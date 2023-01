“Hay que reducir las trabas burocráticas a los jóvenes empresarios”

Paz Navarro, empresaria de 38 años, lidera el Grupo Editorial Sargantana. Destaca por su gran implicación con el ecosistema empresarial valenciano, formando parte de las principales asociaciones de la provincia, en las que participa activamente. Acaba de ser elegida presidenta de la Asociación Valenciana de Jóvenes Empresarios (AJEV). En declaraciones a Levante-EMV analiza la situación del emprendimiento y de las perspectivas para los jóvenes durante los próximos años.

¿Qué cualidades requieren los jóvenes para ser empresarios?

En mi opinión sería una combinación de muchas cualidades, una de las más importantes es ser resiliente. También creo que es importante tener don de gentes, intuición, ser resolutivo, inquieto, curioso, no tener miedo a los cambios, ser comprometido con la sociedad, tener iniciativa…Pero por destacar solo una cosa para mí, ser empresario/a requiere sobre todo tener sentido común.

¿Por qué hay tan pocos? ¿Les cuesta salir de su zona de confort? ¿Tienen miedo al fracaso?

En mi opinión no hay pocos, en 2022 había más de tres millones de sociedades activas, siendo este el valor más alto registrado en los últimos 15 años y a esto hay que sumar los autónomos que actúan sin otra forma jurídica, por lo que lo veo una cantidad buena. A mucha gente le cuesta salir de su zona de confort, pero precisamente un empresario o empresaria creo que suele estar poco acomodado, porque cada día supone una nueva aventura. Todos tenemos miedo al fracaso y creo que más en España, pero eso no debe frenarnos. En otros países haber tenido un fracaso no se valora como malo, ya que se considera un gran aprendizaje, aquí parece que no podemos equivocarnos, y creo que, en esta vida, el que no se equivoca es el que no ha arriesgado.

¿Qué reformas piden los jóvenes empresarios a las administraciones públicas?

Pedimos reducir las trabas burocráticas, tanto para la creación de empresas como en la gestión de ayudas y subvenciones, y más transparencia. Pedimos que las reformas vayan adaptadas a los sectores, ya que cada sector tiene sus peculiaridades. Queremos que se nos escuche más, para conocer las necesidades concretas. Pedimos tener posibilidad de contratar trabajadores temporales para ciertos sectores concretos que tienen mayor volumen de actividad según la temporada. Pedimos que las ayudas no solo se enfoquen en la creación de empresas si no en la consolidación empresarial, en aquellas empresas de 1 a 10 años que se encuentran en plena fase de crecimiento y que necesitan ayuda para fomentar empleo, abarcar nuevos mercados, etc. Pedimos mayor carencia y plazo de devolución de los ICO COVID. Mayor visibilidad a la joven empresa valenciana y mayor relación entre este ecosistema empresarial y el ámbito educativo. Empoderar la labor de las personas empresarias, ya que somos generadores de riqueza y empleo y a veces parece que “seamos los malos”.

Respecto a las recientes medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno central ante la inflación, la crisis energética y el impacto de la guerra en Ucrania, ¿piensa que son suficientes para evitar una mayor desaceleración del crecimiento?

No son suficientes, ahora van a lanzar los ICO Ucrania solo para algunos sectores, pero en realidad la subida de las materias primas y energía nos está afectando a prácticamente todos, y todavía tenemos las secuelas de la pandemia, para lo que también lanzaron ICO y al final esto es dinero prestado, del que hay que pagar unos intereses igual, por lo que el negocio interesante es para los bancos, pero para las empresas posiblemente sea “pan para hoy y hambre para mañana”. Ahora llega el momento de empezar a devolver los primeros ICO de COVID y esto va a ser complicado para muchas empresas, que todavía siguen con los mismos problemas que entonces.

Los jóvenes empresarios valencianos, ¿aprovechan los fondos Next Generation de la Unión Europea para poner en marcha proyectos de emprendimiento?

La verdad es que nos llega poca información al respecto y la que llega no está muy clara, por lo que creo que no. Muchos tenemos que recurrir a empresas para contratar servicios externos que nos asesoren en estos temas porque son temas farragosos, por lo que al final supone volver a invertir. No obstante, por lo que tengo entendido, hemos tenido socios que no han podido solicitarlo porque su actividad no era contemplada.

Año de elecciones

El año 2023 es electoral: municipales, autonómicas, generales… ¿Paralizará inversiones empresariales?

Paraliza no tener representantes políticos, y genera incertidumbre ya que no sabes si acuerdos alcanzados se mantendrán o no si hay cambio de gobierno. Aunque confiamos en el sentido común y el interés real de nuestros políticos de favorecer el enriquecimiento y el progreso de nuestra sociedad y para ello, sin duda, es necesario invertir en la empresa y, más en concreto, en la pyme, que abarca el mayor porcentaje de actividad empresarial en nuestro país.

