La venta de coches seminuevos se desploma en 2022 en favor de los modelos antiguos

El cierre de 2022 ha confirmado que el año pasado fue totalmente negativo para la venta de vehículos a nivel valenciano, tanto para aquellos modelos recién salidos de las fábricas como también entre aquellos que escogieron opciones de segunda mano para su adquisición. En este último balance, los datos dados a conocer este miércoles por las patronales de los concesionarios (Faconauto) y de los distribuidores (Ganvam) señalan que las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión en la autonomía valenciana cayeron un 4,5 % hasta situarse en las 214.115 unidades, una reducción marcada por la falta de stock de vehículos seminuevos derivada de la crisis de suministros. En España, el desplome fue superior, del 5,6 % de media, y solo en diciembre, la caída de ventas fue del 9,3 % respecto al mismo mes del año anterior.

No en vano, cogiendo como marco las transacciones de coches a nivel nacional y las edades de los modelos vendidos (estas no se ofrecen segmentadas por territorios), en 2022 se produjo una reducción del 18 % en la compraventa de turismos y todoterrenos con menos de un año desde su fabricación, una realidad que se repitió también en aquellos con entre 1 y 3 años de funcionamiento (-20,4 % respecto al dato de 2021). Por contra, las operaciones con vehículos de más de 15 años -mucho más contaminantes dada su tecnología, pero también con un precio inferior y con mayor número disponible al no verse afectado por el problema logístico actual- repuntaron con fuerza, con un crecimiento del 6,2 % en sus ventas.

El coche 'viejo' gana peso

Con ello, casi cuatro de cada diez operaciones (un 38,5 %) fueron ya de este tipo de vehículos por el alrededor del 34 % que suponían en 2021. En paralelo, aquellas ventas de coches con tres años o menos han pasado de ser alrededor de un 15 % a poco más del 13 %. O lo que es lo mismo, un parque de vehículos, que, en vez de rejuvenecerse, no está dejando de envejecer. En palabras de la directora de Comunicación de Ganvam, Tania Puche, este vehículo de más de 15 años "se ha convertido en una opción de peso para los compradores, lo que evidencia la necesidad de reenfocar las estrategias de descarbonización parar conseguir parar en seco el envejecimiento del parque y acelerar la consecución de objetivos”.

Por su parte, el director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morales, aseguró que en este 2023 "no parece que se vayan a dar las circunstancias para que haya un cambio de tendencia, ya que las matriculaciones de vehículos nuevos no mejorarán de manera clara o se estancarán".