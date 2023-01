Rosana Morillo: "Desde Turespaña siempre voy a apostar por la promoción turística"

Casi de salida de la gestión pública ha saltado a la política nacional. ¿Cómo se gestó su nombramiento?

Agradezco a la ministra Reyes Maroto la confianza, por pensar en mí para el puesto y ofrecerme este reto, que es enorme. Fue por la petición del cese de Fernando Valdés; una oferta inesperada, estoy ilusionada y muy agradecida.

¿Por qué aceptó el reto?

Baleares es uno de los mejores sitios para gestionar la política turística, hacerlo desde el Gobierno es un reto adicional. Aquí llevamos tres años muy duros y la Administración ha tenido que superar muchos desafíos para retornar el turismo a los niveles de 2022, muy satisfactorios en Baleares. Ir al Ministerio es un paso más, en políticas y fondos europeos mirando a 2030, con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU). Ya era parte del Comité Ejecutivo del Consejo Español de Turismo (CECET) como representante de las comunidades autónomas más vacacionales y estábamos trabajando en ello. Hacerlo desde el Ministerio es muy ilusionante.

Con un año de ejercicio, ¿cuáles son sus prioridades?

Tres principalmente. Terminar la distribución de los fondos europeos, queda en 2023 la convocatoria del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) [parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia] y las iniciativas a nivel nacional. Este año será la de sol y playa. Y seguir tramitando todos los fondos que ya se han otorgado. Hemos repartido los de 2021 y 2022 y hay que hacer un seguimiento de todos los proyectos para asegurar la correcta ejecución según las normas de Europa. Y es muy ilusionante la presidencia por parte de España de la Comisión Europea en el segundo semestre. Turismo va a tener un peso muy grande, nos va a permitir poner en valor todo lo que estamos haciendo.

¿Platja de Palma reivindica su lugar en el reparto de inversiones. ¿Le llegarán con ese plan nacional de sol y playa?

Por su concentración de número de camas es uno de los destinos con más peso en España a la hora de sumar plazas hoteleras y oferta complementaria, es un referente. Los fondos y las iniciativas estarán a disposición para que se presenten. El plan todavía hay que desarrollarlo.

La Federación Hotelera se queja de la lentitud para repartir los fondos europeos.

Cada uno tiene su punto de vista, la Administración Pública puede dar la sensación de que es menos ágil que la empresa privada, pero es que hay que garantizar que el dinero público se va a gastar en los objetivos que se persiguen. La fiscalización es por parte de España y la UE. Estoy segura de que el sector no quiere que estos fondos se malgasten.

¿Cómo ve la apertura de China a los viajes y el temor a que se extiendan nuevas variantes de covid?

Hay que transmitir una imagen de tranquilidad absoluta. Su situación es muy particular, obedece a su política, también proteccionista, en cuanto a covid cero y por eso no tiene el nivel de inmunidad de la población europea. Las autoridades sanitarias no se muestran alarmadas. Nos olvidamos rápido de que nosotros a fuerza de contagiarnos y el récord de vacunación estamos como estamos. En China va a tardar un poco más. Hay que ser prudentes. A partir de hoy [el martes] en los vuelos directos que llegan a Madrid y Barcelona se está pidiendo el certificado de vacunación reconocido, el de recuperación o una prueba diagnóstica. Se pretende trabajar en la detección de variantes que cubren nuestras vacunas. Confío plenamente en la ciencia.

España no ha esperado a la respuesta coordinada desde Bruselas.

Ha sido muy ágil con los controles. Vamos a ver qué pasa a nivel europeo.

Tras la buena temporada la economía germana sigue preocupando. Sin ir más lejos las plazas aéreas con Alemania se reducen este enero un 9,5 % respecto al mismo mes de 2022.

Hay que seguir con mucha atención cómo van evolucionando. Son previsiones que se adaptan a la demanda. Todos confiamos en que la guerra de Ucrania termine lo antes posible y el mercado energético tenga estabilidad.

¿Cómo se puede atajar la falta de trabajadores en el sector y aumentar la formación?

La formación y capacitación tienen que ser un esfuerzo conjunto, con iniciativas como las que hemos visto anunciadas en Baleares, con empresas del sector y conocimientos e inversión de este y de la Administración y estrategias de formación más a largo plazo. Una clave que todos los destinos tienen que poner en marcha es que hay que buscar a la gente y capacitarla con antelación en un mercado que escasea. Y trabajar en nuevas habilidades porque vamos a invertir en temas de digitalización y diversificación.

¿Por qué no se logra mantener las plantillas ?

Cuanto más larga es la temporada más lo es el contrato y la estabilidad para los trabajadores. Hay que seguir apostando por abrir más meses. El convenio de Baleares ha sido el más competitivo, pero el coste de la vida es alto. Y vienen las nuevas generaciones que piden otra forma de trabajar y hay que adaptarse, igual que se ha hecho con la nueva generación de clientes. Teletrabajo, más flexibilidad, conciliación..., cada vez tienen más peso. En turismo no es fácil, pero hay empresas que lo hacen.

Por el precedente del cese de Bel Oliver en su puesto, ¿le pesa más la recuperación de la Secretaria para Balears?

No. Me ilusiona que la ministra pensara en mí y en un representante de la comunidad.

Tras el de Fernando Valdés colea la querella de la Fiscalía Anticorrupción por su gestión de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid) en el Gobierno de Zapatero y se alude a falta de sintonía con el lobby Exceltur. ¿Llega usted a enmendar esa situación?

Cada persona tiene una etapa e intenta hacerlo lo mejor posible. He trabajado estrechamente con Fernando desde la parte autonómica y tengo que agradecerle la coordinación con las CC AA en la pandemia y la gestión de los fondos. Las razones del cese son oficialmente personales, no voy a opinar al respecto.

Sabe con qué ministra empieza (Maroto es la candidata a la alcaldía en las elecciones de la comunidad de Madrid), pero no con quién acabará.

Elegirán a la mejor persona para sustituir a Reyes Maroto. Estoy tranquila.

Un año de elecciones y usted sigue sin afiliación política, ¿va a condicionar su paso por la Secretaria?

No creo, era un factor público y notorio cuando se decidió quién iba a ocupar este cargo. La ministra ya sabía quién soy y de dónde vengo.

Los socios del Pacto quieren eliminar el presupuesto para la promoción en las grandes ferias. Como presidenta de Turespaña, ¿le parece una aberración?

Cada uno defiende sus planteamientos. Desde Turespaña siempre voy a apostar por esa promoción. Te da visibilidad y puedes vehicular el mensaje que quieres mandar y el producto que estás vendiendo. Es una herramienta muy poderosa para posicionarte en la tipología de destino que quieres ser. No debemos renunciar a ella si queremos competitividad y hablamos de diversificar, hay que comunicarlo.

El debate surge en un destino que se siente apabullado por la masificación.

Las islas son un territorio pequeño y frágil, hay que seguir trabajando en la sostenibilidad social del turismo. España lo tiene en cuenta para la estrategia 2030, tiene que haber equilibrio en la convivencia turista-residente.

El 18 de enero se inaugura un Fitur que tendrá marcado giro político.

Las elecciones estarán presentes, pero el fin principal es poner en valor nuestros productos turísticos y ayudar al sector a que se visibilice. Es el mejor escaparate para presentar todas las iniciativas. Somos un referente mundial y confiamos en que 2023 ya sea un año lo más cerca de la normalidad posible. Los datos de previsión de conectividad y de intención de viajes en reservas hacen ver que va a ser un año de éxito para España, esas son las expectativas.