan juguetes españoles se encuentra repartidos entre el resto de contenientes. En América están Méjico con 270 contenedores (1.071 toneladas) y Estados Unidos con 127 TEU (695 toneladas), dos de los principales socios comerciales de la industria juguetera española. En esta área también destacan, entre otros, las relaciones con Ecuador (29 TEU), Perú (25 TEU), Colombia (15 TEU), República Dominicana (13 TEU), Chile (12 TEU), Guatemala (9 TEU), Panamá (8 TEU), Argentina (8 TEU), Isla Guadalupe (4 TEU), Uruguay (4 TEU) o Canadá (3).

En la zona de África, destacan Marruecos (24 TEU y 107 toneladas), Sudáfrica (16 TEU y 68 toneladas) o Costa de Marfil (13 TEUs y 48 toneladas). También se transportan desde Valenciaport por mar juguetes a otros países como Senegal (11 TEU), Túnez (11 TEU), Guinea Ecuatorial (7 TEU), Madagascar (4 TEU), República del Congo (4 TEU).

Envíos a Asia

En Asia, el principal socio comercial para la industria juguetera española es Israel con 34 contenedores y 152 toneladas, seguido por Hong Kong con 31 TEU y 131 toneladas, y Taiwan con 27 contenedores y 113 toneladas. Otra zona destacada es el Golfo Pérsico con países como Emiratos Árabes Unidos (16 TEU), Arabia Saudí (12 TEU), Kuwait (7 TEU). En este continente también se transportan a Singapur (7 TEU), Líbano (7 TEU) o China (7 TEU), entre otros.

Mientras que en Oceanía hay que destacar el dinamismo de Australia con 25 contenedores para un total de 110 toneladas, mientras que Nueva Caledonia (6 TEUs) o Islas Sociedad (6 TEU), son otros destinos de la industria juguetera española.

El Puerto de València se convierte así en el principal aliado de miles de empresas exportadoras de su área de influencia que pueden vender sus productos a través del transporte marítimo a grandes mercados como el norteamericano o el asiático, pero al mismo tiempo llegar a remotas islas del Pacífico o del Caribe. Valenciaport, como referente de la logística para toda España, continúa mejorando sus infraestructuras y servicios para dar respuesta a las necesidades de la actividad import/export de las empresas, y al aumento en los próximos años del tráfico marítimo.