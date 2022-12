Los supermercados valencianos garantizan que la bajada del IVA será automática el 1 de enero

Los supermercados garantizan que la bajada del IVA a algunos alimentos que ha aprobado el Gobierno central se aplicará automáticamente el 1 de enero y, con ello, se reducirá su precio ese mismo porcentaje, sin excepción. Ese fue el compromiso realizado ayer por Pedro Reig, director de Asucova (la patronal valenciana que engloba supermercados como Mercadona, Consum, Lidl o Masymas, entre otras grandes cadenas), quien aseguró que la medida "en términos generales es positiva", aunque "podía haber sido más ambiciosa".

El dirigente resumió que el descuento del impuesto, que se extenderá hasta el 30 de junio, - y que cree que rebajará "en dos o tres puntos" la inflación de los alimentos- "va a afectar como mucho a un tercio" de los productos alimentarios. Por eso apuntó a la carne y el pescado, que se han quedado sin la rebaja, como esos "productos frescos que nos hubiera gustado que se incluyeran", igual que "todos los alimentos que están en el 10 % y el 4 % de IVA".

No obstante, según destacó Reig, la gran incertidumbre para los supermercados y sus proveedores está en "la indefinición" que aseguran que hay en los productos que tienen que recibir el descuento. "No sabemos qué es el pan común, porque por ejemplo el pan de aceite, el de hogaza, el rústico o el de cristal ¿es pan común?", se cuestionaba antes de enfatizar que se ha puesto también "una presión innecesaria encima nuestra al solo darnos cuatro días para cambiar los sistemas".

El futuro de los precios

Respecto a si en un futuro se podrían llevar a cabo repuntes en los precios, Reig aseguró que en un momento en el que su Índice de Precios Industriales "ha crecido un 21 %" se necesita "que los costes de las materias primas y energía vayan bajando para poder evitar futuras subidas".

De momento, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ya avisó ayer a los supermercados de que Competencia vigilará que se traslade la rebaja a los precios y, en caso de que no se haga, habrá sanciones. Lo hizo en una jornada en la que el Boletín Oficial del Estado publicó el real decreto, texto en el que se especifica que se busca con ello beneficiar "íntegramente" al consumidor y no incrementar los beneficios empresariales. Además, se señala que la rebaja del IVA al 5 % para el aceite de oliva o la pasta y la eliminación del impuesto en los alimentos básicos dejará de estar activa el 1 de mayo en caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente de marzo sea inferior al 5,5%.

"Insuficiente" para la ciudadanía

Y mientras, en la calle, no todo el mundo conocía ayer en profundidad la iniciativa, aunque coincidían es que es "insuficiente". "La subida que ha habido es exagerada, doblando o incluso triplicando los precios que había", explicaba en València, Josefa, que destacaba que se tendría que haber aplicado esta rebaja a todos los alimentos. "¿O es que solo tenemos que comer huevos y verduras?", lamentaba. En la misma línea se mostraban Paco y Cristina, remarcando que al no incluir la carne y el pescado "las rentas bajas no van a poder comer productos frescos" y que en productos como el aceite de girasol, "que ha pasado de 90 céntimos a 2,40 euros", ese 5 % de bajada es "irrisorio".

Para Juani, por su parte, la medida "llega algo tarde" y tenía, además, "que haber bajado todo, porque la cosa está muy mal", mientras que para Fina el problema no reside tanto en el impuesto sino en "los sueldos, porque si suben podríamos llegar a todo y, en cambio, sin impuestos no podría haber mejoras".