"El Gobierno está apostando por el azulejo, las pruebas son evidentes"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, nunca había estado en Castellón y lo hizo este miércoles para intervenir en la XIII Jornada PortCastelló-Mediterráneo. Su visita a la provincia coincide con uno de los momentos más complejos en lo económico, con un sector azulejero ahogado por el tsunami de los costes energéticos y tras una lluvia de críticas al Ejecutivo por unas ayudas que saben a poco. La número dos del Gobierno atiende a Mediterráneo en una sala del Espaitec de la Universitat Jaume I (UJI) e insiste en que la principal industria de Castellón, además de ser "escuchada y comprendida", se encuentra "protegida" por un Ejecutivo que acaba de poner sobre la mesa 4.000 millones, entre subvenciones y ayudas a la descarbonización, y de los que la cerámica se va a poder beneficiar.

---La industria azulejera representa el 22,6% del PIB en Castellón y da empleo a 20.000 personas. Desde hace más de un año este sector atraviesa una complicada situación por los inasumibles costes del gas. El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros del 2022 un paquete de ayudas que contempla subvenciones directas de 450 millones para todas las industrias gasintensivas, una iniciativa que las empresas consideran insuficiente. ¿No se puede hacer nada más para ayudar al sector?

--Es evidente que el último año ha sido muy complicado para el conjunto de sectores, especialmente electrointensivos y gasintensivos, y por eso desde el Gobierno empezamos a actuar ya en el verano del 2021, poniendo en marcha distintas medidas, tanto paquetes de ayudas como regulaciones para tratar de aliviar su situación. No tenemos que despreciar medidas tan importantes como la bajada de los cargos, los peajes, los impuestos en el ámbito eléctrico, la solución ibérica y el tope al gas que supone una fuerte bajada de los costes. Todo esto ha beneficiado especialmente a sectores como el azulejo, que son tan importantes para la economía española y no solo para Castellón. Y a ellas se ha unido en este sexto paquete de medidas, ayudas que se acercan a los 1.000 millones, entre subvenciones y créditos en buenas condiciones financieras. Todo esto demuestra el fuerte compromiso que tenemos para apoyar a este sector clave y con un gran arrastre sobre el conjunto de la economía de esta provincia.

---El Gobierno ha apostado por ayudas y una línea de créditos ICO, y desde las empresas siempre han mirado con envidia lo que ocurría en países competidores como Italia, donde el Ejecutivo ha optado por reducir impuestos para amortiguar los efectos del sobrecoste energético ¿Por qué no se ha apostado por algo similar?

--Es curiosa la pregunta. Por fortuna, el azulejo no se vio directamente afectado por la pandemia y hubo otros sectores tan importantes para esta provincia como el turístico que sí estuvieron directamente afectados. En aquel momento, lo que las empresas pedían era ayudas directas. Por eso esta vez hemos puesto en marcha ayudas que llegan de una manera más rápida y más directa para reforzar la solvencia de las empresas. Pero no nos quedamos aquí, también hay un conjunto de iniciativas que hemos dictaminado el último año que apoyan a este sector, igual que estamos ayudando desde el punto de vista de las ventas, de las exportaciones. Yo creo que no tenemos que centrarnos en una sola medida, sino en todo el conjunto de acciones que están aliviando en lo posible la situación de este sector.

---Con una dependencia tan elevada del sector azulejero y en un momento de crisis en esta industria, ¿qué puede hacer Castellón para que el efecto de esta complicadísima situación no acabe salpicando a toda su economía?

--Es verdad que ha habido un aumento de los precios de la energía, pero, afortunadamente, en las últimas semanas ya se han estabilizado y cabe esperar que la situación se vaya resolviendo. Pero más allá del corto plazo, hay que mirar también al futuro, y creo que estamos poniendo en marcha numerosos proyectos que son importantes, gracias a los fondos europeos, para el sector azulejero y para el conjunto de la economía de Castellón. Estoy hablando del nuevo proyecto estratégico de descarbonización de la industria, justamente para afrontar las inversiones que permitan aumentar la autonomía estratégica y reforzar al sector desde un punto de vista más estratégico de medio y largo plazo. También son importantes las ayudas para la modernización del turismo o las que van enfocadas al desarrollo de la nueva economía verde y digital. Es decir, creo que Castellón es una provincia que puede aprovechar muy bien las oportunidades que tenemos en este ciclo económico que se ha iniciado tras la pandemia para reforzar al azulejo, modernizarlo de cara al futuro y también diversificar más su economía.

---Usted insiste en que el Gobierno está apostando por la industria en Castellón y, sin embargo, la percepción que tiene el azulejo es la contraria. Dicen que se sienten abandonados por el Ejecutivo. ¿Comparte esa visión?

--Hemos tenido un contacto constante con el sector, sobre todo a través de la ministra de Industria, Reyes Maroto. Me consta que hay un diálogo muy intenso con el azulejo, al que hemos escuchado desde el primer momento. Y eso explica todas las medidas que se han ido poniendo en marcha justamente para apoyarles y ayudarles de la mejor forma posible a capear una situación que, lamentablemente, nos viene dada y que se deriva de la guerra de Rusia contra Ucrania. El sector cuenta con una escucha constante, con la comprensión, el apoyo y el compromiso del Gobierno de España.

---Pero una cosa es la escucha y otra, y muy diferente, son las medidas concretas. Y estas, de momento, han sabido a poco.