Los jóvenes empresarios valencianos hace tiempo que vienen pidiendo al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, eliminar las "trabas burocráticas" para favorecer el emprendimiento. ¿Se han dado avances?

No, en la reunión que mantuvimos no hace mucho con el presidente justo comentamos el tema personalmente, esperamos que se hagan avances en este sentido y confiamos en un mayor apoyo a la empresa joven en fase de consolidación y en generar políticas que favorezcan el relevo en negocios que tienen dificultades para hacerlos continuar una vez que sus gerentes alcanzan edad avanzada. Es un proyecto muy interesante y necesario que favorecería el emprendimiento, sin duda, y así se lo transmitimos al presidente.

¿Tienen los jóvenes empresarios problemas de financiación para emprender negocios?

Si, hay ayudas para la creación de nuevos proyectos, pero pocas para fomentar la consolidación empresarial, una de las líneas estratégicas que más trabajamos en AJEV. Existen líneas financieras concretas en bancos, como microcréditos, entre otros, pero la subida de los tipos de interés no ayuda.

La falta de relevo generacional, ¿es un problema para que los jóvenes accedan a tareas de dirección en la empresa?

Si, existe un gran problema de empleo. Nos encontramos con muchas empresas que tienen trabajo, pero no pueden asumirlo porque no encuentran personal. Y, por otro lado, las empresas que necesitan un cambio generacional de sectores más tradicionales, están teniendo problemas para encontrar un relevo.

Visibilidad de las mujeres

¿Es partidaria de fijar cuotas de mujeres en tareas de dirección de las empresas?

La verdad es que me gustaría que esto no fuera necesario, y que fuera un reparto igualitario, pero desgraciadamente todavía tenemos camino que recorrer. Por ello, desde AJEV tenemos nuestra comisión de trabajo “AJEV Woman” para trabajar la igualdad en el mundo de la empresa y dar visibilidad a la mujer empresaria y emprendedora desde un punto de vista muy empático. Es necesario visibilizar a referentes empresarias, que las hay, cada vez más, y que las niñas vena la dirección de empresa como una opción más a su salida profesional. Está demostrado que trabajar políticas de igualdad en las empresas aumenta exponencialmente la productividad de las mismas.

El BCE plantea ahora subir los tipos de interés, lo cual dificulta el acceso al crédito, y sin embargo los precios no cesan en su aumento… ¿Otro riesgo más?

Yo no soy economista, pero sí que es cierto que el panorama actual al que nos enfrentamos influirá a la sociedad en general. Desde el ámbito de la empresa esta actualidad nos hará estar más alerta y, una vez más, aconsejo aplicar sentido común, una de las habilidades fundamentales de las personas empresarias, como indicaba al principio. Venimos de una pandemia que nos cogió a todos por sorpresa y nos enfrentó a la incertidumbre y a un mercado mucho más cambiante, y muchos salimos adelante, otros muchos se reinventaron. Así que lo volveremos a hacer si es necesario, estoy convencida.

¿Cómo ve a la Comunitat Valenciana en niveles de emprendimientos respecto a otros territorios de España?

Creo que en nuestra comunidad hay mucho talento y un gran tejido empresarial, no tenemos nada que envidiar a otros territorios. Y no lo digo yo, hay datos que así lo corroboran. Según datos del Observatorio del Ecosistema de Startups en España de la Fundación Bankinter, en 2021 Valencia se situó como la tercera ciudad en volumen de inversión en empresas emergentes, por detrás de Madrid y Barcelona. Además, la Comunitat Valenciana cuenta con un ecosistema emprendedor muy bien organizado y estructurado y con una amplia red de entidades, tanto público como privadas dirigidas a favorecerlo.

¿Qué lecciones económicas y sociales nos ha dejado la pandemia de coronavirus?

Ha sido un aprendizaje brutal en muchos sentidos. Las principales lecciones por un lado han sido la de la digitalización, en la que todos nos pusimos las pilas a marchas forzadas, y por otro lado, la conciliación, la empatía y el teletrabajo. Además de, como he indicado anteriormente, nos enfrentó a un cambio de paradigma sin precedentes, donde la incertidumbre, mercados que cambian cada vez a mayor velocidad, nuevas formas de consumo… Nos obligó a reinventarnos y a aprender a ser muy resilientes.

¿Cómo ve el ‘poder valenciano’ empresarial y político en Madrid?

Justamente en el 2022 la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia ha sido ejemplo para el resto de AJE de España en cuanto a muchos proyectos que tenemos en marcha y se van a empezar a implantar en otras comunidades. En el último encuentro nacional de CEAJE, Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios, entidad a la que pertenecemos, presentamos nuestros casos de éxito para darlos a conocer y hemos resultado ser una comunidad de referencia.