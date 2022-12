El proyecto BIM Xpert Panorámica 360 ha cerrado su primera fase, en la que el sector de la construcción de la Comunitat Valenciana ha realizado, de forma didáctica, su primera aproximación a una herramienta de trabajo y a una metodología, BIM, que digitalizará el diseño, construcción y mantenimiento de edificios e instalaciones.

El programa, impulsado por el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana junto con la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática a través de un convenio de colaboración, ha realizado una serie de cursos de formación que han evidenciado que las empresas del sector «tiene mucho interés en esta herramienta porque detectan que es una necesidad real derivada de un cambio en el mercado», explica Salvador Moret, uno de los expertos que ha formado a los profesionales y empresas del sector durante los últimos meses.

BIM: eficiencia y sostenibilidad

El éxito y el interés creciente de los agentes del sector de la construcción ha propiciado que el convenio de colaboración ‘BIM Xpert Panorámica 360’ ya se haya renovado y, a lo largo del 2023, el programa de formación continúe difundiendo y «quitando el miedo a usar BIM», con el objetivo de llegar a un mayor número de profesionales y a otros perfiles del sector de la construcción. Según la decana del colegio Nieves Romero, «BIM es una herramienta pensada para todos los agentes implicados en el proceso de un edificio —desde su diseño, construcción, mantenimiento e, incluso, su demolición—: instaladores, promotores, constructoras, empresas mantenedoras...».

«BIM es una metodología colaborativa y, por eso, teníamos claro que era esencial contar con la colaboración de los colegios profesionales», asegura Nuria Matarredona, directora general de Innovación Ecológica en la Construcción. Desde su departamento, están fomentando la implantación de BIM con un programa de formación bonificada —el gobierno nacional dispone también de la iniciativa ‘Kit Digital’— y un órgano de diálogo de reciente constitución: el Consejo de innovación. «Es una apuesta por la competitividad de las empresas y, también, por la sostenibilidad», explica Matarredona. De hecho, la experiencia evidencia que la herramienta reduce los costes, tanto en las fases de construcción (entre un 13 y un 21%) como en la de operaciones (10-17%).

La experiencia BIM

El objetivo de Bim Xpert Panorámica 360 es doble. Por un lado, busca que los técnicos se formen en el uso de una herramienta, cada vez más estandarizada en toda Europa. Pero, por otro lado, «queremos difundir sus bondades, dándola a conocer, para que los profesionales del sector pierdan el miedo», relata Romero; es decir, que el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana realiza, también, una misión social.

La metodología permite integrar en una única plataforma todos los procesos implicados en el diseño, construcción y mantenimiento de una construcción, con un lenguaje estandarizado que entiendan todos los agentes en sus diferentes fases. «Puede parecer muy complejo al inicio, pero es mucho más fácil de lo que parece—, cuenta Benjamín González, otro de los expertos en BIM—. Hemos querido transmitir que es una herramienta sencilla, barata y eficiente».

David Martínez, socio director de IBIM y consultor de Bim, indica que Bim Xpert «supone la evolución de los sistemas de diseño tradicionales basados en el plano, ya que incorpora información geométrica (3D), de tiempos (4D), de costes (5D), ambiental (6D) y de mantenimiento (7D). El uso de Bim va más allá de las fases de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo del ciclo de la vida del edificio, permitiendo la gestión del mismo y reduciendo los costes de operación.»

A lo largo de las diferentes sesiones formativas, ha habido clases magistrales para explicar conceptos, pero los cursos han sido eminentemente prácticos; «hasta el 80%», reconoce Benjamin González experto ponente en el proyecto BIM Xpert, aunque considera que se ha de aumentar la presencialidad en la futura edición. Principalmente, los profesionales y empresas participantes tenían una «implantación nula o media, pero el interés es elevadísimo», explica Moret. Entre las principales dudas, destaca tres: el coste económico de la implantación de BIM, el horizonte temporal del proceso y, por último, si el mercado dispone de profesionales formados.

¿Para quién BIM?

Según Moret, no sólo los técnicos deben conocer su uso y posibilidad, sino también los directivos: «Aunque no lo usen día a día, no hay mejor manera de saber qué puedes hacer con una herramienta, que conocerla».

En su segunda edición, el programa seguirá sentando las bases para que «el sector de la construcción mejore su eficiencia, tengamos más seguridad en la toma de decisiones, con el consecuente impulso a la economía de las empresas», puntualiza Romero.