--Lo habitual es que todos los sectores productivos consideren que nada es suficiente, pero lo cierto es que estamos hablando de 1.000 millones de euros. Estamos hablando también de un proyecto estratégico de descarbonización de la industria energeticointensiva de más de 3.000 millones de euros en ayudas que se van a dar para la inversión de futuro, para que el sector no solo afronte bien esta situación puntual, sino que refuerce su resiliencia y su capacidad de crecer en el futuro. Está claro que estamos apostando por el futuro de este sector y por el futuro de Castellón, y creo que las pruebas y la evidencia es innegable, igual que en su momento ayudamos al sector turístico y a la hostelería cuando fueron las actividades más afectadas por la pandemia. Creo que nuestro Gobierno ha dado muestras de tener una orientación clara de proteger a aquellos sectores y a aquellas familias que se pueden ver perjudicadas en un determinado momento, pero sin perder de vista los objetivos de medio y largo plazo para poder seguir progresando con una economía cada vez más fuerte y más sostenible.

---La economía española se enfrenta este 2023 a un escenario incierto tras un 2022 muy complejo. ¿Qué meses nos esperan?

---En los últimos tres años hemos tenido que enfrentarnos a situaciones inéditas, verdaderamente muy complicadas. Con una caída de la actividad sin precedentes en nuestro país en tiempos de paz y, sin embargo, lo cierto es que hemos tenido una recuperación muy fuerte. La economía ha crecido un 5,5% en 2021 y todo apunta que en 2022 creció también por encima del 5%. Eso es un crecimiento muy fuerte y nos da una base muy sólida para encarar 2023. Además, ese crecimiento ha venido acompañado de una notable creación de empleo. Tenemos niveles récord de afiliación, mínimos históricos de paro y de paro juvenil, y con el plan de recuperación de los fondos europeos nos da para encarar los retos que nos vengan en 2023, que seguro que va a ser un año lleno de retos, de dificultades. Seguro que habrá sorpresas que en este momento no podemos anticipar y, evidentemente, la guerra en Ucrania y la ralentización de la economía china y la mundial van a tener un impacto sobre la economía española. Pero creo que gracias a todas estas políticas que hemos puesto en marcha desde el Gobierno estamos logrando afrontar bien los retos que nos vienen de fuera.

--La inflación es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la economía española. ¿En qué momento dejaremos de hablar de lo caro que está todo?

La guerra de Ucrania ha llevado a una aceleración de los precios en todas las economías europeas. Pero, gracias a las medidas que nos hemos tomado y a la estabilización de los precios internacionales de la energía, la inflación ha bajado 5 puntos en cinco meses. Nos hemos situado en diciembre por debajo del 6% y España se sitúa como el país con la inflación más baja de toda la Unión Europea y de la zona euro. Tenemos que seguir en esta línea en 2023 y, para tratar de compensar el impacto negativo en las familias, hemos puesto en marcha este sexto paquete de medidas que incorpora novedades importantes.

Una de las medidas a las que hace referencia es la rebaja del IVA del 4 % al 0 % en los alimentos de primera necesidad. No obstante, y casi quince días después de la entrada en vigor de la medida, la sensación general es que los precios siguen prácticamente igual...

El objetivo es precisamente que esa bajada de precios llegue a las familias. Y la responsabilidad, en primer lugar, es del propio sector, que es el primer interesado en que se mantenga el ritmo de consumo y, por tanto, debe transmitir esa bajada del IVA en los precios de los alimentos. Además, estamos trabajando con la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y con el Ministerio de Agricultura para reforzar el observatorio de precios, y usaremos los instrumentos a nuestra disposición para garantizar esa transferencia.

El Gobierno presumió de que el Plan de Recuperación ya iba en 2022 a “velocidad de crucero” y para este año anticipó su “máximo despliegue”. No obstante, las empresas siguen quejándose de que los fondos europeos no les llegan.

Hemos transferido más de 1.950 millones de euros a la Generalitat Valenciana para desarrollar las inversiones en esta comunidad autónoma, y me consta que están ejecutando estos fondos y en la Comunitat ya hay más de 20.000 beneficiarios de los fondos. Y eso demuestra que ya hemos alcanzado la velocidad de crucero y que se están gestionando a buen ritmo. Lo que es importante también es mantener este flujo de inversión a partir de ahora y hasta 2026.

¿Serán necesarios nuevos impuestos o subir alguno para cubrir el coste de nuevas medidas que han puesto en marcha para hacer frente a la crisis?

Los PGE han sido elaborados sobre una base muy prudente y, de hecho, los ingresos fiscales están superando todas las previsiones. Además, hemos dejado margen para poder adoptar medidas adicionales si fuera necesario, lo que es importante. Así que no es necesario aumentar impuestos, pero hay que garantizar un reparto justo del impacto de la guerra. Por eso hemos puesto en marcha los nuevos gravámenes para que los sectores que están teniendo beneficios extraordinarios contribuyan un poco más para financiar justamente este escudo social.

En los últimos meses se ha iniciado en las comunidades autónomas una carrera por bajar impuestos y no es descabellado pensar que en este año electoral se prometan más y más rebajas. ¿Van a impedirlo si, finalmente, sucede?

No es deseable que dentro de España se produzca esta competencia fiscal a la baja. Nos empobrece a todos, justamente en estos momentos donde tenemos que reforzar la inversión pública, reforzar todo aquello que nos hace fuertes como sociedad de cara al futuro.

-¿Se ha resignado a que no haya grandes pactos con la oposición en materia económica?

--Es difícil resignarse porque es muy difícil de entender. A mí me gustaría que hubiera acuerdos con el PP en particular porque en los últimos años nos hemos enfrentado a situaciones duras que requerían un gran acuerdo con el principal partido de la oposición. Lamento mucho que no haya sido así y, además, resulta imposible entender cómo el PP ha podido votar en contra de medidas que eran claramente buenas para la ciudadanía.