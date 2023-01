La tecnología florece con sueldos que pueden llegar a 75.000 euros

Si hay un ámbito que florece en los últimos años, ese es el de la tecnología. «Perfiles como los de los programadores, los diseñadores web, arquitectura [digital], analistas de datos, inteligencia artificial... tienen mucho tirón», destaca Víctor Tatay, que también pone el foco en la ciberseguridad. No en vano, este ámbito se encuentra en pleno desarrollo y cada vez más sus servicios son demandados por las compañías para proteger sus sistemas de las amenazas de los ciberataques. Por eso, enfatiza el dirigente de Adecco, suelen ser uno de los oficios en este entorno mejor pagados.

Sin embargo, no es el primero. Según la ‘Guía LHH Recruitment Solutions del mercado laboral 2022 para IT y RR HH’ publicada el pasado miércoles por Adecco, un ‘cloud architect’ (encargado de supervisar la estrategia y la distribución de la informática en la nube) es el perfil mejor pagado en España dentro del sector IT, pudiendo cobrar los 75.000 euros anuales si supera la década de experiencia. En esta clasificación, le siguen los ‘data architect’ (quien planifica la estrategia de datos de una empresa), o los ‘devops’ (desarrollo de software y de las operaciones de una firma) que pueden alcanzar los 70.000 y 65.000 euros anuales, respectivamente. Mientras que con remuneraciones de 60.000 euros al año están cargos como los analistas e ingenieros de datos o los ingenieros de la nube (encargado de vigilar la gestión de los procesos basados en la nube y la migración digital).