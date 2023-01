Carretilleros, operarios para la industria 4.0 o ‘sushi man’, perfiles laborales estrella

Ya ha arrancado un nuevo año, 2023. Y con ello esa sensación habitual bien de querer un cambio de aires en el ámbito laboral buscando nuevas ambiciones o mejores condiciones o bien, si no se tiene un empleo, ese momento de replantearse si el camino que se está siguiendo es el indicado. Así, si se está en uno u otro caso, indudablemente surgirá una doble pregunta. Primero, ¿me tengo que cambiar de sector para hallar ese empleo que quiero? Y la cuestión más trascendental aún, ¿a cuál tengo que aplicar? Pues bien, entre otros, empleos como los carretilleros, los operarios de la industria 4.0, oficios tradicionales como los fontaneros o mucho más especializados como un ‘sushi man’ están hoy siendo perfiles al alza para los negocios.

Porque la realidad actual es la de un mercado laboral que ofrece oportunidades variadas, aunque con una raíz común: la de un perfil más profesionalizado, con idiomas y conocimientos y, sobre todo, donde las competencias tecnológicas resultan vitales. Así lo sintetiza Víctor Tatay, director regional de Adecco Levante, quien explica que aunque en todos los sectores «hay oportunidades», las ofertas laborales que se publican –que no son todas, aclara, porque en ocasiones se contrata «por el boca a boca o con currículums que ya tienes»– si son más numerosas en unos ámbitos que en otros. Según datos de Adecco, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 se publicaron 2,36 millones de ofertas laborales en España, de las cuales más de 190.000 fueron en la Comunitat Valenciana, concentrándose especialmente en horizontes como los de comerciales y ventas, ingenieros o el entorno tecnológico, ámbitos transversales entre varios sectores.

En el caso de las ventas, por ejemplo, Tatay destaca que el perfil más demandado se orienta hacia esos promotores o vendedores «con buenas habilidades, con orientación de cliente. Un comercial más consultivo que tenga mejores habilidades en el entorno digital y mejores conocimientos».

Falta personal o especialización

En otros ámbitos como el turístico, se da una doble realidad. Por un lado, la de completar unos sectores en los que faltaba y falta personal tras la pandemia. «Ahora mismo puede ser que haya un 30 % o 40 % más de camareros trabajando en Valencia de los que había en 2019», destaca el dirigente de Adecco sobre una realidad de demanda creciente que se ha dado también «entre las camareras de piso o el personal de cocina». No obstante, si se habla de escasez en el sector, la gran falta se vislumbra en los cocineros especializados. «Para encontrar hoy un sushi man te las ves y te las deseas», enfatiza Tatay.

No es una circunstancia única. En la logística, sin ir más lejos, también existen esos trabajos «ultrademandados». «Tener un carretillero frontal, retráctil o de triple pala hoy es tener oro», señala Tatay. Algo similar ocurre, ante la expansión de gigantes como Amazon, cuando se mira a esos mozos encargados de preparar pedidos. Este «tiene que tener cada vez más ciertos conocimientos digitales, además de saber trabajar en equipo y que cuide la calidad, porque los clientes quieren que su paquete esté perfectamente ordenado».

Y mientras, en el ámbito industrial, lo que prolifera en la búsqueda laboral acaba siendo por encima de todo los «operarios para trabajar en la industria 4.0, que no hay suficientes», un perfil ligado también a la formación digital. Es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los electromecánicos «que hoy están hiperdemandados».

No obstante, esta demanda también se da, apunta Tatay, en oficios más tradicionales y manuales «como los fontaneros, electricistas, profesionales de la construcción, cerrajeros metánicos, etc. porque no hay suficientes».

El cuidado personal

Pero si se habla de empleos con presente y sobre todo futuro, Tatay remarca que no hay que olvidar aquellos relacionados con la salud, que ofrecen «más oportunidades porque la esperanza de vida es mayor y hay una voluntad de verse bien que es tremenda». Por ello, trabajos como el de los dietistas, asesores de imagen o entrenadores personales son en la actualidad un valor al alza.