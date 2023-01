La Comunitat Valenciana acabó 2022 con una subida de la inflación del 5,5 %, dos décimas menos que la media nacional (situada en el 5,7 %) y una reducción de más de un punto respecto al dato de noviembre (6,7 %). Sin embargo, esta disminución general de los precios no se trasladó a los alimentos. Todo lo contrario. Llenar la cesta de la compra se ha encarecido en un 1,5 % en el último mes y, respecto al mismo periodo de 2021, en un 16,3 %. O lo que es lo mismo, productos como el aceite se han encarecido un 7,5 % solo desde noviembre, la carne de ovino lo ha hecho en un 6,5 % y la leche, en un 5,6 %. Un nuevo golpe para los bolsillos a la espera de ver cómo repercute en estos costes la bajada en algunos alimentos del IVA puesta en marcha este enero por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La realidad es que los alimentos son el principal causante de que la tasa inflacionaria de la Comunitat Valenciana no haya experimentado una mayor bajada. No en vano, estos productos encabezan una lista al alza en la que también están otros subgrupos como el de las bebidas no alcohólicas (12,4 % en relación al pasado ejercicio), los utensilios para el hogar (11,5 %) y los bienes de mantenimiento (10,4 %), la adquisición de vehículos (11 %) y los paquetes turísticos (14 %).

Los mayores descensos

En cambio, la mayor caída se produce entre la electricidad, el gas y los combustibles, que respecto al año pasado han visto reducido su coste un 19,7 %. No en vano, solo en diciembre el descenso de los carburantes fue de casi un 10 % (9,7 %), respecto al dato de noviembre, una realidad que también se ve reflejada, aunque en menor medida, en los productos energéticos (bajada mensual del 5,2 %).